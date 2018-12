Wintersaison in Franken

Die Wintersaison geht am fränkischen Ochsenkopf an den Start: Für Skifahrer soll der Wintersport eigentlich ab heute möglich sein.

Der Ochsenkopf ist ein ideales Skigebiet für Kinder, Familien und Ski-Anfänger. Weder überlaufen noch weit weg, sondern charmant, überschaubar und für viele Winterurlauber ohne lange Anreise. An diesem Wochenende öffnen die Seilbahnen am 1024 Meter hohen Ochsenkopf und – wenn es Frau Holle gut meint – auch die weiteren Liftanlagen in der Erlebnisregion Ochsenkopf für die Skisaison 2018/19.

Zwei Seilbahnen bringen die Skifahrer hinauf: Mit 2,3 Kilometer Länge ist die Nordabfahrt die längste alpine Piste Nordbayerns. 1,9 Kilometer lang ist die Südabfahrt mit leichten bis mittelschweren Abfahrten. An den Klausenliften haben Kinder bis einschließlich 17 Jahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils am Sonntag, 16. Dezember, freie Fahrt.

Die zweitägige Verbundkarte „Ochsenkopf-Plus“ macht das alpine Skifahren attraktiv. Beliebt ist das abendliche Skifahren bei Flutlicht bis 22 Uhr bei der Skischaukel Geiersberg- und Hempelsberglift, den Klausenliften, am Gehren- und am Bleaml-Alm-Lift.

Langlaufen ist auf insgesamt rund 100 Loipenkilometern möglich. Als schneesicher gilt die 3,6 Kilometer lange Gipfelloipe. Bei gutem Winterwetter hat auch der Alpine Coaster auf der Ochsenkopf-Nordseite täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

