Weltcup im Freeski

Am Stubai Gletscher ist Skifahren ab Oktober möglich. © Daniel Hug

Das ist wahrlich Österreichs größtes Gletscherskigebiet: Schneegarantie von Oktober bis Juni, zahlreiche Event-Highlights wie Snowpark Sessions, Materialtests, Camps und kulinarische Hochgenüsse. Mit der 3S Eisgratbahn geht es dabei komfortabel und im Handumdrehen hinein ins Gletschergeschehen. Höhepunkt ist der FIS Freeski World Cup.

Vom 22. bis 24. November verwandelt sich der Stubaier Gletscher wieder in ein Mekka für alle Freeski-Fans. Der spektakuläre FIS Freeski World Cup Stubai gastiert zum zweiten Mal im Snowpark DC Stubai Zoo und präsentiert Sport auf höchstem Niveau. Der legendäre Park bildet so die perfekte Bühne im Herbst und Frühjahr für Pro Rider und all jene, die es noch werden möchten. Zur Stubai Premiere und den Stubai Prime Park Sessions im Herbst sowie den Spring Sessions im Frühjahr versammelt sich das „Who is Who“ der Freestyle-Szene.

Die Eventreihe startet mit der „Weißen Wiesn“. Wenn sich Lederhosen und Dirndl unter die Skioutfits der Wintersportbegeisterten am Stubaier Gletscher mischen, dann heißt es am 13. und 14. Oktober wieder: O’zapft is! Die Bergstation Eisgrat verwandelt sich dabei in ein Open-Air-Bierzelt mit Bieranstich, Live-Musik und bayerischen Schmankerln. Das Powder Department Stubaier Gletscher lässt Freeriderherzen mit 13 GPS getrackten Runs, Checkpoints und LVS-Trainingsanlage höherschlagen. In den zugehörigen Camps holen sich Interessierte von Profis die besten Tipps rund ums Off-Piste fahren.

Die 3S Eisgratbahn bringt alle Wintersportgäste barrierefrei und komfortabel ins Gletscherskigebiet, das sich bis auf über 3000 Meter Höhe erstreckt. Faszinierende Einblicke ins ewige Eis ergeben sich bei einem Besuch der Eisgrotte. Von der Gipfelplattform „Top of Tyrol“ auf 3210 Meter locken herrliche Ausblicke über die Stubaier Gletscherwelt. Zum Hochgenuss zählen aber auch die kulinarischen Angebote: Das Gourmetrestaurant Schaufelspitz, seines Zeichens höchstgelegenes Haubenrestaurant der Welt, lädt zur Gourmetnacht Dine & Wine sowie der exklusiven Bierdegustation.

Neben Genießern, Naturliebhabern und Entdeckern kommen dank der Vielseitigkeit des Angebotes allen voran Familien und Anfänger aber auch Profis, Freerider und Freestyler voll auf ihre Kosten. 35 Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden bieten unendliche Möglichkeiten, Kinder unter zehn Jahren fahren dabei in Begleitung eines zahlenden Elternteils gratis Ski und finden im BIG Family Kinder- und Jugend Ski-Camp beste Betreuung und Unterhaltung. s&t

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018