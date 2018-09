Wo die Hexen auf der Gabel tanzen

Sind es die Hörner eines versteinerten Stierkopfs oder die Zacken einer Gabel? Man kann alles Mögliche in den Doppelgipfel hineindeuten, der sich majestätisch im Naturpark Cadí-Moixeró nördlich von Barcelona erhebt. Durchgesetzt hat sich die Version von der Gabel. Daher der katalanische Name Pedraforca - Steingabel. Mit seinen 2500 Metern ist er keineswegs der höchste Berg der Pyrenäen, zumal er streng genommen noch vor dem Hauptkamm in den Vorpyrenäen liegt. Aber er ist einer der schönsten.

Unzählige Mythen und Legenden ranken sich um seine Entstehung. „Im Mittelalter soll er noch ein Gipfel gewesen sein“, erzählt Borja, der in der Region Berguedà für Wandertourismus zuständig ist. Eines Tages entdeckten die Anwohner eine Burg auf der höchsten Stelle und vermuteten, dass sich dort die Mauren verschanzen würden, um sie anzugreifen. Sie beteten und beteten, bis es in einer Silvesternacht unheimliches, lautes Getöse gab. Am nächsten Morgen hatte sich der Gipfel in zwei Teile gespalten und die Burg in ein Geröllfeld verwandelt. Noch heute sollen hier an Silvester die Hexen ihren Sabbat feiern.

Ob es dieser merkwürdige Doppelgipfel war, der auch Picasso anzog? Ganze zweieinhalb Monate weilte er 1906 im Bergdorf Gósol am Fuß des Bergs und hat ihn zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin Fernande Olivier mehrfach verewigt. Dazu nahm er einen langen, mühsamen Weg mit dem Maulesel in Kauf. Heute kann man ihm auf dem Camí de Picasso, dem Picasso-Wanderweg, folgen, der sich von Guardiola de Berguedà auf knapp 60 Kilometern durch den Naturpark nach Gosól schlängelt. „Aber für Bergsteiger ist die Gipfelbesteigung ein Muss“, davon ist Sergi, der in der Gebirgsregion nördlich von Barcelona als Bergführer arbeitet, überzeugt. Das sei auch gar nicht so schwierig. „Gut, es sind rund 1000 Meter Höhenunterschied und auf dem letzten Abschnitt gibt es eine Stunde Kletterei. Aber mit etwas Übung lässt sich das schaffen“, verspricht er.

Immerhin hat er neben Wanderstöcken auch Seil und Helme dabei, als er am frühen Morgen zum verabredeten Treffpunkt des kleinen Grüppchens kommt, das sich die Besteigung vorgenommen hat. Startpunkt ist der Mirador de Gresolet, ein Aussichtspunkt auf 1575 Meter Höhe oberhalb des Dörfchens Saldes mit wunderbarem Rundblick in die Landschaft des Naturparks. Unterwegs auf der kurvenreichen Straße hatte sich der Doppelgipfel bereits in schönstem Licht gezeigt. Nach 15 oder 20 Minuten taucht bereits die gut ausgebaute Hütte Lluís Estasen auf. Für eine Pause ist es noch zu früh. Doch Sergi ergreift die Gelegenheit, um ein bisschen über die Katalanen und das Bergsteigen zu erzählen. Die Hütte ist nämlich nach einem der großen Alpinisten Kataloniens benannt. 1890 in Barcelona geboren, hat Estasen nicht nur als Erster 1919 den Pedraforca im Winter bestiegen. „Er hat überhaupt erst das Bergsteigen mit Steigeisen in Spanien eingeführt“, weiß der Guide. „Und das hatte er offenbar von deutschen Auswanderern gelernt, die nach dem Ersten Weltkrieg nach Barcelona kamen.“

Später war Estasen eine der maßgeblichen Persönlichkeiten im Centre Excursionista de Catalunya, dem 1876 gegründeten katalanischen Alpenverein, gewesen. „Dazu muss man wissen, dass wir Katalanen ein ganz besonderes Verhältnis zu den Bergen haben“, ergänzt Borja. Das Wandern sei für sie nicht nur sportliche Aktivität, sondern auch identitätsstiftend. Besonders symbolträchtig ist der Montserrat, der „zersägte Berg“ nordwestlich von Barcelona, wo heute noch um die 80 Mönche im Benediktinerkloster leben. Heute kommen Zigtausende hierher, um die berühmte dunkelhäutige Madonna zu bewundern. In der Franco-Zeit war der Ort ein wichtiger Hort des Widerstands, wo die damals verbotene Sprache kultiviert wurde. Heilig ist den Katalanen aus jener Zeit aber auch der Canigó in den französischen Pyrenäen, wo bis heute ihre Fahne weht.

Während Sergi und Borja dies alles erzählen, hat sich der breite Weg zu einem schmalen Pfad verengt. Die üppig grüne Landschaft ist immer karger geworden, bald sind die Baumgrenze und das erste Schneefeld erreicht. Und dann der Coll del Verdet. Vom Pass blickt man auf das Picasso-Dorf Gósol hinunter, das sich auf der anderen Seite an das Bergmassiv schmiegt. „Jetzt müssen wir uns noch mal stärken, bevor die Kletterei beginnt“, sagt Sergi. Dass inzwischen immer mehr Wolken am Himmel aufziehen, ficht ihn nicht an. „Die werden sich schon wieder verziehen. Auf jeden Fall bleibt es trocken“, meint er.

Anfangs ist es nicht so schwierig, sich an den Felsen hochzuhangeln. Aber dann fallen erste Tropfen. Und bald kommt ein richtiger Gewitterregen vom Himmel. Der Untergrund wird glitschig. Jeder Griff, jeder Tritt will doppelt abgesichert sein.

Ob man vielleicht besser umkehren sollte? „Nein, dazu ist es zu spät. Wir müssen unbedingt über den Gipfel rüber, hier wäre es zu riskant abzusteigen“, entscheidet der Profi und holt jetzt das Seil aus dem Rucksack, um damit einen nach dem anderen über die schwierigsten Passagen zu lotsen. Keiner wagt jetzt die Hexen zu erwähnen, die womöglich ihre Hände im Spiel haben. Und als der Pollegó Superior, die mit 2506 Meter höhere Gabelspitze, erreicht ist, ist auch keinem zum Fotografieren zumute. Jeder sieht zu, dass er so schnell wie möglich nach unten kommt. Das Geröllfeld unterhalb des Gipfels hat sich in eine matschige Rutschbahn verwandelt, doch das ist allemal besser als die Kletterpartie auf nassen Felsen. Irgendwann lässt der Regen nach. Aber Erleichterung macht sich erst breit, als der Parkplatz am Aussichtspunkt erreicht ist. Jetzt, wo die Gefahr vorüber ist, kommt auch wieder die Sonne raus. Und später, von Gósol aus, wird sich der Pedraforca wieder im schönsten Licht präsentieren.

