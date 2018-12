Was, da kann man Ski fahren?

Israel

Der Gedanke an Ski fahren auf den Golanhöhen ist nicht gerade naheliegend. Und wer glaubt, Israel bestünde nur aus Wüstenland, wird am Berg Hermon eines Besseren belehrt. Auf dem Parkplatz in 1400 Meter Höhe und an der Bergstation, die tatsächlich nur den sprichwörtlichen Steinwurf von der syrischen und libanesischen Grenze entfernt liegt, patrouillieren zwar schwer bewaffnete Soldaten, ansonsten ist der Hermon aber ein Skigebiet wie jedes andere: Restaurant, Skiverleih, Lifte, 16 Kilometer Pisten und viele Skifahrer. Drei Monate Skisaison sind die Regel, der beste Monat ist der Februar. www.skihermon.co.il/en/

Australien

Die Skistation Thredbo hält die längsten Abfahrten, den größten Höhenunterschied und den höchsten Skilift des Südkontinents bereit. Folgerichtig fand hier das bislang einzige Ski-Weltcup-Rennen Australiens statt. Insgesamt zählt Thredbo 52 Kilometer Abfahrten. Der Ort liegt im Kosciuszko-Nationalpark und ist per Bus oder Mietwagen in sechs Stunden von Sydney oder Melbourne erreichbar. Tony Sponar, ein tschechoslowakischer Hydrograf, hatte 1956 die Idee, eine Skistation nach alpinem Vorbild in die Wildnis der Snowy Mountains zu setzen, als er bei Erkundungen der Region mit den großen Schneemengen zu kämpfen hatte. Ein Jahr später begrüßte Thredbo die ersten Skifahrer.

In den Snowy Mountains dominieren sanfte Hänge mit immergrünen Eukalyptuswäldern. Von der typischen australischen Fauna lässt sich aber höchstens mal ein Wombat blicken. Auch der Winter schaut in Thredbo nicht ganz verlässlich vorbei. Schneekanonen sorgen dafür, dass auch die Talabfahrten Weiß tragen. Verlassen kann man sich indes auf die Stimmung beim Après-Ski, denn Australier wissen nicht nur in Sankt Anton zu feiern sondern auch daheim. www.thredbo.com.au

Irak

Ganz im Nordosten des Irak, unweit der kurdischen Stadt Erbil, liegt das Korek Mountain Resort. Die österreichische Firma Doppelmayr errichtete hier bereits 2011 eine 3,7 Kilometer lange Achtergondel, die bis auf 1674 Meter führt. Dort oben bedienen zwei Förderbänder zwei kurze Skipisten über 30 Höhenmeter. Inklusive Skiverleih zahlt man 30 Dollar für zwei Stunden Ski fahren. Skiunterricht kann man nach Voranmeldung auch nehmen, mit 100 US-Dollar ist der für irakische Verhältnisse sehr teuer. Immerhin kann man sich darauf verlassen, dass der Skikurs stattfindet, denn zur Sicherheit sind die Pisten mit Matten belegt, die Skifahren auch ohne Schnee möglich machen.

www.thekorekmountain.com

Portugal

Gut 200 Kilometer von Porto entfernt kratzt Portugals höchstes Gebirge, die Serra da Estrela, an der 2000-Meter-Marke. Wenn sich in den Tälern im Januar die Orangenbäume unter der Last der reifen Früchte biegen, pilgern die portugiesischen Pistencracks zum Berg Torre, dem westlichsten Außenposten der europäischen Skigeografie. Das Areal auf dem baumlosen Hochplateau bietet vorwiegend leichte Abfahrten, die längste misst 1,5 Kilometer. Bergauf geht es mit einer Sesselbahn von 1851 auf 1989 Meter, zwei Schleppliften und einem Förderband. Logieren kann man in alten Landgütern und Herrensitzen.

www.skiserradaestrela.com

Südafrika

Tiffindell, das größte Skigebiet Südafrikas, liegt in den Drakensbergen, hart an der Grenze zum Königreich Lesotho. Das 1993 eröffnete Skigebiet lässt sich nur mit Allrad-angetriebenen Geländewagen erreichen, ein Shuttle-Service bringt die Gäste von der Bidstone-Farm auf den Berg. Selten bevölkern mehr als 200 Skifahrer die Hänge. Die Isolation sorgt für kameradschaftliche Stimmung, in der Ice Station 2720, dem höchsten Pub Afrikas, werden bis Mitternacht Schnaps und Glühwein ausgeschenkt. Nach einigen Gläsern hat man dann vergessen, dass sich das skisportliche Angebot auf bis zu 600 Meter lange Pisten zwischen 2880 und 2705 Metern beschränkt. Immerhin gibt es Skischule, Skiverleih und die Piste verfügt über Schneekanonen - in manchen Wintern schneit es nämlich gar nicht. In anderen Jahren fällt dann schon mal ein Meter in drei Tagen. Durch den einstündigen Aufstieg zum Ben Macdhui, mit 3001 Metern der höchste Berg der Kapprovinz, lässt sich die Piste dann noch etwas verlängern. Die Saison dauert von Ende Mai bis Anfang September. www.tiffindell.co.za

