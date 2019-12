Winterschlaf für Exoten

Nein, sie verströmen keinen betörenden Duft wie in Andalusien, und die Früchte leuchten auch nicht im schönsten Orange. Dafür gibt es für die Bäume wohl kaum einen prachtvolleren Ort als das Orangerieschloss im Park von Sanssouci, das zum Weltkulturerbe der Unesco gehört. Dort stehen die Zitrusfrüchte im Winter dicht an dicht, zusammen mit bis zu zehn Meter hohen Palmen, Strelitzien und anderen exotischen Gewächsen. Es ist ein besonderes Gefühl, durch die Räume mit subtropisch-mediterraner Pflanzenpracht zu wandeln. Dazu laden in der kalten Jahreszeit Führungen unter dem Motto „Exoten im Winterschlaf“ ein. „Es ist ein alter Menschheitstraum, goldene Äpfel zu züchten“, erklärt Führerin Gitta Arnold, „und die Orangen kommen ihnen von ihrer Farbe her am nächsten.“ Auch die preußischen Könige wollten sich mit ihnen schmücken. Allen voran Friedrich der Große, der neben Pomeranzen vor allem Granatäpfel und Feigen schätzte. Das Problem war nur: der Winter. So ließ der damals noch junge Alte Fritz neben Schloss Sanssouci eine Orangerie errichten – aus der später das Gästeschloss Neue Kammern wurde.

Auch für seinen Nachfolger Friedrich Wilhelm IV. dürfte es kein reiner Zweckbau gewesen sein. Dem Romantiker auf dem Thron schwebte ein Gebäude im Stil italienischer Renaissancevillen vor. Mehrere Baumeister wirkten daran mit. Und so entstand der größte Schlossbau von Sanssouci mit einer 100 Meter langen Pflanzenhalle. Im Sommer gibt sie heute schon mal den Rahmen für die Hochzeit von Günther Jauch ab. Im Herbst ziehen dann wieder die Exoten ein.

Hat man ihnen einen Besuch abgestattet und gelernt, zwischen Apfelsinen und Pomeranzen zu unterscheiden, wird es Zeit für einen Gang durch den Park von Sanssouci. Gewiss, im Winter sprudelt kein Wasser aus den Fontänen, die Beete sind verwaist, die Skulpturen in schmucklose Schränke eingehaust. Aber auch die menschenleeren Alleen haben ihren Reiz. Und dann ist ja auch die Innenstadt nicht weit. Die hält keinen Winterschlaf. Ganz im Gegenteil. Längst hat sie sich von Parks und Schlössern emanzipiert und ist zu einem immer spannenderen Pol geworden. Nicht allein, weil rechts und links der Friedrich-Ebert-

Straße jede Menge nette Lokale und Geschäfte locken. Dazu kleine Museen wie das Jan-Bouman-Haus im Holländischen Viertel, das Filmmuseum im barocken Marstall oder das Haus im Güldenen Arm, das - leider nur wenig beachtet - in einem der ältesten Barockgebäude der Stadt zu kostenlosen Ausstellungen von Gebrauchskeramik und zeitgenössischer Kunst einlädt.

Größter Publikumsmagnet ist zweifelsohne das Museum Barberini. Im neu errichteten Barockpalast aus dem 18. Jahrhundert lockt die Hasso-Plattner-Stiftung mit hochkarätigen Ausstellungen – Vincent van Goghs Stillleben und DDR-Kunst wechseln ab mit Landschaftsbildern von Monet oder Rembrandts Orient. Seit der Eröffnung 2017 sind bereits über eine Million Besucher in das Museum geströmt. Zusammen mit dem Landtag Brandenburg im wiederaufgebauten Stadtschloss der Hohenzollern schloss es die Lücke, die lange Zeit am Alten Markt klaffte.

Und ist damit alles gut? Oberflächlich betrachtet vielleicht schon. Nicht aber für viele Potsdamer, die heiße Diskussionen über die Entwicklung ihrer Stadt führen. Während sich die einen wünschen, dass noch weitere Gebäude aus dem 18. Jahrhundert wiederauferstehen - und dafür zum Teil auch große Summen spenden -, befürchten andere, die Innenstadt könnte sich in ein preußisches Disneyland verwandeln. „Ich finde es völlig okay, wenn ein Privatmann wie Hasso Plattner Monet liebt und für seine Kunstsammlung ein Museum baut. Wir brauchen in Potsdam solche Leute. Aber ich bedaure, dass so viele Gebäude aus DDR-Zeit abgerissen werden“, meint Stefan Pietryga, der sich stark in Sachen Stadtentwicklung engagiert. Der Künstler, der ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen stammt, verweist auf eine riesige Baustelle schräg gegenüber vom Palais Barberini: Bis vor einem Jahr stand hier die Fachhochschule, ein typischer 70er-Jahre-Bau aus der DDR-Zeit, der nach vielen Auseinandersetzungen dem Quartier Alter Markt weichen musste. Dasselbe Schicksal droht auch dem ehemaligen Rechenzentrum an der Dortustraße. An seiner Stelle soll die umstrittene Garnisonkirche wiederaufgebaut werden.

Immerhin konnte eine Gruppe von Künstlern bewirken, dass sie das Gebäude bis 2023 zwischenmieten kann. Wer dort vorbeiläuft, wird schnell erkennen, dass daraus ein lebendiger Kreativstandort geworden ist, der Potsdam gefehlt hat. Er ist so wichtig, dass sich die Stadt inzwischen verpflichtet hat, für die Zeit nach 2023 für ein Ausweichquartier zu sorgen - mit einem Mischkomplex aus Wohnungen, Ateliers und Gastronomie, der auf einem nahe gelegenen Grundstück entstehen soll. Allerdings setzen sich auch immer mehr Menschen für den Erhalt des Rechenzentrums ein. Seine Fassade schmückt ein 70 Meter langes Mosaik, das Fritz Eisel um 1971 unter dem Motto „Der Mensch bezwingt den Weltraum“ gestaltete. Die 18 Wandtafeln aus Emaille-Technik stellen mal Einsteins Relativitätstheorie, mal den sozialistischen neuen Menschen dar, der die Technik bezwingt. Und das soll alles weg? Pietryga fände es bedauerlich. „International findet die Ostmoderne immer mehr Beachtung“, meint der Künstler. Auch die 60er- und 70er-Jahre-Architektur gehöre zur Identität. Ob man seiner Meinung ist oder nicht - solche Überlegungen schärfen den Blick für ein Potsdam, das mit sich ringt und mehr sein will als eine adrette Kulisse für Stadtbesucher. Winterschlaf halten hier jedenfalls nur die Exoten der Orangerie.

