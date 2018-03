Wellness für Schneeaffen

Anzeige

Dicht beieinander hocken die Rotgesichtsmakaken in ihrem heißen Thermalbad und lassen den Winter Winter sein. Was kümmern einen Schneegestöber und Eiseskälte, wenn man es sich im warmen Pool gemütlich gemacht hat? Lautlos taumeln die Schneeflocken, und auf den wuscheligen Schöpfen der Affen sammelt sich langsam ein weißes Käppchen. Sie ziehen die Hälse ins Heilwasser, strecken entspannt die behaarten Glieder oder sind ganz in das Lausen eines Sitznachbarn vertieft. Die Kameraden in Behandlung halten die fleischroten Gesichter mit geschlossenen Lidern über Wasser und scheinen das Treatment zu genießen. Sieht so in Wahrheit eine Shiatsu-Massage für Makaken aus?

„Alles begann erst 1962“, erklärt Kayo Miyata vom Jigokudani-Affenpark. „Ein Baby fiel im Winter in das Wasser der heißen Quelle und ihm war dabei so wohl, dass es es gar nicht mehr verlassen wollte.“ Nach und nach entdeckte die ganze Familienbande die Vorzüge von Thermalbädern und tummelt sich seither in der kalten Jahreszeit um den Pool in einem Gebirgstal etwa eine Autostunde von Nagano entfernt. Manchmal entspannen hier bis zu 60 Makaken gemeinsam. Im Frühjahr ziehen sie sich in die Berge zurück.

„Wir haben die einzigen Affen der Welt, die Thermalwasser zum Baden nutzen“, sagt Miyata. „Dabei sind es noch immer vor allem die jungen und Weibchen, die sich am häufigsten hier aufwärmen.“ Sie vermutet, dass die älteren Männchen vielleicht darum fürchten, ihr dichter Pelz sehe nach dem Baden vor Rivalen etwas lächerlich aus.