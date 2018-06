Wo die Zitronen blühen

Anzeige

Köstliches Waldbüfett

Dass die Früchte der Natur rund um den Faaker See nicht nur schön zum Anschauen sind, sondern auch schmecken, demonstriert Bergwanderführerin und Waldpädagogin Barbara Wiegele. Sie bietet in der Region Villach wöchentlich Wanderungen an, um Interessierte mit altem und neuem Pflanzenwissen zu inspirieren. Beim „Wilde-Küche-Workshop“ werden die gesammelten Wildpflanzen am offenen Feuer in ihrem Garten gemeinsam verarbeitet (Kosten: 85 Euro pro Person). Frauen nehmen besonders gern an Wiegeles „Waldkosmetik-Tour“ teil: Dabei pflücken die Damen zunächst Blumen und Kräuter an einem Gebirgsbach bei Finkenstein. Dann zeigt Barbara Wiegele ihnen, wie sich daraus grüne Kosmetik herstellen lässt (Kosten: 45 Euro pro Person). Unter dem Motto „Die essbare Landschaft des Faaker Sees“ bietet die Waldpädagogin vom 2. Juli bis 2. September jeden Donnerstag um 10 Uhr eine leichte Familienwanderung an. Dabei durchstreift sie mit ihren Gästen die Wälder und Wiesen rund dem den See, der wegen seiner türkisfarbenen Nuancen liebevoll „Kärntner Südsee“ genannt wird. Unterwegs sammeln die Teilnehmer essbare Wildpflanzen wie zum Beispiel Löwenzahn und Gänseblümchen, aber auch Eicheln, Buchenblätter, Fichtensamen und Pilze, aus denen alle gemeinsam an einem Picknickplatz im Wald ergänzt durch mitgebrachte Zutaten ein köstliches Waldbüfett „zaubern“. Die Teilnahme ist für Gäste mit Erlebniscard kostenlos. Eine Anmeldung (bis Mittwoch 12 Uhr) unter Tel. 00 43 / (0) 66 41 / 33 41 46 ist erforderlich.

Adresse: Barbara Wiegele, BergBaum Blume, Waldweg 4, 9584 Finkenstein, Tel. 00 43 / (0) 676 / 4 50 07 50, www.bergbaumblume.at

Cappuccino statt Melange

Wer den ganzen Tag brav gewandert ist, möchte ihn möglicherweise mit Dolcefarniente, also mit süßem Nichtstun, in Villach ausklingen lassen. Allein die südliche Lebensart von Kärntens zweitgrößter Stadt regt alle Sinne und somit auch den Appetit an. Die unmittelbare Nähe von Italien und Slowenien ist nicht nur bei einem Bummel durch die Gassen spürbar, sondern auch in der Gastronomie. In den Vinotheken der Stadt gibt es Pinot Grigio und Friulano statt Zweigelt und Veltliner, und in den Straßencafés am Marktplatz serviert man Cappuccino statt Melange. Bei einer aktuellen Abstimmung wurde übrigens das Café La Mattina in Villach zum besten Café in Kärnten gekürt. Auf den Tisch kommt nur Kaffee aus Bohnen, die Chef Razvan Ban vor Ort per Hand geröstet hat. „Auf der Suche nach der besten Zubereitung, den perfekten Röstgraden habe ich unzählige Röstereien in verschiedenen Ländern besucht“, sagt Ban. Offenbar hat sich der Aufwand gelohnt.

Adresse: Nikolaigasse 29, 9500 Villach, Tel. 00 43 / (0) 699 / 13 37 20 60, www.lamattina.at

Paradies für Pasta-Liebhaber

Bei so vielen Einflüssen aus Italien ist es nicht verwunderlich, dass auch die älteste Nudelfabrik Österreichs in Kärnten zu finden ist. Das Familienunternehmen Finkensteiner Teigwaren mit Sitz in Finkenstein am Faaker See wird in fünfter Generation von Katharina Gregori-Salbrechter und ihrem Ehemann Peter geführt. Gegründet hat es Giuseppe Gregori im Jahr 1907. Wie der Name verrät, stammte dieser aus Italien - vom Gardasee, um genau zu sein. Auch die Tante der Firmenchefin, Ulrike Fleissner, arbeitet im Unternehmen mit. 2006 eröffnete sie das Marktcafé in der unteren Etage der Nudelfabrik, in der Gerichte mit hauseigener Pasta serviert werden. Das Marktcafé ist bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Daher unbedingt vorher reservieren! Wer auf den Geschmack gekommen ist, kauft im angeschlossenen Shop die Produkte der Nudelfabrik. Dazu gehören nicht nur 90 verschiedene Pasta-Sorten, sondern auch Sugo und Pesto, Öle und Essig, Fruchtaufstriche und Honig. Alte und geheime Familienrezepte sind die Grundlage aller Pasta-Kreationen. Katharina Gregori-Salbrechter verfeinert diese und entwickelt laufend neue Rezepturen. „Wir verarbeiten ausschließlich Rohstoffe aus der Region“, betont sie. Die Eier kommen von Kärntner Bauern, der Hartweizengrieß aus Österreich und die Gewürze von einem Kärntner Gewürzwerk. Dem Teig fügt die Chefin ausschließlich frisches Quellwasser aus den Karawanken zu.

Adresse: Warmbaderstraße 34, 9585 Gödersdorf-Finkenstein, Tel. 00 43 / (0) 4257 / 2 21 16, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 21 Uhr, sonn- und feiertags geschlossen, www.finkensteiner.at

Käse auf hohem Niveau

Käse schließt den Magen, heißt es. Und so gehört für Genießer ein Besuch bei den Almsennern im Gailtal zu einem Urlaub in der Region Villach zwingend dazu. Etwa eine Stunde braucht man für die 69 Kilometer lange Fahrt von Villach zu den Parkplätzen auf der Sonnenalpe Nassfeld. Von dort führt ein gemütlicher

Spaziergang (ca.30 Minuten) zur Schaukäserei Tressdorfer Alm. Besucher können dem Käser im Sommer täglich über die Schulter schauen und hautnah miterleben, wie aus der frischen Milch die verschiedenen Käse- und Molkereiprodukte hergestellt werden. Der Gailtaler Almkäse ist über die Grenzen Kärntens hinaus berühmt. Der aus Rohmilch gewonnene Käse ist schnittfest und würzig im Geschmack. Er harmoniert perfekt mit der Almjause. Kosten sollte man vor Ort unbedingt noch eine weitere Spezialität: den Almschotten. Der Frischkäse wird aus Molke gewonnen, gesalzen und anschließend geräuchert. Alle Alm-Spezialitäten können Besucher aus dem Bauernladen auch nach Hause mitnehmen.

Adresse: Nassfeld 62, 9620 Hermagor, Tel. 00 43 / (0) 676 / 4 04 14 01, www.tressdorferalm.at. Das Almgasthaus hat täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Dem Käser kann man von Mitte Juni bis Mitte September täglich von 9 bis 14 Uhr über die Schulter schauen. Für Kärnten-Card-Besitzer ist das kostenlos. Individuelle Käserei-Führungen sind mit Voranmeldung möglich.

Allgemeine Informationen:

www.region-villach.at, www.kaernten.at

