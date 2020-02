Wenn der Teufel explodiert

Hineingreifen ins Schwarz. Eine Handvoll kalte Lava an die Nase halten und daran riechen: Das Gebrösel duftet rein und ein wenig staubig. Der Wanderer am Fuße des Vulkans lässt die Erde zwischen den Fingern zu Boden rieseln und schaut sich um. Nichts als asphaltgrau-schwarzes Gestein weit und breit, eine Schneise der Verwüstung.

Die Sonne scheint unversöhnlich auf die Fläche herab, der dunkle Untergrund scheint die Hitze förmlich aufzusaugen und wie eine riesige Herdplatte wieder abzustrahlen. Damals muss das noch heißer gewesen sein. Ein gigantischer Feuerstrom hatte sich hier ergossen, ausgespuckt vom Villarrica, einem der aktivsten Vulkane in der Region Araucanía im Süden Chiles. Zuletzt ist der 2840 Meter hohe Berg am 3. März 2015 ausgebrochen. Jetzt ist das Gebiet rund um den Feuerkessel ein Eldorado für Outdoor-Freaks, die diese einmalige Mischung aus Schnee und Feuer, wucherndem Grün und toter Lava magisch anzieht.

Die kleine Stadt Pucón am Fuße der Anden ist zu ihrem Fixpunkt geworden. Trekkingveranstalter und Outdoor-Agenturen säumen die zentrale Avenida O’Higgins und wechseln sich mit Bierkneipen und Restaurants ab. Im chilenischen Sommer ist es hier manchmal so voll, dass sich Staus auf den Straßen bilden. Viele Einheimische kommen nach Pucón, nicht nur, um die Vulkane zu erklimmen. Auch der Nationalpark Villarrica mit seinen Trails durch Araukanienwälder oder der kalte Regenwald – dem einzigen auf der südlichen Hemisphäre – sind Top-Touristenmagnete.

Einige kommen auch wegen der Wasserfälle oder der vielen Wassersportmöglichkeiten auf den umliegenden Seen. Das Publikum wird seit ein paar Jahren immer internationaler; viele sind erfahrene Chile-Reisende, die schon die Atacamawüste, die höchstgelegene der Welt, im Norden und das gletscherüberzogene Patagonien im Süden des Landes auf ihrer Erlebnisliste „abgehakt“ haben. Die mittlere Region des Andenstaates rückt jetzt immer mehr in den Fokus für alle, die nicht genug bekommen können von den Drei- und knapp Viertausendern.

Man muss schon aufpassen, dass man ihnen nicht total verfällt. So wie Iván Vergara und seine Frau Cris Brunet. Das Ehepaar, das während der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet seine Möbelfabrik und Heimat verlassen und sich in England eine neue Verdienstmöglichkeit suchen musste. Vor ein paar Jahren sind sie zurückgekehrt und haben ein Landhaus mit Park am Fuße des Villarrica gekauft. „Wir mussten bloß feststellen“, sagt Iván schmunzelnd, „dass das Ganze eine Nummer zu groß für uns war.“ Die Kinder sind schon aus dem Haus, und es musste sich doch wohl etwas einsam angefühlt haben in dem riesigen Gebäude für ein Ehepaar in seinen Siebzigern. Jetzt füllen Gäste aus allen Teilen der Welt die fünf urgemütlichen Gästezimmer des B&B La Codorniz und lassen sich wie Familienangehörige verwöhnen – Cris kocht himmlisch, und Iván ist ein solch unterhaltsamer Gastgeber, dass man einfach nicht den Weg ins Bett findet. „Das müsst ihr euch anschauen!“, lockt er seine Gäste aus dem Gartensofa beim Abendplausch und führt sie in den nachtschwarzen Wald, der das parkähnliche Grundstück umgibt. Äste greifen nach ihnen, der Boden unter den Füßen gibt bei jedem Schritt knisternd nach. Und dann, ganz unerwartet, ist es da: das rosa Leuchten am sternenklaren Himmel. „Was ist das, Iván?“ – „Das Feuer des Villarrica!“

Die Mapuche würden da nicht hochgehen. Auf keinen Fall! Für die Ureinwohner Chiles ist der Vulkan das Haus des Teufels. Sie schütteln nur den Kopf über die Touristen, die sich mit Trekkingausrüstung in Pucón ausstaffieren und dann mit dem Bus an die Schneegrenze hochchauffieren lassen. Carlos, der Bergführer, drückt jedem von ihnen einen Eispickel in die Hand und dann geht es im Zickzackkurs den steilen Hang hinauf.

Schnell wechselt der Untergrund von schwarzem Lavageröll zu rutschigem Schneeweiß. Schnell dampft es auch vor Anstrengung unter den wasserfesten Jacken. Der Aufstieg, er soll vier Stunden dauern. Aber der Teufel hält heute nicht Hof. Er schickt Nebelwolken, die die Bergsteiger einhüllen und ihnen die Sicht versperren. Nach zwei Stunden und auf halber Höhe ist Schluss: Die Tour wird aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Der Ausblick auf den Feuer speienden Schlund zur Casa del Diablo bleibt verwehrt. Auf einem Rutschteller geht es mit einem Affenzahn den steilen Schnee-Abhang wieder hinunter.

Moises und seinem Sohn würde es nicht im Traum einfallen, den Villarrica hochzuklettern. Aber ein Stück vom Tourismuskuchen möchte die Mapuche-Familie doch abbekommen. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte man dem indigenen Volk das Land weggenommen. Es wurde in Reservate verfrachtet, Siedler aus Deutschland und der Schweiz stattdessen nach Araukanien gelockt. Aus dem sozialen Abseits und der Armut ist ein aufflammender Stolz auf die eigene Kultur entstanden.

Die Tourismusprojekte, die jetzt angeschoben werden, sind noch nicht ganz ausgereift, aber immerhin hat Eliceo, der junge Mapuche, zusammen mit seinem Vater zwei große „Rucas“ – meterhohe, traditionelle Schilfhütten – auf dem Stück Land errichtet, das sie bewirtschaften. In der Mitte wärmt ein offenes Feuer. In einer der Hütten ist der Tisch schon gedeckt, und seine Mutter bringt Schüsseln voller dampfender Speisen für die Gäste, die sich hier für eine Nacht gegen Bezahlung einquartieren. Am nächsten Morgen versuchen Vater und Sohn das aus einem Baumstamm handgeschnitzte Boot auf den Karren zu hieven, der nach mehreren vergeblichen Versuchen dann doch endlich von zwei Ochsen einen Feldweg hinaufgezogen wird. Am Ende des Pfades wartet der

Budi-See auf die kleine Truppe, die dem Ochsengespann hinterhergetrottet ist. Der Baumstamm wird ins Wasser geschoben – und schwimmt! Früher hat man in solchen Booten den See von einem zum anderen Ufer überquert, Distanzen überbrückt und am Abend auch den einen oder anderen Fisch mit nach Hause gebracht. Heute fischt man mit ihnen nach Touristen, die mehr über die Seele des Landes erfahren wollen. Und dann doch eine Menge über den Teufel erfahren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020