Wildes Biberland

Es ist ein überaus stattliches Bauwerk, das sich die Biber in den Auen des Flüsschens Sinn errichtet haben. Von einer hölzernen Plattform aus, die vom Ufer rund 10 Meter in das Feuchtgebiet hinein ragt, ist die Biberburg deutlich zu erkennen. „So hautnah wie hier kann man den Biber nur an ganz wenigen Orten in Deutschland erleben“, schwärmt Biber-Experte, Robert Hildmann. Der Leiter der Schlossgärtnerei im Staatsbad Bad Brückenau gibt sein fundiertes Wissen über „Meister Bockert“ – wie der Biber in Fabeln genannt wird – gerne an die Besucher weiter. Einige Gäste sind sogar nur wegen des possierlichen Nagetiers in das Heilbad zu Füßen der Rhön gereist. Die Biberplattform ist von den Kuranlagen etwa zwei Kilometer weit entfernt und über einen von Bäumen und Auenlandschaften gesäumten Weg gut zu erreichen. Mehrere Schautafeln geben Auskunft über das Säugetier, das bis zu 25 Kilogramm schwer und (inklusive Schwanz) bis zu 1,40 Meter lang werden kann.

Etwa 15 Millionen Jahre lang waren Biber in ganz Bayern zuhause, wurden im Laufe der letzten Jahrhunderte aber gnadenlos gejagt. „Mönche verzehrten den Biber als Fastenspeise“, erklärt Robert Hildmann. „Denn der Biber hat einen schuppigen Schwanz, lebt im Wasser und ging somit als Fischgericht durch.“ Aber auch wegen seines dichten Pelzes wurde das Nagetier getötet sowie wegen des Bibergeils. Das Sekret, mit dem Biber ihr Fell pflegen, war jahrhundertelang ein begehrtes Arzneimittel. „Im Jahr 1867 wurde in Bayern der letzte Biber erlegt“, weiß Hildmann. Unerbittlich verfolgt, war der Biber Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur in Bayern ausgerottet, sondern auch europaweit fast verschwunden. Von 1966 bis Anfang der 1980er Jahre wurden vom Bund Naturschutz in Bayern e.V. mit Genehmigung des damals zuständigen Landwirtschaftsministeriums etwa 120 Biber aus Russland, Polen, Frankreich und Skandinavien an mehreren Stellen ausgesetzt – mit Erfolg. Der Bestand hat sich seitdem erholt – allerdings zum Leidwesen mancher Bauern, weil die Tiere durch ihre Dämme manchmal Wiesen unter Wasser setzen. Für Naturschützer wie Hildmann ist die Rückkehr des Bibers jedoch ein Segen: „Er renaturiert Bäche und legt Feuchtgebiete an. Davon profieren auch viele andere Tiere wie Amphibien, Insekten und Fische, aber auch extrem seltene Arten, wie der Eisvogel, der Laubfrosch und die Grüne Flussjungfer, eine Libellenart. Biberreviere zählen zu den artenreichsten Biotopen im Freistaat.“

Bad Brückenau Anreise: Mit dem Auto über die A 7 Würzburg- Kassel nehmen Sie von Süden kommend die Ausfahrt Bad Brückenau/Wildflecken. Mit der Bahn zum ICE-Bahnhof Fulda, dort umsteigen in den Express-Bus Nr. 8054 (Halteplatz G) ins rund 38 Kilometer entfernte Staatsbad Bad Brückenau. Unterkunft: Mitten im Schlosspark vom Staatsbad Bad Brückenau liegt die frisch renovierte, historische Ferienresidenz Villa Schwan, Heinrich-von-Bibra-Straße 23. DZ mit Frühstück für 80 Euro, zuzüglich Kurtaxe, für die man die Gastkarte erhält. In der Staatsbad-Gastkarte sind die Nutzung von Tennishalle/-platz, Minigolfen und preisermäßigte kulturelle Angebote enthalten, Tel. 0 97 41 / 80 20, www.villa-schwan.de. Gäste des Dorint Resort & Spa, Heinrich-von-Bibra-Straße 13, wohnen in der ehemaligen Residenz von König Ludwig I. von Bayern, DZ mit Frühstück ab 129 Euro, Tel. 0 97 41 / 85 - 0, https://hotel-bad-brueckenau.dorint.com/de. Aktivitäten: Im Wildpark Klaushof, einem Tierpark nahe der Kreisstadt Bad Kissingen, gibt es ein weitläufiges Biber-Freigehege. Durch Glasfenster können Besucher in die Wohnhöhle der Biber schauen. Öffnungszeiten: 1. April bis 31. Oktober täglich 9 bis 18 Uhr, vom 1. November bis 31. März täglich nur bis 17 Uhr, Eintritt: 4 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder bis sechs Jahre frei, www.wildpark-klaushof.de.

Dass die Biber überwiegend nachts aktiv sind und tagsüber schlafen, hat Hildmann seinen Gästen bereits unterwegs berichtet und prompt senken alle die Stimmen, als die Biberburg in Sichtweite kommt. Es wirkt, als hätten sie Angst, dass der Nager, den viele nur aus der Zahnpasta-Werbung kennen, seine Siebensachen packt und sich ein anderes Revier sucht, wenn er im Schlaf gestört wird. Diese Sorge kann Hildmann jedoch ausräumen: „In der Burg wohnt eine Biberfamilie mit bis zu 6 Tieren. Sie leben seit Jahren hier. Wer früh morgens oder in der Dämmerung eines lauen Sommerabend auf die Plattform kommt, hat sogar gute Chancen, die Biber bei ihren Aktivitäten zu beobachten.“