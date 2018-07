Wechselstrom und Kulturerbe

Die kroatische Hafenstadt Sibenik ist eine Perle an der Küste Mitteldalmatiens. Sie verfügt über gleich zwei Stätte, die von der Unesco ausgezeichnet wurden, und ist ein Geheimtipp für Kroatien-Urlauber.

In tiefblauem Wasser liegen die Kornaten, eine Inselgruppe und gleichzeitig Nationalpark, der etwa zehn Kilometer von der Küste entfernt und nur mit dem Boot erreichbar ist. © Zinke

Die Lampe an der Ecke des knallroten Hauses in der Altstadt hat eine besondere Bedeutung. Am 28. August 1895 leuchtete sie zum ersten Mal – betrieben mit Wechselstrom. Ein historisches Datum: Damit war das kleine kroatische Hafenstädtchen Sibenik die erste Stadt in Europa, die ihre Energie über Wechselstrom bezog, produziert von den nah gelegenen Wasserfällen des Flusses Krka. Die

