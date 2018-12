Wintersonne lacht im Töwerland

„Wollen Sie wirklich hierherkommen, hier ist um diese Jahreszeit nichts los?“ Der Vermieter der Ferienwohnung ist skeptisch, denn auf der Nordseeinsel Juist ist im Winter tote Hose. Für lange Strandspaziergänge, Wattwanderungen und eine heiße Tasse Tee mit Rum in der Ortskneipe ist das aber genau die richtige Zeit.

Die Koffer rollen ins Ferienhaus. Eine steife Brise weht entgegen. Juist begrüßt den Gast mit seinem Wintergesicht. Ein Taxi, das einen vom Wetter geschützt zur Unterkunft karrt, wäre jetzt nicht schlecht. Daraus wird aber nichts, denn Autos sind auf dem 16 Quadratkilometer großen Eiland verboten. Wer nicht zu Fuß gehen will, mietet sich ein Fahrrad oder lässt sich mit der Pferdekutsche chauffieren.

Die Wangen sind rot wie frische Äpfel, als man nach zehn Minuten das Heim für eine Woche erreichen. Endlich wieder Zeit zum Lesen. Trotzdem steht man nach zehn Minuten schon wieder vor der Tür. Die Wintersonne hat durchs Fenster gelächelt und zu einem Spaziergang verführt. Dick eingemummelt geht es zum Strand. Dorthin ist es von nirgendwo weit. Juist ist selbst an seiner dicksten Stelle nur 900 Meter breit und vom Wattenmeer im Süden bis zur Nordsee im Norden ist man nie länger als eine Viertelstunde unterwegs. Am Strand kann man sich allerdings stundenlang austoben. Der zieht sich auf sandigen 17 Kilometern die Nordküste entlang.

So viel Platz fasziniert. Zumal wenn man r den riesigen Sandkasten jetzt im Winter nur mit wenigen Unverzagten teilen müssen. Ein paar Spaziergänger, die dem Wind trotzen, und Hundebesitzer auf Gassitour. Zwei besonders Gewiefte sind auf dem festen Sand sogar mit dem Fahrrad unterwegs und irgendwann trifft man eine Reiterin hoch zu Ross.

Ins Watt mit Heino

Töwerland – Zauberland nennen die Einwohner von Juist ihre Insel. Und obwohl man erst wenige Stunden hier ist, kann man dem uneingeschränkt zustimmen.

Bei Flut lässt die Nordsee spektakuläre Wellen gegen das Land laufen, bei Ebbe wiederum zieht sich weit zurück, so als wäre sie beleidig. Unverzagt trotzen stämmige Möwen dem Wind und winzige Strandläufer stochern im Wasser nach Beute. Nichts vorzuhaben kostet offenbar viel Zeit. Denn ehe man sich versieht, zaubert die untergehende Wintersonne Pastelltöne an den Horizont, verbschiedet sich vom Inselgast mit zarten Lichtspielen.

Am nächsten Tag steht die andere Seite der Insel zur Eroberung an. Ins Wattenmeer marschiert man zusammen mit Wattführer Heino Behring (www.heino-juist.de). Der Endsechziger ist die perfekte Begleitung für die Tour. Behring ist auf Juist geboren und führt seit fast 40 Jahren Urlauber durchs Watt. Sandwürmer, Herzmuscheln und Austern sind die Stars in seinem Leben.

Fragen beantwortet Behring fachkundig und witzig, stellt aber gleich klar, dass er auf seine Lieblinge nichts kommen lässt. „Es gibt kein igitt im Watt, jedes Tier hat hier seine Aufgabe“, ermahnt er seine Gäste streng, noch bevor es überhaupt losgeht. Behring ist aber auch der perfekte Ansprechpartner für jede Art von Fragen über die Insel. In den 60ern und 70ern habe es deutlich mehr Gästebetten auf Juist gegeben als heute, weiß der gelernte Bäcker. Damals hätten die Gäste auch deutlich geringere Ansprüche gehabt. Die Fremdendzimmer seien winzig gewesen und die Toilette auf dem Flur war normal. „Meine Mutter hat eine kleine Pension geführt, in der sie luftige Zimmer mit gutem Frühstück vermietete“, erzählt Behring und erklärt dann, dass „luftig“ dafür stand, dass die Fenster nicht richtig schlossen und das „gut“ bedeutete, dass sich jeder Gast jeden Morgen nicht nur auf Brötchen und Marmelade, sondern auch auf eine Scheibe Wurst und eine Scheibe Käse freuen konnte.

Bill und Kalfamer

Nordseestrand, am ersten Tag, Wattemeer am zweiten – was bleibt da für den Rest des Urlaubs? Wie die Wurst hat auch Juist zwei Enden und die gilt es an den folgenden Tagen zu erforschen. Das Westende der Insel bildet eine riesige Sandbank, das Billriff. Bei Niedrigwasser geht es an der Nordkante der Sandplatte entlang. Rechts die aufgewühlte Nordsee und links Sand. Nichts als Sand, so viel, dass man meint, man wäre auf einer Wüstenwanderung unterwegs.

Wer zum Ostenende der Insel will, kommt erst einmal am Flugplatz vorbei. Juist Airport wird mehrmals täglich angeflogen – fünf Minuten dauert der Hüpfer zum Festland. Unmittelbar nach der Landebahn beginnt der Kalfamer. Wer sich über das lustige Wort wundert, das heißt eigentlich Kälberwiese und leitet sich den plattdeutschen Wörtern „Kalv“ für „Kalb“ und „Hammer“ für eine „feuchte Wiese“ her. Im Winter darf man auch über die Wiesen spazieren.

Weil es hier aber nicht nur Menschen und Kühen, sondern auch Vögeln gefällt und die hier im Frühjahr mit Vorliebe brüten, ist das Betreten des Kalfamer von da an nur noch auf Touren mit dem Nationalparkranger erlaubt.

Das Wort Hammer trägt auch der Inselsee im Namen. Der ist das Überbleibsel der riesigen Sturmflut von 1932. Weil die eine riesige Weidefläche überflutete, nannte man die damals entstandene Wasserfläche Hammersee. All das könnte man noch im Küstenmuseum theoretisch aufarbeiten. Aber, irgendwann müssen ja auch mal die mitgebrachten Bücher gelesen werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018