Pakistan

Malam Jabba, Pakistans erstes öffentliches Skigebiet, wurde 1988 oberhalb des Swat-Tals errichtet. Eröffnet wurde es erst in den späten Neunzigern vom damaligen pakistanischen Präsidenten. Das Resort verfügte über eine Sesselbahn, eine ziemlich steile Piste sowie ein Hotel. Rund zwei bis drei Meter Schnee pro Winter sorgten für gute Bedingungen. Als 2009 die Taliban für kurze Zeit das Kommando im Swat-Tal übernahmen, sprengten sie Hotel und Lift in die Luft, weil sie Skifahren für unislamisch hielten. Inzwischen hat die pakistanische Armee die Region zurückerobert. Seit 2017 steht ein neuer Sessellift und an schönen Wintertagen wälzt sich eine Blechlawine den kaum als Straße zu bezeichnenden Fahrweg hinauf. Die Ausflügler aus Islamabad nehmen die stundenlange Fahrt in Kauf, nur um einmal Schnee zu sehen. Ski fahren tut indes kaum jemand, obwohl es sowohl Skiverleih als auch Skilehrer gibt. Die Provinz Khyber Pakhtunkhwa ist für Ausländer übrigens gesperrt, da Entführungen hier nach wie vor ein beliebter Broterwerb sind. https://de-de.facebook.com/MjSkiResort/

England

Wer in England Ski fährt, tut dies meist in einer der fünf Skihallen des Landes. Die englischen Winter sind eher für Nebel und Nieselregen bekannt als für Schnee und Minusgrade. Doch es gibt begeisterte Skifans, die ehrenamtlich insgesamt fünf Skigebiete am Laufen halten und sich auch von Wintern mit ausbleibendem Schnee nicht entmutigen lassen. Der Lake District Ski Club betreibt im gleichnamigen Nationalpark den höchstgelegenen Skilift (735 bis 843 Meter) des Landes. Auf aus den Alpen gewohnten Komfort muss man hier verzichten. Das beginnt schon bei der Anreise, denn vom Parkplatz bedarf es eines einstündigen Aufstiegs bis zur Talstation. Dort kann man als Gast für 30 Pfund am Tag mit dem 360 Meter langen Tellerlift fahren, der immerhin neun unterschiedliche Abfahrten erschließt. Es gibt eine beheizte Hütte, in der man sein Picknick verzehren kann, und seit einigen Jahren steht sogar eine einfache Toilette zur Verfügung. Am Ende des Skitages wartet je nach Schneelage die Abfahrt zum auf 350 Meter gelegenen Parkplatz. Wer Tourenski dabeihat, kann zum dritthöchsten Berg Englands aufsteigen, dem 950 Meter hohen Helvellyn.

www.ldscsnowski.co.uk/

Iran

Dizin liegt rund 120 Kilometer nordwestlich von Teheran. Französische Firmen stellten 1969 auf den offenen Hängen im Elbursgebirge unter anderem drei Gondelbahnen und mehrere Sessellifte auf, die einen Höhenunterschied von 965 Metern und gut 20 Kilometer gut präparierter Pisten erschließen. Persischer Pulver heißt der unglaublich leichte Schnee, der Skifahren von November bis Mai ermöglicht und viele zum Freeriden abseits der Pisten lockt. Die frühere Trennung der Abfahrten für Männer und Frauen ist längst aufgehoben. Auf den Sonnenterrassen der Bergrestaurants geht es locker zu. Dizin ist ein Treffpunkt für junge Teheraner, die eine Auszeit von der alltäglichen Gängelung durch das Regime nehmen wollen. Offenbar tun viele das regelmäßig, denn das skifahrerische Niveau ist erstaunlich hoch.

www.dizinskiresort.com

Griechenland

Gut 150 Kilometer sind es von Athen

bis nach Arahova. Das 3000-Seelen-Dorf sitzt auf einer Bergschulter über der Pleistos-Schlucht mit Blick auf Delphi. Neben Tavernen und Kunsthandwerkgeschäften gibt es auch ein Dutzend Ski-Shops. Bis zur Talstation Kellaria sind es von hier noch 24 Kilometer. Dort tummeln sich an Wochenenden Scharen von Ausflüglern: gut gekleidete Athener, die der frischen Luft wegen heraufgekommen sind; Teenager, die sich wüste Schneeballschlachten liefern, und Skifahrer. Die schweben mit der Aphrodite-Gondelbahn bergwärts in ein erstaunlich weitläufiges (37 Kilometer Abfahrten) Skigebiet unterhalb der drei Gipfel Liakoura, Touborahi und Gerontovrahos. Das Bergrestaurant serviert Pastitio, Rotwein und Ouzo, und von den Bergstationen bietet sich ein schöner Blick auf den Golf von Korinth und nach Euböa.

www.parnassos-ski.gr

Libanon

Ski fahren und baden heißt die Devise in Mzaar bei Faraya im Libanongebirge, nur eine Stunde oberhalb der Mittelmeerküste bei Beirut. Das Wasser hat auch im Winter badetaugliche 18 Grad Celsius und ab März herrscht Sommerwetter.

An Wochenenden bevölkern Skifans die 40 Pistenkilometer. Neben Libanesen sind dies vor allem reiche Besucher aus den Golfstaaten, die bevorzugt im Mzaar-Intercontinental-Resort logieren. Die baum- und felsfreien Hänge bieten eine ideale Spielwiese für Variantenfahrer und Freerider, besonders am 2465 Meter hohen Dome du Mzaar oder am

Jabal Dib. Der dazu notwendige Schnee fällt trotz der südlichen Lage in Massen: Das Libanongebirge stellt für die im Winter vom Mittelmeer aufziehenden Wolken eine unüberwindbare Hürde dar.

www.skimzaar.com

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018