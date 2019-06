Weltnaturerbe Wattenmeer

Vor zehn Jahren erklärten die Vereinten Nationen das Wattenmeer zum Weltnaturerbe der Menschheit. Anlässlich dieses Jubiläums veranstalten die drei Wattenmeer-Länder ein internationales Jahresprogramm mit einer Radtour entlang der Wattenmeerküste. Sie startet in Dänemark und den Niederlanden, führt durch Nord- und Ostfriesland und mündet aus beiden Enden des Wattenmeeres kommend in Wilhelmshaven. Daran anschließend findet auf Sylt die Weltnaturerbe-Woche mit zahlreichen Veranstaltungen rund um das Wattenmeer statt. „Die Insel ist Teil einer Naturlandschaft von Weltrang, die es gemeinsam zu erleben und zu beschützen gilt. Darauf möchten wir im Rahmen der Jubiläumswoche aufmerksam machen, so Moritz Luft, Geschäftsführer der Sylt Marketing Gesellschaft (SMG).

Höhepunkt der grenzübergreifenden Feierlichkeiten ist die Radtour entlang der Wattenmeerküste. Unter dem Motto „Ein Wattenmeer. Zwei Räder. Drei Länder.“ starten am 18. Juni im dänischen Ho sowie am 19. Juni auf der niederländischen Insel Vlieland zwei Radteams, die am 30. Juni in Wilhelmshaven zusammentreffen. Der Weg dorthin führt für die dänischen Radler der Länge nach über Sylt. Von Rømø kommend werden sie am 19. Juni in List erwartet und dann südwärts nach Hörnum eskortiert. „Egal ob jemand die ganze Inseletappe oder nur einzelne Teilabschnitte mitradeln möchte – wir freuen uns über jeden Weggefährten“, so Luft. Auf der 43 Kilometer langen Strecke gilt es, die Einzigartigkeit und Schönheit des Wattenmeeres im wahren Wortsinne selbst zu erfahren und sich mit Menschen aus den verschiedenen Wattenmeer-Regionen auszutauschen. An den Stopover-Stationen haben die Sylter Nationalpark-Partner wie das Erlebniszentrum Naturgewalten List, die Naturschutzgemeinschaft Sylt und die Schutzstation Wattenmeer zudem Programmpunkte zu unterschiedlichen Themen vorbereitet.

Die Tour endet in den Abendstunden in der Hörnumer Arche Wattenmeer. Hier wird abschließend darüber diskutiert, was die Ernennung zum UNESCO Weltnaturerbe, also die höchste internationale Anerkennung, die ein Naturgebiet erhalten kann, für die Erben und für das Wattenmeer selbst bedeutet. Antworten auf diese Frage findet man mitunter auch im Verlauf der sich anschließenden Weltnaturerbe-Woche mit zahlreichen Veranstaltungen und Exkursionen auf der ganzen Insel.

Eine Übersicht aller Veranstaltungen sowie weitere Informationen zur Radtour und zum Sylter Streckenverlauf gibt es im Internet auf www.sylt.de/weltnaturerbe.

Das Wattenmeer zwischen Den Helder in den Niederlanden und dem dänischen Esbjerg ist die größte zusammenhängende Wattlandschaft der Welt und eines der letzten Gebiete in Europa, in der Natur sich noch weitgehend unbeeinflusst entwickeln kann.

In der durch den ständigen Wechsel der Gezeiten geprägten Landschaft leben rund 10 000 Tier- und Pflanzenarten. sylt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019