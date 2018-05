Wo der Mythos (k)lebt

Anzeige

Von den Panini-Brüdern gegründet und kostenlos zu besichtigen, zeigt es die Geschichte der Sammelbilder, beginnend um 1870 im Pariser Kaufhaus „Au Bon Marché“. Mit der vermutlich ersten Quengelware der Geschichte steigert es seinen Umsatz enorm: kostenlose, bunte Kärtchen, beliebt vor allem bei Kindern, die ihre Mütter zu weiteren Einkaufsbesuchen drängen, um die Bildersammlung zu komplettieren. Paninis Erfolgsstory präsentiert das Museum erfreulich bescheiden: Die etwa 600 Millionen Euro Jahresumsatz in 110 Ländern stehen nirgendwo, zu sehen ist aber, womit sie erreicht werden: Nach Fußballern folgen Alben mit Flugzeugen und Raketen, Comic-Helden, Pop-Ikonen und TV-Stars. Ein Hingucker auch die Weiterentwicklung der Bilder: Zuerst noch schwarz-weiß und mit Fotoecken umständlich im Album zu arretieren, in den Siebzigern dann farbige, selbstklebende und heute schließlich Glitzer-Sticker mit 3-D-Effekt. Auch in Zeiten von Internet und Smartphone noch immer Stoff zur Befriedigung der „Haben wollen“-Sucht von Milliarden Klebern und Sammlern weltweit - jeder dritte zwischen sechs und zehn Jahren alt, jeder vierte über 25.

Panini – längst ein Gattungsbegriff wie Tesa oder Tempo, aber ohne jede Helden-Huldigung in Modena. Keine Panini-Straße, kein Platz, kein Denkmal. Nur ein Hinweis auf die nächsten Spiele der hiesigen Volleyballer im Panini-Sportpalast, benannt zu Ehren von Giuseppe, begeisterter Volleyballer und langjähriger Sponsor des Erfolgsclubs. So steht’s auf einem Plakat an der Via Emilia. Ein Zufall? Genau hier kippte Umberto Panini mal ein dreirädriger Kleinlaster voller Panini-Bilder um, alle Tüten vom Winde verweht über die alte römische Handelsstraße, die sich schnurgerade durch Modenas Zentrum zieht.

Per Handkurbel im Butterfass

Schmalere Gassen gruppieren sich drum herum wie Schichten einer Zwiebel. Praktisch, weil man so beim Bummeln durch die Geschäfte nie in den Stadtplan schauen muss. Egal, ob man sich im Feinschmecker-Imbiss „Giusti“ auf den Sonnensitzplätzen stärkt, bei „Bloom“ ein Eis nascht, in Suzanna Martinis Murano-Glas-Schmuck-Boutique „La Gioja“ stöbert oder bei „La Vacchetta Grassa“ würzigen Lederduft inhaliert – früher oder später steht man auf einer „Ach, hier sind wir“-Kreuzung und weiß, wo man ist.

Modenas Altstadtfassaden strahlen in vielen leuchtenden Pastellvariationen, so als hätten die Maler einen XXL-Tuschkasten benutzt. Die schönsten Farbspiele bietet die Via Castel Maraldo, Paninis erster Firmensitz – in den frühen Sechzigern geprägt von purer Handarbeit: Im Keller werfen Giuseppe, Franco und Benito die Bilder mit Schaufeln durcheinander und mischen sie per Handkurbel in einem Butterfass so lange, bis sicher schien, dass keines doppelt in eine Tüte kommt. Auf Dauer zu mühselig, darum rufen sie

Umberto, den zwischenzeitlich für eine Ölfirma nach Venezuela ausgewanderten Bruder, zurück. Der Tüftler soll eine Bilder-misch-sortier-und-eintüt-Maschine erfinden. Seine „Fifimatic“ ist bis heute in Betrieb, in der 1965 gebauten Panini-Fabrik außerhalb der Altstadt. Ein schmuckloses Gebäude. Nichts deutet darauf hin, dass hier in WM-Jahren täglich mehr als 60 Millionen Sticker produziert und in die Welt hinaus transportiert werden.

Reich geworden durch ihre Firma und deren Verkauf 1988, investieren die Panini-Brüder in andere Geschäftsfelder. Umberto startet seine Öko-Parmesankäse-Produktion, seit Umbertos Tod geführt von Sohn Matteo. Ein Besuch dort – 15 Autominuten außerhalb Modenas – ist das Highlight der Panini-Tour, auch wegen der noch von Umberto aufgekauften Maserati-Oldtimer-Sammlung, der größten Italiens.

