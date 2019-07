Wind der Verheißung

Piermaria Girado zuckelt mit ihrem holprigen Rollator übers Kopfsteinpflaster. Nebenher hinkt breitbeinig Ettore, ihr mit Arthrose geplagter Vierbeiner.

In Ormea, einem 1600-Seelen-Ort in den italienischen Seealpen, wird heute Sagra gefeiert, das Dorffest, das die Häuser leert und die Menschen in die Gassen lockt. Es riecht nach Grillfeuer und Wein. Im Hinterhof packt Anselmo das Akkordeon aus. Schon am frühen Abend schwingt Salvatore seinen leicht in die Jahre gekommenen Hintern und winkt Piermaria zum Tanz. Mit wegwerfender Geste verpasst sie ihm einen Korb.

Piermarias unentbehrliche wie unterstützende Fortbewegungshilfe ist ein Rollator. Immer mehr Radfahrer in der Region bedienen sich stattdessen eines anderen Hilfsmittels. Mountainbiker, egal ob alt oder jung, bevorzugen zunehmend die Unterstützung eines Elektromotors. Ein willkommener Rückenwind, der den alpinen Ehrgeiz nicht unterminiert und für Gebirgsradler, die nicht die ultimative Herausforderung suchen, eine Erleichterung darstellt.

Ormea, bekannt auch als Endstation der Grande Traversata delle Alpi, ist an diesem Abend das Etappenziel einer Handvoll elektrisch angeschobener Mountainbiker. Deren dreitägige Tour begann am Tag zuvor im französischen Tende im Royatal, verläuft von Ormea aus dann weiter im Tanarotal und wird im Hinterland der Ligurischen Küste enden. Man fährt auf der Alta Via del Sale. Es handelt sich um ein Wegegeflecht aus alten Handelswegen, auf denen im Mittelalter Salz vom Mittelmeer nach Cuneo transportiert wurde. Von Tende nach Limone ergänzten im 19. Jahrhundert Militärwege die alten Salzwege. Die Region entlang der französisch-italienischen Grenze war einst heiß umkämpft. Friedlich schmücken heute 48 spektakuläre Kehren, die wie eine Girlande am Berghang liegen, die grünen und zart blühenden Hänge. Ein Bachlauf begleitet plätschernd den Aufstieg zum Col di Tenda. Die Glocken der hier grasenden weißgrauen Charolais-Rinder bimmeln taktvoll zum Tritt der entspannten Radler.

Guide Luca Bertero stellt demonstrativ sein Fahrrad quer an den Rand des Weges und erklärt schmunzelnd: „Schaut, hier befindet sich mein Hinterrad auf französischem Boden, während mein Vorderrad in Italien steht!“ Bertero ist ein drahtiger Mittvierziger, der seine sichere Festanstellung als Regionalleiter einer Bank gegen Fahrradabenteuer auf unbefestigtem Untergrund eingetauscht hat.

Er legt auf Nachfrage Routen fest, die auch durch Zwischentransporte der Räder im Kleinbus ergänzt werden können. In den Piemontesischen Alpen und in den Seealpen kennt Bertero jeden noch so kleinen mit dem Rad befahrbaren Weg und selbstverständlich auch die Almwirtschaften am Wegesrand. Er fährt leicht wie eine Gazelle, obwohl er allerlei Reparaturwerkzeug und Radersatzteile im Gepäck mit sich führt.

Die Radler geben sich bewusst locker, um die Anstrengung, die trotz Motor nicht ausbleibt, zu kaschieren. Die zurückgelegten Tagesstrecken liegen bei 40 Kilometern und etwa 850 Höhenmetern. Es gibt sehr viele Einblicke in eine Vegetation, die mit ihren annähernd 2000 Pflanzenarten so ausgefallen ist, dass Kräuter von hier sogar in der Traditionellen Chinesischen Medizin Verwendung finden. Man sieht hochalpine Blumen wie Glockenblume und Geflecktes Knabenkraut, Silberdisteln, weiße und rote Schafgarben, die sich unter einem blühenden Alpenrosenteppich verstecken.

Die Radler erreichen nach ihrer ersten Tagestour schließlich Limone, das erste italienische Bergdorf. Limone mit seinen freundlichen Gassen und hellen, offenen Plätzen empfängt die Radler mit dem Geruch warmen Holzfeuers. In der schlichten Holzstube der Taverna degli orsi serviert der Wirt persönlich. Andrea Tolosano‚ ‚il principe‘ (der Fürst), reicht, mit rustikalen Witzen garniert, ein erdiges Menü. Zu jedem Gang kredenzt er den passenden Wein. Die üblichen Verdächtigen der piemontesischen Küche wie Bagna Cauda, eine warme Sauce aus viel Knoblauch, Anchovis und Olivenöl, Carne Cruda, ein Kalbfleischtartar, sowie eine unschlagbare Zabaglione zum Abschluss beweisen, wie grundsolide schnörkellose Küche funktioniert.

Am nächsten Tag, auf dem Weg nach Upega, überquert die Gruppe unmittelbar nach dem Col dei Signori und der Einkehr im Rifugio Don Barbera die unübersehbare Grenze zwischen den Piemontesischen und den Ligurischen Alpen. Die Geologie wechselt hier abrupt vom dunkelgrauen Granit der Seealpen zum weißen gerölligen Kalk der Ligurischen Alpen. Markant näht die Vegetation saftig grüne Berghänge wie Patchworkflecken auf die kargen Zacken des Hochgebirges.

Kaum wahrnehmbar streifen ab hier verheißungsvolle Meeresbrisen den Berg. Weniger als 30 Kilometer Luftlinie trennen die Bergradler nur noch vom Mittelmeer. Mediterrane Sommerabendluft erweckt Lust, die vor drei Tagen begonnene Tour nun noch bis zur Küste fortzusetzen. Doch dieses Mal ist in Molini di Triora leider schon Schluss.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019