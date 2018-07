Wieder auf Schienen

Anzeige

Zurück ins Jahr 1982. Die erste Nacht in Spanien wird für immer im Gedächtnis bleiben. An der Grenzstation im baskischen Irun sind etwa ein Dutzend Interrail-Reisende gestrandet. Weil beiderseits der Grenze die Spurweite der Gleise unterschiedlich ist, fahren die Anschlußzüge erst am nächsten Morgen. Geduld ist gefragt. Treffpunkt ist eine Grünanlage neben dem Bahnhofsgebäude. Weinflaschen kreisen, Schlafsäcke werden ausgerollt. Niemand scheint sich an dem bunten Tross zu stören. Knapp sieben Jahren nach Francos Tod und dem Ende der Diktatur gibt sich Spanien weltoffen und liberal. Als letzte Aktion vor dem Wegdämmern wird der Rucksack als leidlich bequemes Kopfkissen zurechtgerückt. Ob am Morgen die Kopfschmerzen daher rühren?

Deutlich angenehmer ist 2018 das Erwachen im Nachtexpresszug von Lissabon nach Madrid. Das sollte man auch erwarten dürfen angesichts eines Zuschlags von 117 Euro für ein Zweier-Schlafabteil zur Alleinbenutzung mit Dusche und Toilette. Dabei war der Start um 21.34 Uhr in Lissabon alles andere als reibungslos. Der Waggon Nummer 6, der auf einem handschriftlichen Zettel als Waggon 7 ausgewiesen war, stellte sich nach längerer Suche als der gebuchte Waggon 8 heraus. Erst nach hektischem Hin und Her finden alle Passagiere ihren Platz. Dass im gebuchten Abteil der Chipschlüssel fehlt, kommentiert der portugiesische Schaffner lakonisch mit einem „no problem“. Nach dem Umzug in ein anderes freies Abteil kehrt Ruhe ein. Monotones Rattern wiegt den Reisenden in den Schlaf.

Das nächste Problem stellt sich nach der Ankunft in Madrid. Wohin mit dem Koffer, der bei einem Stadtbummel hinderlich ist? Erst nach längerer Suche findet sich im hintersten Eck des riesigen Bahnhofs Puerta de Atocha die Gepäckaufbewahrung. Weil die Angst vor Bombenanschlägen durch Islamisten groß ist, werden die Koffer wie an einem Flughafen streng kontrolliert. All das weckt Erinnerungen an 1982. Damals gab es aus Angst vor den Bomben der ETA in Spanien an keinem Bahnhof benutzbare Schließfächer. Für Interrailer mit sperrigem Rucksack lästig.

Im modernen Superschnellzug Talgo, der in etwas mehr als einer Stunde Madrid und Valencia verbindet, fühlt sich der Reisende gegen einen Zuschlag von 23,50 Euro fast wie in der Business-Class. Die Damen vom Service reichen Zeitungen und bieten eine Auswahl von sechs Weinen und elf Brandys und Likören an. Kein Wunder, dass diese Fahrt wie im Flug vergeht. Ohne Service und deutlich langsamer ist 1982 ein Bummelzug im Norden Spaniens unterwegs. Auf harten Holzbänken geht es von Leon, damals noch kein Hotspot ausländischer Jakobspilger, in acht Stunden nach Bilbao, damals eine dreckige Industriestadt, die erst 15 Jahre später dank des Guggenheim-Museums zum Touristenziel wird.

Ein Fußballspiel macht die Stadt weltbekannt

Manchmal ist die Fahrt auf der Schmalspurtrasse an einer Steigung so langsam, dass neue Fahrgäste mitten im Niemandsland aufspringen können. So taucht wie aus dem Nichts plötzlich eine alte Frau mit Kopftuch und Korb auf. „La bruja“, die Hexe, murmelt ein Mitreisender. Mit dürrem Finger winkt die Frau ein paar Passagiere zu sich, kassiert von jedem hundert Peseten, etwa 1,20 Mark, und teilt Spielkarten aus. Nach drei schnellen Runden steht der Sieger fest und gewinnt eine Tüte Bonbons. Ein paar Spiele später springt La Bruja aus dem Zug und verschwindet im Nebel, der über dem Ebro-Stausee hängt.

Tags darauf führt die Fahrt von Bilbao entlang der Biskaya-Küste nach Westen. Ziel ist eine Stadt, die bis dahin kaum jemand im Ausland kennt. Dort steht der Besuch eines Spiels der Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Die Partie Deutschland gegen Österreich wird die Stadt weltbekannt machen. Der Nichtangriffspakt der Fußballer geht als „Schande von Gijon“ in die Annalen ein. Aber das ist eine andere Geschichte.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.07.2018