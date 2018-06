Wie beim kleinen Nick

Anzeige

Die historischen Besonderheiten der Region sind spannend für Alt und Jung. Immerhin tobte in Frankreich ab 1337 der Hundertjährige Krieg, schon in den Jahrhunderten zuvor kam es hier immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen, meist zwischen Engländern und Franzosen. Über dem Tal der Dordogne erheben sich mehrere Burgen, auf Hügeln stehen Festungsstädte. Es ist nicht schwierig, Kinder dafür zu begeistern. Vorausgesetzt, die Eltern bereiten sich vor, um die zahlreichen Fragen zu beantworten.

Imposantes Bauwerk als Filmkulisse

Allein die Burg von Castelnaud hat viel erlebt: Als Stützpunkt der Katharer wurde sie niedergebrannt, im Hundertjährigen Krieg wechselte sie siebenmal die Seiten. Ursprünglich befand sie sich in englischem Besitz.

Auf der anderen Seite des Flusstals, keine fünf Kilometer entfernt, erhebt sich die noch imposantere Burg Beynac, in der Franzosen die Stellung hielten. Richard Löwenherz war hier zu Besuch. Und Luc Besson nutzte das imposante Bauwerk als Kulisse für seinen Film „Johanna von Orléans“.

Ein Ausflugstag in der bezaubernden Gegend ist daher auch für Kinder spannend. Steht hinter der nächsten Ecke schon wieder eine atemberaubende Burg? Oder bewachen schmiedeeiserne Tore einen geheimnisvollen Park?

Am Abend sind die Kinder fertig vom Besichtigen, körperlich ausgelastet sind sie jedoch noch nicht. Sie wollen spielen und toben. Und das geht auf Campingplätzen besonders gut. In einem lichten Wäldchen bei Castelnaud-la-Chapelle liegt ein wunderschöner, der mit Mobile Homes ausgestattet ist. Hier gibt es nicht nur einen Spielplatz, sondern auch ein kleines Hallenbad, bei wärmeren Temperaturen auch ein Freibad. Nichts für den sportlichen Krauler, genug aber für diverse Spiele und Sprünge. Selbst wenn es draußen regnet, ist es drinnen gerade richtig, um zu anderen Urlaubskindern Kontakte zu knüpfen und sich mit ihnen auszutauschen.

Das Périgord bietet aber nicht nur Burgen. Auch kulinarisch können sich Besucher austoben, ohne sich gleich auf die ethisch umstrittenen Produkte aus Gänseleber zu stürzen. So zeigt in Castelnaud eine Walnussmühle mit angegliedertem Museum, wie aus den Nüssen Öl gewonnen wird. Und was sonst noch aus den Nüssen produziert wird wie Walnuss-Senf und Walnuss-Karamell-Lollis.

Bereits in der Steinzeit siedelten hier Menschen. In der Höhle von Lascaux hinterließen sie zahlreiche Malereien. Das Original ist zwar für den Publikumsverkehr gesperrt, Besucher können aber an einer Führung durch einen Nachbau teilnehmen. Diese sind selbst in der Nebensaison zeitlich eng getaktet. So bleibt leider keine Zeit, sich die eine oder andere Zeichnung etwas genauer anzuschauen oder die Führer nach Details zu fragen.

Ein Spaziergang durch einen Park – für viele Kinder ziemlich langweilig. Aber nicht, wenn sich die Eltern für den richtigen Park entscheiden, beispielsweise für den Schlosspark von Marqueyssac. Der kann sogar ein Höhepunkt des Urlaubs werden. Denn kurz hinter dem Eingang beginnt ein Irrgarten aus Büschen. Kein kleiner, symmetrisch angelegter, wie ihn viele Schlösser besitzen. Dieser Irrgarten ist groß. Die Büsche bilden an vielen

Stellen über den Wegen ein Dach. Kinder kommen da gut durch, Erwachsene müssen sich bücken und verfangen sich mit ihren Taschen und Rucksäcken in den Ästen und Zweigen. So verlieren sie ihren Nachwuchs leicht aus dem Blick. Und es kann schon eine Viertelstunde dauern, bis sie den Ausgang finden. Was die Kinder dann am Abend lachend am Pool ihren neuen Freunden erzählen können.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.06.2018