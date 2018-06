Wisent, Wildpferd, Wiedehopf

Anzeige

Unter strengem Naturschutz und in einzigartigen Biotopen leben hier Seeadler und Fischotter, aber auch seltene Urzeitkrebse, Amphibien wie die bedrohte Rotbauchunke und Heuschrecken wie der Warzenbeißer. Dazu Vogel-Exoten wie Steinschmätzer und Ziegenmelker, Braun-, Schwarz- und Blaukehlchen oder der Wiedehopf mit putzigem Puschel.

Als der berühmte Tierfilmer und Naturschützer Heinz Sielmann Anfang der 1990er Jahre erstmals in die Heide kam, erkannte er sofort deren besonderen Reiz. Gemeinsam mit Ehefrau Inge gründete er 1996 die Heinz-Sielmann-Stiftung, die 2004 wiederum die Döberitzer Heide erwarb und für die Natur sicherte. Doch nicht nur das: Auf dem riesigen Areal wurden zwei Wildtierarten angesiedelt, die in der freien Natur ausgestorben waren und nur noch vereinzelt in Zoos und Gehegen existierten: der Wisent und das Przewalski-Pferd. In einer mit Starkstromzaun abgeriegelten „Wildniskernzone“ von 1860 Hektar leben heute 75 Wisente, 26 Przewalski-Pferde und 90 Rothirsche – frei und ungestört. Nur ein Tierpfleger sieht nach dem Rechten.

Wie aufs Stichwort macht Nitschke einige hellbraune Punkte in der Ferne aus. Ein Kontrollblick durchs Fernglas bestätigt seine Vermutung. „Da sind sie ja, die Damen“, freut sich der gelernte Förster, der das Projekt Döberitzer Heide für die Sielmann-Stiftung leitet. „Wenn sie uns sehen, wird die Neugier sie hertreiben.“

Wildpferde, wo einst russische Panzer übten

Tatsächlich: Langsam traben die Stuten über die hügelige Fläche, auf der einst russische Panzer trainierten. Und dann stehen sie plötzlich da. Ganz entspannt. In voller Schönheit. „Lasst euch nicht täuschen“, erklärt Nitschke, „hier herrscht knallharte Rang- und Hackordnung. Wenn ich jetzt eine Möhre übern Zaun werfen würde, wäre der Teufel los.“

Tut er aber nicht. Zum einen, weil die Wildtiere nicht gefüttert werden. Zum anderen, weil er so besser erzählen kann über diese einzige noch existierende Wildpferdeart. Sie stammt ursprünglich aus Zentralasien und war nach dem Zweiten Weltkrieg auf 40 Exemplare geschrumpft. Heute gibt es weltweit wieder etwa 2000 Tiere, 26 leben in der Döberitzer Heide. Um den Genpool nicht zu klein zu halten, sind hier alle männlichen Tiere kastriert. Die Zucht läuft kontrolliert und nach den Regeln des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms.

Für die Wisente gilt das nicht. Die europäischen Artverwandten des nordamerikanischen Bisons können sich frei entfalten und nach Belieben paaren. Gern hätte uns der Chef zum Beweis das jüngst geborene Kälbchen präsentiert – aber Mutter und Kind sind nicht in Sicht.

Genauso wichtig wie Arterhalt und Artenschutz sei der Landschaftspflegeaspekt, betont Nitschke. Wisente, Wildpferde und Rotwild sind die ideale Mischung, um den Waldbewuchs auf der Heidelandschaft einzudämmen und unerwünschte invasive Gewächse wie die Robinie oder die Spätblühende Traubenkirsche zu bekämpfen. Während die Pferde vor allem Gras fressen und gern an jungen Zweigen knabbern, nehmen Wisente auch Büsche und kleine Bäume ins Visier, um auf ihre Tagesration von 30 bis 50 Kilo Pflanzenkost zu kommen. „Dieser Effekt ist gewollt“, erklärt der Ranger. „Die offene Heide ist eines der Ziele der Stiftung, und so funktioniert das sehr gut.“

Als die Gruppe nach drei Stunden zurück ist am Startpunkt, zeigen sich auch Nitschkes Gäste hochzufrieden. Vieles gesehen. Manches gelernt. Und tolle Bilder im Kasten. Einen Wiedehopf hat zwar niemand vor die Kameras bekommen, aber es muss ja einen Grund geben für den nächsten Besuch – in der irren Wildnis direkt vor den Toren Berlins.

