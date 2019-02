Welt der Wunder

Dieses Gefühl zu fliegen, das gibt es wirklich.“ Deyan Nikolovs Augen leuchten. „Natürlich, schon damals vor dem Anfängerkurs hat dir der Tauchlehrer erzählt, Tauchen sei, als ob du fliegen könntest. Aber Hand aufs Herz: War es das jemals?“ Deyan stammt aus Bulgarien. Der Tauchlehrer lebt seit drei Jahren in Island. Für ihn gibt es keinen besseren Ort zum Tauchen als Silfra. „Irgendwie ist die Sicht beim Tauchen doch immer etwas verschwommen. Oder dein Mund schmeckt nach Salz. Hier nicht. Hier fliegst du einfach – wie durch die Luft.“

Wer einmal in der Silfra-Spalte getaucht ist, der weiß, wovon der Tauchprofi spricht. Sobald der Kopf unter der Wasseroberfläche ist, kommt der Wow-Effekt. Die Buddies hören es durch den Schnorchel oder den Lungenautomaten: ein lauter Ausruf der Überraschung. „Wooooow!“ Hier muss man sich selbst kneifen, um sicherzugehen, dass man nicht träumt. Sind das jetzt 40, 60 oder gar 100 Meter Sichtweite? Man kann es nicht sagen, denn so etwas gibt es sonst nirgends. Es ist wirklich wie fliegen.

Und dann sind da die Farbtöne des Blau. Es sollte ein eigenes Wörterbuch geben, um sie zu beschreiben. Azurblau, Dunkelblau, Hellblau, Carolinablau, Indigo, Ultramarin, Kobaltblau – sie alle sind da, und unzählige weitere auch.

Es geht die Spalte entlang. Es gibt kein treffenderes Wort. Es ist schlicht eine Felsspalte im Boden. Links die eurasische Kontinentalplatte, rechts die amerikanische. Zehn Meter Tiefe, später sollen es 18 werden. Nach kurzer Zeit ist das wohl meistfotografierte Fotomotiv erreicht. Der enge Durchgang, an dem beide Platten berührt werden können. Eine Hand am einen Kontinent, die andere auf dem anderen. Das berühmte Foto macht Deyan gerne. Klick.

Aber wie ist das eigentlich möglich? 100 Meter Sichtweite? Tauchen im Abgrund des Planeten? Deyan erklärt: „Die beiden riesigen Kontinentalplatten trafen einst in Island aufeinander, schufen die vulkanische Wunderwelt. Jetzt driften sie langsam auseinander. Bis zu fünf Zentimeter pro Jahr.“ Eines Tages soll Island sogar zweigeteilt sein – in zwei Inseln zerbrechen. Und wie kommt es zu dieser unglaublichen Sicht? „Bis das Wasser vom Gletscher hier in der Spalte ankommt, ist es kilometerweit durch das vulkanische Gestein geflossen. Die Hohlräume funktionieren wie ein perfekter Filter. Das Resultat: keine Sedimente.“

Und wie hätte es anders sein können, auch die Temperaturen sind rekordverdächtig. Die Wassertemperatur beträgt zwei Grad Celsius. Wie Nadeln sticht die Kälte im Gesicht. Die Finger werden taub, trotz Trockenhandschuhen. Langsam bahnt sich das Wasser seinen Weg in den Nacken. Aber weniger könnte die Kälte wohl kaum stören. Die Eindrücke, die Traumsequenzen gleichen, lassen alles andere vergessen. An einer Stelle wird es besonders flach. Hebt man den Kopf aus dem Wasser, perfektionieren die schneebedeckten Gipfel in der Ferne das surreale Bild. Es folgt der tiefe Teil. Wie klein der Tauchbuddy in der Ferne zwischen den monumentalen Wänden aussieht!

Am Ende dieses Canyons geht es einen sandigen Hang hinauf. Dass man auf Fische trifft, ist extrem selten. „Es gibt zwei Arten, die im See leben, in den das Wasser aus der Silfra fließt,“ erklärt Deyan später. „Den Arktischen Saibling und den Zwergsaibling. Manchmal kommen sie auch in die Spalte, aber eigentlich ist es ihnen hier zu kalt.“ Es ist schon spät. Hell ist es trotzdem. Denn die Sonne geht im Mai erst um 23 Uhr unter.

Wer jetzt mehr will, der findet weitere Süßwasserjuwelen über das ganze Land verteilt. Zum Beispiel Davísgjá, ein weiterer Spalt, dessen Wasser in den Thingvellir-See fließt. Hier sind die Chancen schon größer, die raren Fische anzutreffen. Oder Kleifarvatn, Islands tiefster See mit seinen heißen Quellen. Hier sprudeln Luftblasen aus Kratern im Seegrund – so stark, dass das Gestein im See vibriert. Oder Bjarnagjá, eine Spalte im Südwesten, direkt an der Küste. Hier trifft das Grundwasser auf Meereswasser und Taucher auf eine einzigartige Felsspalte, in der es auch ein Schiffswrack und eine kleine Höhle zu entdecken gilt.

Oder Nesgjá im Norden. Hier gibt es keine Nationalparksinfrastruktur, das macht den Tauchgang noch abenteuerlicher. Um an die einzigartige Felsformation zu gelangen, geht es zunächst beim Bauern über das Feld. Die perfekt geformten zackigen Felswände können schon von oben bestaunt werden. Steckt man den Kopf ins Wasser, sind da wieder diese unglaublichen Blautöne. Und Sichtweiten wie an Land. Nesgjá ist flacher als Silfra. Gerade einmal sechs Meter tief. Saevor vom Strytan Tauchcenter ist der Mann des Nordens. Er bringt einen zu Nesgjá und er ist auch Meister der Schornsteine – gigantische rauchende Schlote, die vom Meeresboden aus 30 Meter in die Höhe ragen. Diese einzigartigen Naturwunder wurden zum größten Teil von ihm entdeckt, vermessen und kartografiert. Die mystischen Raucher können nur an wenigen, guten Tagen betaucht werden, denn das Meer ist rau. Island birgt unzählige weitere Schätze unter seinen Wasseroberflächen. Es ist eine Wunderwelt wie aus einem Märchen oder einem Fantasy-Film. Der Zauber liegt hinter jeder Ecke, unter jedem Stein. „Im Prinzip gibt es nur eine Regel: Pack die richtigen Klamotten und Ausrüstung ein, dann kannst du in Island noch echte Abenteuer erleben“, sagt Deyan und lacht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.02.2019