Wenn auf Bali Ruhe einkehrt

Ruhe. Es herrscht absolute Ruhe. Eine Art Totenstille. Kein Fahrzeug ist zu hören, kein Fußgänger zu sehen. Alle Restaurants und Geschäfte sind geschlossen, die Straßen leergefegt: Denpasar, Balis sonst so enge, laute, stickige und hektische Hauptstadt – am Nyepi-Tag ist sie eine Geisterstadt. Und so sieht’s am balinesischen Neujahr auf der ganzen Insel aus: ob in einem einsamen Dorf in den Bergen, am sonst so überlaufenen Kuta-Beach oder eben in der Inselhauptstadt.

Auch Wayan ist zuhause. Wayan heißt der Älteste, er ist erst 13 Jahre alt, und es fällt ihm schwer, auf sein Fahrrad, die Freunde und Spaß zu verzichten. Doch am balinesischen Neujahr sind alle Aktivitäten zu unterbleiben. Niemand darf auf die Straße – auch Touristen nicht. So sagen es die Brahmanen. Und dagegen ist nichts zu erwidern. Das weiß auch Wayan.

Stecker gezogen

Bali versinkt in tiefem Schlaf. Sogar der internationale Flughafen wird für den ganzen Tag dicht gemacht, und in den Häusern wird nicht gesprochen. Früher schalteten die Elektrizitätswerke den Strom ab. Aber in Zeiten von Kühlschränken und Gefriertruhen ist zu viel Nahrung verdorben, die Regel wurde gelockert. Mit dem Nebeneffekt, dass die Ruhe am Nyepi-Tag nicht mehr überall vollkommen ist. So manche Familie schließt die Fensterläden und macht ganz leise den Fernsehapparat an, statt inneren Frieden zu suchen und zu meditieren. In Wayans Haus aber sind alle Stecker gezogen – bis auf den vom Kühlschrank.

Am Tag zuvor, am Tawur Kesanga, lärmte er noch mit seinen Freunden durch die Straßen. Sie brannten Knallkörper ab und zogen mit Ogoh-Ogoh-Monster durch Denpasar. An jeder Abzweigung oder Kreuzung wurden die Dämonen – Ogoh-Ogoh genant – hin- und hergezerrt sowie um die eigene Achse gedreht. Mit dem Zweck, die bösen Geister zu verwirren und aus dem Ort zu treiben. Mit Gongs und Trommeln machten sie dazu einen Höllenlärm, um die Dämonen auch wirklich aus der letzten Ritze zu verscheuchen.

Wochen vorher ging er wie alle Kinder durch die Gemeinde, um für die Herstellung der Pappmaché- oder Bambus-Ogoh-Ogoh Geld zu sammeln. Und wäre man ein böser Geist, würde man sich wohl auch wirklich fürchten vor den schrillen Dämonen, die Reißzähne wie wilde Fabeltiere haben, deren Augen hervorquellen und deren Haare aussehen wie die vom Struwwelpeter.

Trick dahinter

Wayans Vater war stolz auf den Sohn, als er ihm sein Ogoh-Ogoh-Monster zeigte. Sind die bösen Geister erst einmal vertrieben, hoffen die Balinesen, dass die Dämonen am Nyepi, dem ersten Tag des balinesischen Jahres, nicht wieder zurückkehren, weil sie ja glauben müssen, dass alles ausgestorben ist, wenn keine Menschen mehr auf den Straßen zu sehen sind, nichts zu hören ist, nachts kein Licht leuchtet und auch keine Flugzeuge mehr landen. Der Vater hat dem Sohn die Geschichte schon erklärt, da war er noch nicht einmal in der Schule.

Nyepi zeigt, dass der balinesische Alltag von den Ritualen geprägt wird. Die Einwohner der einzigen nicht überwiegend muslimisch geprägten Insel Indonesiens zelebrieren ihre Riten innerhalb eines für Fremde undurchsichtigen Geflechts aus hinduistischen, buddhistischen und animistischen Einflüssen. Junge Balinesen müssen die Eltern stets nach Details fragen, wenn sie wissen wollen, was zum Beispiel genau bei einer Opferung g passiert. Auch Wayan tut das. Es ist ein Lernprozess, der ein Leben lang dauert und den nur die Priester komplett abgeschlossen haben. Nyepi und seine Bedeutung kennt aber jedes Kind.

Erstaunlich ist, dass es in kaum einem Reiseveranstalter-Katalog einen Hinweis auf diesen balinesischen Ruhetag gibt. Denn auch den Touristen wird am Nyepi-Tag ein 24 Stunden währendes Aktiv-Verbot abverlangt: Keiner darf sein Resort oder Hotel verlassen, niemand darf an den Strand. Und alle Urlauber werden auch herzlich gebeten, nach Einbruch der Dunkelheit die Gardinen zuzuziehen, sodass kein Licht nach außen dringt.

Feier folgt

Am zweiten Tag des neuen Jahres wird dann gefeiert: Es ist inselweit die größte Party des Jahres, die ausgelassenste, die lustigste, die schönste. Freunde und Verwandte werden besucht und es wird groß gekocht. Dann ist es wieder laut, stickig, heiß und hektisch. Die Straßen und Gassen von Denpasar quellen über mit Fahrzeugen aller Art, vom Ochsenkarren und Dokar, den Pferdewagen zum Personentransport über die allgegenwärtigen Kleinbusse, Mopeds, Pkw bis zu Lastkraftwagen. Auch Wayan ist dann wieder mit seinem Fahrrad unterwegs.

Die Hauptstadt zählt immerhin knapp 400 000 Einwohner und ist für die Balinesen der Knotenpunkt der Insel: zum Einkaufen, für Behördengänge, Bankgeschäfte. Sie ist das Handelszentrum, das wie so oft in Asien von Chinesen beherrscht wird. Rund ein Viertel der Einwohner von Denpasar ist chinesischer Abstammung. Dennoch: Am Nyepi-Tag sind sie zu 100 Prozent Balinesen. Am Nyepi-Tag herrscht Ruhe. Ein Gebot, das für alle gilt.

