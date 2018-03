Weiße Stadt ganz bunt

Anzeige

Prinz Alexander plaudert gern auf der Straße

Von der Knez Mihailova ist es nicht weit zum Dom der Heiligen Sava, einem der größten im neobyzantinischen Stil erbauten orthodoxen Gotteshäuser weltweit, das bis zu 10 000 Menschen Platz bietet. Als Vorbild diente den Baumeistern die Hagia Sophia in Istanbul. Ebenso spektakulär: die Festungsanlage Kalemegdan, die sich auf einer Anhöhe genau dort befindet, wo Donau und Sava aufeinandertreffen. Wegen ihrer für ganz Südosteuropa wichtigen strategischen Lage war sie jahrhundertelang immer wieder hart umkämpft – das von den Kelten gegründete Belgrad wurde im Lauf seiner Geschichte 40-mal komplett zerstört. Heute ist die Anlage ein großflächiger Freizeitpark, wo Weidenbäume ihren betörenden Duft über gepflegte Spazierwege versprühen und wo ein Militärmuseum über historische Zusammenhänge aufklärt. In dieser friedlichen Umgebung mag man kaum glauben, dass Belgrad noch 1999 Ziel eines 67-tägigen Nato-Bombardements war (als Reaktion auf das aggressive Vorgehen des Miloevic- Regimes im Kosovo).

Großes Interesse zeigen Belgrad-Touristen für die beiden Königspaläste in der Stadt. Sie erinnern an die Zeit, als Serbien noch jugoslawisches Königreich war (bis in die 1940er Jahre). Und wer Glück hat, trifft dort auf Prinz Alexander, den Sohn des letzten Königs Peter II. aus der Karadjordjevic-Dynastie. Der Prinz zeigt sich gern Besuchern in Begleitung seiner griechischen Frau Prinzessin Katharina und plaudert angeregt mit ihnen (über das Paar wird auch gern in der Boulevardpresse berichtet). 100 Kilometer südlich von Belgrad unweit der Stadt Topola steht weithin sichtbar das Mausoleum der serbischen königlichen Familie auf dem 300 Meter hohen Berg Oplenac – ein Kirchenbau aus weißem Marmor mit mehr als 700 der schönsten Fresken aus 60 serbischen Klöstern. Jugoslawiens einstiger Machthaber Josip Broz Tito, der 1980 starb, hat in der Hauptstadt sein eigenes, ebenfalls viel besuchtes Grabmonument.

Dass besonders in den Sommermonaten Autos mit deutschen Kennzeichen auf Belgrads Straßen zu entdecken sind, hat weniger mit deutschen Touristen zu tun. Es sind vielmehr serbische Gastarbeiter, die Verwandte besuchen oder ihren Urlaub in der Heimat verbringen. Die Mehrzahl ausländischer Belgrad-Besucher kommt aus angrenzenden Ländern wie Ungarn, Kroatien, Bosnien und Herzegowina oder Rumänien. Ihren Einfluss als dominierende Metropole auf dem Balkan hat die Stadt zwar eingebüßt, aber sie kann ihren Besuchern günstige Preise bieten: In kaum einer anderen europäischen Großstadt gibt man als Urlauber weniger für Nebenkosten aus als in Belgrad, fand der ADAC heraus. Grund genug vor allem für junge Leute aus ganz Europa und Übersee, sich in den zahlreichen Clubs, Kneipen, Restaurants und Cafés ausgelassen zu amüsieren, bevorzugt im alten Künstlerviertel Skadarlija.

In Belgrad, wo nur noch vereinzelt Ruinen an das Nato-Bombardement erinnern, wird jetzt ein völlig neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft, auch wenn sich in der Bevölkerung heftiger Widerstand gegen das vom amtierenden Präsidenten Aleksandar Vucic unterstützte Projekt regt: Belgrade Waterfront. Dieser Bezirk soll in Zukunft als modernes Aushängeschild für die serbische Metropole dienen (zwei Hochhaustürme stehen schon), während man den längst beschlossenen U-Bahn-Bau im Wirrwarr der Zuständigkeiten weiter auf die lange Bank schiebt. „Welchen Obstbrand soll ich Ihnen bringen?“, fragt der Kellner eines Open-Air-Cafés gegenüber dem Kreuzfahrtschiff-Anleger am Ufer der Sava. „Den Rakija von der Himbeere oder den von der Pflaume?“ Letzteren kennt man bei uns als Sliwowitz. Na dann Ziveli – ein Prost auf Belgrad!

