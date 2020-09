Weiber und Reben

Der frühe Vogel fängt die Traube! Die Weinbeere nämlich zeigt als Symbol, wo es langgeht auf dem Wein-Panorama-Weg am Heilbronner Wartberg. Über rund sechs Kilometer führt der bestens ausgeschilderte Rundweg entlang an zwei Dutzend Stationen mit Infotafeln. Weil darauf allerlei Spannendes zu lesen ist, kommt man mit der angegebenen Gehzeit von 1,5 Stunden kaum hin und sollte besser etwas mehr Zeit einkalkulieren. Zudem locken unterwegs nicht nur jede Menge Ruhebänke für kleine Pausen, sondern auch Skulpturen und andere Werke namhafter Künstler und Bildhauer. Sie sind Teil der Präsentation „Kunst im öffentlichen Raum“ der Städtischen Museen Heilbronns.

Rohe Eichentische für die Verkostung

Und weil der Wartberg von der Sonne verwöhnt wird, gilt es den Ausflug nicht allzu spät zu starten. Am Parkplatz Baumkelter wird das Auto abgestellt, dann geht es los. Die Adolf-Heinrich-Baumkelter, gleich am Start der Tour, ist eine der größten und ältesten Weinpressen Deutschlands. Unterwegs warten weitere historische Relikte wie ein altes Wengerter-Häuschen, ein Weinfass und eine Fassküferwerkstatt.

Etwa auf halber Strecke des Rundweges ist man auf dem Wartberg angelangt. Unter Schatten spendenden Bäumen lässt es sich gut eine Rast einlegen und auf einer der Ruhebänke oder auf dem Sandsteinmäuerchen picknicken. Das Panorama über die Weinberge des Wartberges und weite Teile Heilbronns ist atemberaubend. Goethe feierte hier seinen 48. Geburtstag und notierte: „Alles was man sieht, ist fruchtbar.“ Wer noch höher hinaus will, besteigt den historischen Wartberg-Aussichtsturm. Zurück geht es ganz kommod abwärts zum Ausgangspunkt der Tour. Jetzt ist es Zeit für eine Weinprobe. Ebenfalls mit wunderbarem Ausblick auf das Amphitheater der Reben findet sich das nahe gelegene Weingut Albrecht-Kiessling. Auf 15 Hektar kultiviert das Familienweingut immerhin 14 verschiedene Rebsorten, der regionaltypische Lemberger gilt dabei als „Paradewein“ des Gutes. Die drei Töchter des Hauses sind mit ganzer Leidenschaft dabei. Johanna, Luisa und Viola sind auch die Namensgeberinnen der drei „Mädchenweine“. Folgerichtig ist der Betrieb auch Mitglied bei „Vinissima – Frauen & Weine“. Jungwinzerin Viola Albrecht führt mit viel Engagement durch die Verkostung. Albrecht-Kiessling ist aber nicht nur wegen seiner guten Tropfen interessant, sondern auch wegen seiner sehenswerten Innenarchitektur. Rohe Eichentische in den Verkostungsräumen, dazu eigens für das Weingut angefertigtes Mobiliar und moderne Kunst an den Wänden verbinden den Genuss mit zeitgenössischer Ästhetik.

Nur eine Viertelstunde Fahrt ist es zu einem weiteren Weingut in Weinsberg, das ebenfalls von der Architektenkammer Baden-Württemberg für seine bauliche Gestaltung ausgezeichnet wurde. „Wir haben versucht, Stahl, Stein und Holz in Verbindung zu bringen“, so Jungwinzer Gerhard Leiss. Im Keller ragt im Zentrum ein mächtiger Block aus Lehm wie ein Altar auf. Seit 2017 werden die Reben herbizidfrei gepflegt. Leiss ist spezialisiert auf den Ausbau der Weißweine im Barriquefass. Von der großen Terrasse reicht der Blick weit über die Weinberge.

Reben wachsen auch bis an den Fuß der Burgruine Weibertreu in Weinsberg. Die Reste der Festung ragen malerisch über dem Ort auf und sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Die bis auf das frühe 11. Jahrhundert zurückgehende Höhenburg hat eine interessante Geschichte. Wie alle Festungen hat sie bis zu ihrer Zerstörung allerlei Eroberungen erlebt. Eine davon spielt sich im Jahr 1140 ab. Nur den dorthin geflüchteten Frauen wurde freier Abzug gewährt. Mitnehmen sollten sie nur dürfen, was sie auf dem Rücken tragen konnten. Sie nahmen ihre zum Tode verurteilten Männer huckepack. Die Geschichte der treuen Weiber ging als Wandersage von Mund zu Mund, führte bereits 1823 zur Gründung eines örtlichen Frauenvereins.

Die Reste der Festung lassen sich gegen Eintritt besichtigen. Der einstige Treppenturm dient als Aussichtspunkt. In die Schießscharten eines weiteren Turms sind Äolsharfen installiert, die bei starkem Wind zu tönen beginnen. Mit solch magischem Schlussakkord verabschiedet sich das Heilbronner Land.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020