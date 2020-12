Weihnachtsmarkt-Atmosphäre vor märchenhafter Kulisse

Die Weihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit im Jahr. Eine Zeit des Innehaltens, der Familie, der Ruhe und Besinnlichkeit. Im Erzgebirge ist es die fünfte Jahreszeit, denn nirgendwo anders wird Weihnachten auf so wunderbare und einzigartige Weise zelebriert, wie hier. In diesem Jahr ist vieles anders und das Erzgebirge muss seinen Erfindergeist einmal mehr unter Beweis stellen.

Was bei den Bergleuten im Erzgebirge schon seit Jahrhunderten als Feierabendbeschäftigung verbreitet war, wurde später, als die Erzvorkommen abnahmen, zum Beruf: Die Erzgebirgische Volkskunst. Noch immer geben die Erzgebirger ihre einzigartigen Handwerkstechniken wie das Reifendrehen und das Spanbaumstechen von Generation zu Generation weiter. Heute schützt das Siegel „Echt Erzgebirgische Holzkunst“ sogar international die unverwechselbaren und aufwendig gearbeiteten Figuren aus dem Erzgebirge. Rund 220 Werkstätten, vom Familienbetrieb bis zum mittelständischen Unternehmen, arbeiten heute noch mit den überlieferten Techniken. In Schauwerkstätten lassen sich die Holzkünstler über die Schulter schauen. In diesem Jahr ist wieder einmal der erzgebirgische Erfindergeist gefragt – viele Handwerker präsentieren ihre Schmuckstücke nun im eigenen Online-Shop oder auf verschiedenen Online-Verkaufsplattformen statt wie üblich, auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten. Einen Überblick einzelner Kunsthandwerker und deren Shops gibt es unter: www.erzgebirge-tourismus.de/erzgebirge-shops/

Der erste virtuelle Weihnachtsmarkt „Die Weihnachtsmacher“ von Dregeno im Erzgebirge ist eröffnet und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Atmosphäre des Seiffener Weihnachtsmarktes ist spürbar, vor der märchenhaften Kulisse der unverwechselbaren achteckigen Kirche, hell erleuchtet im winterlichen Lichterschein und mit glitzerndem Schnee bedeckt. Zahlreiche regionale Anbieter präsentieren ihre Angebote und Produkte, so zum Beispiel erzgebirgisches Kunsthandwerk, Kunst und Keramik sowie typisch erzgebirgische Köstlichkeiten und vermitteln so echt erzgebirgisches Weihnachtsgefühl für zu Hause. www.dregeno.de/weihnachtsmarkt/

Der erzgebirgische Weihnachtsstollen vereint zahlreiche Traditionen und Geschichten – überliefert von Familie zu Familie, von Dorf zu Dorf und von Bäcker zu Bäcker. Meist hütet jeder sein überliefertes Rezept wie seinen Schatz. Viele Bäckereien kombinieren Tradition mit Kreativität – dabei entstehen neue Kreationen, wie der Vogelbeerstollen. Die meisten Erzgebirger sehen in dem weiß gepuderten Laib das Sinnbild des Christuskindes – behütet eingepackt in ein weißes leckeres (Zucker-)Tuch.

Einmal im Jahr prüft der Stollenverband Erzgebirge drei Pfund Mandel- und Rosinenstollen aus den 20 Mitgliedsbäckereien – und zwar mit allen Sinnen. Die Stollen werden im Vorfeld anonym in den Bäckerfilialen gekauft. Es gibt die Auszeichnung Gold, Silber, … und Durchgefallen. „Aber das hatten wir so gut wie noch nie!“, lacht Ralph Schweigert, der Vorsitzende des Stollenverbandes.

Stollenprüfer André Bernatzky vom Stollenverband Erzgebirge sagt: „Jeder Stollen aus dem Erzgebirge hat seine eigene Form und ist damit ein echtes Unikat.“ So wie der „Bergmannsstollen“ aus der Bäckerei Nönnig, der im Besucherbergwerk Zinngrube auf dem Sauberg in Ehrenfriedersdorf lagert – der „Stollen im Stollen“ sozusagen. Das besondere Klima im Bergwerk macht ihn zu einem besonders saftigen Gebäck in der Weihnachtszeit – ein echter Originalstollen aus dem Erzgebirge.

Zum Winterwandern im Lichterglanz – vom 9. bis 17. Januar – lädt die Winter-Wanderwoche ins Erzgebirge ein. Egal ob mit oder ohne Schnee, ob zu Fuß oder mit Schneeschuhen – der erzgebirgische Winter weckt die Wanderfreude auch in der kalten Jahreszeit. Infos unter www.erzgebirge-tourismus.de

