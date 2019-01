Willkommen in Schrägada

Nein, eine Krone braucht er nicht. „Ich bin Militärdiktator und kein König“, empört sich Kevin Baugh. Das Outfit stimmt: grüne Uniform, Orden, Schärpe in den Staatsfarben, Sonnenbrille. Der Wind trägt den Geruch von Staub und Salbei in die Republik Molossia, einen 4000 Quadratmeter großen „Staat“ bei Dayton im US-Bundesstaat Nevada. Ex-Soldat Baugh (56) hat hier im wüstigen Nirgendwo vor 19 Jahren sein eigenes Land gegründet. Komplett mit Postamt, eigener Währung (Valora), staatlicher Eisenbahn (in Modellbahngröße), und First Lady, Adrianne (39). Mit den USA, sagt Baugh, lebe er in friedlicher Koexistenz. Später, als Präsident Baugh im Schatten Platz nimmt, erklärt er: „Molossia ist mein Ausdruck von Freiheit, Fantasie und persönlicher Souveränität.“ Ob er nicht vielleicht nur ein merkwürdiger Spinner sei? Baugh tut so, als sei er ehrlich entrüstet: „Das ist das erste Mal, dass ich diese Frage höre!“

In Nevada ist das Schräge Standard. Der Bundesstaat ist ein Auffangbecken für abseitige Attraktionen und Menschen, die andernorts als „seltsam“ oder „interessant“ bezeichnet werden würden. Schon Las Vegas ist der zur Stadt gewordene Irrsinn. Eine Orgie aus Neon, Musik, Showgirls, Stretchlimousinen und dem Plingplingpling einarmiger Banditen. Man kann zusehen, wie Flamingos oder Tiger gefüttert werden, 10 000 Dollar für einen Cocktail ausgeben oder Maschinengewehrschießen lernen. Im Heart Attack Grill essen Dicke mit mehr als 160 Kilogramm Gewicht kostenlos, ein Burger hat 10 000 Kalorien. Hier in Vegas lässt Amerika die Sau raus: Prostitution, Drogen, Alkohol, Glücksspiel, Exzesse aller Art – fast alles wird toleriert. Selbst Bettler lassen die Demut fahren und schreiben auf ihre Pappschilder „Brauche Geld für Bier und Zigaretten“ statt des üblichen „Obdachlos, hungrig“.

Auf dem Land wird es absonderlicher. Und Land gibt es hier jede Menge. Nevada ist größer als Großbritannien, aber beherbergt nur 2,9 Millionen Menschen, zwei Drittel davon im Großraum Las Vegas. Der Staat bietet Eigenbrötlern Einsamkeit und Platz. Im Örtchen Pahrump etwa betreibt Bryan Schoening (49) sein Bestattungsunternehmen Coffinwood. Beim Rundgang zeigt er seine elf Leichenwagen („Leider fahren nur drei“) und die schwarzen Tulpen, die auf den Beeten blühen. Seit Jahren pilgern Trauernde zu ihm, um für ihre Verstorbenen oder für sich selbst Särge zu ordern. Andere kommen, um sich Blumentöpfe, Bücherschränke oder Bilderrahmen in Sargform anfertigen zu lassen. In Bryans Schlafzimmer steht ein sargförmiges Terrarium mit einem ausgestopften Leguan neben dem Doppelbett.

Fahrten durch Nevada sind Geduldsproben. Hunderte Kilometer geradeaus. Ab und zu ein totgefahrener Kojote am Straßenrand. Am Rand des Highway 50 steht der Shoe Tree. Hier haben Menschen ausgediente Treter auf die Äste einer Pappel geschleudert. Jetzt baumeln Tausende Schuhe im Wüstenwind. Eine Familie steigt aus dem Geländewagen, macht Fotos. „Das ist das Coolste, was ich seit drei Stunden gesehen habe“, sagt der Teenagersohn und würde die Fotos auf Instagram posten – leider kein Netz.

Warum es den Schuhbaum gibt, lässt sich nur vermuten: entlassene Soldaten, die ihre Stiefel hochgeworfen haben; Footballer, die sich einen Scherz erlaubten; ein Mann, der im Ehestreit die Schuhe seiner Frau auf die Zweige befördert hat. Böse Zungen behaupten, die Tourismusbehörde habe eine Sehenswürdigkeit schaffen wollen.

Noch so eine Schnapsidee: Zwei Künstler taten sich zusammen, um ein Auto mit der Nase voraus im Sand nahe dem Nest Goldfield zu verbuddeln und mit Graffiti zu versehen. Dann kamen sie auf den Geschmack. Weitere Autos folgten, ein Schulbus, ein paar Pick-up-Trucks. Heute stehen hier mehr als 40 Fahrzeuge, bunt besprüht, teils auf dem Dach, teils vergraben, teils aufgeschichtet. Ein bizarres Fotomotiv für Touristen, die schon mal 300 Kilometer Umweg fahren, um den International Car Forest zu besuchen. Die beiden Künstler haben sich inzwischen verkracht. Einer sitzt im Gefängnis, der andere ist weggezogen. Ihr Vermächtnis ist ein bunter Skulpturenpark aus Schrottautos. Sinnlos, aber faszinierend.

Die Weiten Nevadas haben schon immer Fantasien geweckt. Bei Künstlern und Verschwörungstheoretikern. Militäreinrichtungen, Munitionsdepots, Testlabore, Trainingsgelände für Bomber verbergen sich in den Wüsten. Im berühmtesten Gelände, der mysteriösen Area 51, vermuten Misstrauische Anlagen für Zeitreisen oder Hallen, in denen Außerirdische festgehalten werden. Immer wieder wurden merkwürdige Flugobjekte am Himmel gesehen, „Wahrscheinlich ein Testgelände für Flugzeugprototypen“, spekuliert ein britischer Gast an der Bar der Kneipe Little A’le’ Inn.

Das Restaurant liegt in Rachel, einem 53-Seelen-Nest am „Extraterrestrial Highway“, dem Außerirdischen-Highway. Zwei Ufo-Gläubige nehmen den Briten in die Zange. Die Regierung habe allen Grund zu verheimlichen, was sie mit den gefangenen Aliens mache. Sie wolle eine Massenpanik verhindern.

Als der Brite beginnt, sich über Aliens lustig zu machen, knallt Barkeeperin Connie West (50) eine Bierflasche auf den Tresen. Sie schaut den Mann grimmig an und sagt: „Gäbe es keine Aliens, gäbe es auch diese Kneipe nicht.“ Lange Pause. „Es gibt diese Kneipe aber. Noch Fragen?“

