Wie der Advent früher war

Wer Sehnsucht nach einem Advent hat, wie er früher war, sollte sich die Silberregion Karwendel vormerken. Anklöpfler und Krampusse, Krippenausstellungen, altes Handwerk und romantische Christkindlmärkte machen die stillste Zeit im Jahr in Tirol auch zur schönsten.

Jedes Jahr am dritten Adventsonntag füllt sich das Rablhaus am Weerberg mit Menschen, die auf der Suche nach purer Weihnachtsromantik sind. In der alten, holzgetäfelten Zirbenstube gibt es altes Handwerk zu bestaunen und bäuerliche Schmankerln zu verkosten. Viele kommen auch wegen der Anklöpfler, die mit Loden-Wetterfleck, Hut, Stock und Laterne wie Hirten gekleidet ein altes Brauchtum anstimmen. Nachdem sie mit den Hirtenstöcken auf den Boden geklopft haben, um der Frohbotschaft Gehör zu verschaffen, geben sie das bekannte Lied „Wer klopfet an“ zum Besten. Mit den alten Weisen breitet sich in der Bauernstube eine mystische, fast andächtige Stimmung aus.

In der Silberregion Karwendel gibt es noch weitere Gelegenheiten, solche Momente zu erleben. Allen voran bei den kleinen und gemütlichen Advent-Veranstaltungen in den Dörfern, bei denen das Brauchtum und das Zusammenkommen wichtig sind. Ein Tipp für Bastler sind die Krippenausstellungen im Vomper Mehrzweckgebäude am 30. November und 1. Dezember und im Terfener Rathauskeller am 7. und 8. Dezember, bei denen die alte Tradition des Krippenbauens auflebt.

Zu den Adventwochenenden gibt es stimmungsvolle Veranstaltungen. Dazu gehören auch die schaurig-schönen Krampusumzüge samt dem Heiligen Nikolaus, die um den 5. Dezember die braven Kinder in Weerberg, Kolsass, Buch, Stans, Vomp oder in der Schwazer Altstadt mit Geschenken belohnen. Zudem entfalten die schön dekorierten Adventmärkte ihren Zauber. Am mittelalterlichen Schwazer Pfundplatz und vor den Stadtgalerien liegt der Duft von Glühwein, Zillertaler Krapfen und gebratenen Kastanien in der Luft. Einen besonderen Rahmen hat der Weihnachtsmarkt im Innenhof auf Burg Freundsberg. Tirols größte Krippe bestaunt man auf dem Jenbacher Weihnachtsmarkt (www.silberregion-karwendel.com). mk

