Wilden Westen erleben

Den Wilden Westen in Florida erleben: Vor wenigen Tagen hat in St. Petersburg, Florida, das James Museum of Western & Wildlife Art seine Türen für Besucher geöffnet. Die Ausstellung zeigt Gemälde, Skulpturen und traditionellen Schmuck des amerikanischen Westens.

Das neue James Museum of Western & Wildlife Art in St. Petersburg entführt seine Besucher in die Ära der Cowboys und holt den Wilden Westen in die Kunsthochburg Floridas. Dabei sind die knapp 400 präsentierten Werke nur ein handverlesener Bruchteil der umfangreichen Privatsammlung von Tom und Mary James.

Dem kunstbegeisterten Ehepaar hat das Museum nicht nur seinen Namen zu verdanken, sondern sein gesamtes Bestehen: Tom, der schon immer eine Schwäche für Westernfilme hatte, und seine Frau Mary entdeckten bereits in jungen Ehejahren ihre Leidenschaft für die Kunst der Westernzeit. Heute, mehr als 50 Jahre später, verfügen sie über eine beachtliche Sammlung von 3000 Gemälden, Skulpturen und Schmuckstücken.