Wo einst die Zitrusbäume blühten

Zitronen findet man an jeder Ecke. Leuchtend gelb glänzen sie in den Auslagen der Obst- und Gemüsehändler, groß und prächtig. Doch die Zitrusfrüchte stammen nicht mehr aus dem Dörfchen Limone sul Garda, die Perle am westlichen Gardasee, sondern meistens aus Sizilien. Im italienischen Limone hat die letzte Limonaia schon vor vielen Jahren geschlossen.

Dabei scheinen die Zitronen dem Ort am Westufer des Gardasees doch seinen Namen gegeben zu haben. Doch der Name rührt von Limes, der Grenze zwischen Italien und Österreich her.

Dass die Frucht, die man allerdings viele Jahrhunderte angebaut hat, auch noch heute das Bild bestimmt, lässt sich unschwer erkennen. An fast jedem Haus findet sich eine Zitrone auf der Kachel mit dem Straßennamen, von unzähligen Souvenirs für die Touristen ganz abgesehen. Die können vom T-Shirt über die Schürze bis zur Olivenölflasche, bemalt mit gelben Zitrusfrüchte, alles finden. Und natürlich den Limoncello, den klassischen Zitronenlikör.

An die einstige Pracht erinnert nur noch das heutige Freilichtmuseum „Limonaia del Castel“. 2004 wurde der Garten der Öffentlichkeit übergeben. Fliesen mit Zitronen darauf weisen den Weg dorthin.

Liebevoll restauriert, finden sich hier Zitrusgewächse ganz unterschiedlicher Art. Ob Zitrone, Zedrat, die für die Zitronatherstellung genutzt wird, über Bitterorangen, Kumquat und Pampelmusen reicht die Vielfalt der Pflanzen. Auf mehreren Terrassenebenen, die bereits im 17. Jahrhundert angelegt worden sind, erhält der Besucher somit einen spannenden Blick auf die Gewächshäuser, die noch im frühen 20. Jahrhundert ihren Dienst taten. Wieder aufgebaut wurden auch die tragenden Balken, mit deren Hilfe man die Zitrusgärten bei Frost schützen konnte. In einem Gebäude werden historische Werkzeuge ausgestellt und ergänzt durch eine interessante Ausstellung über die Limonengärten und die harte Arbeit der Bauern, die mit einfachen Mitteln anpflanzten und ernteten. Hier lässt es sich wunderbar verweilen – abseits vom Trubel des Ortes, denn der Massentourismus hat Limone fest im Griff.

Die charakteristischen Pfeiler, in langen Reihen angelegt, prägen noch immer das Bild des früheren Fischerdörfchens. Allerdings sind die meisten nur noch Ruinen.

Ebenso wie diese typischen Gärten wirken auch die Häuser an die steile Felswand geklebt. Es ist nur ein schmaler Streifen bis zum Ufer des Sees, den sich die Menschen urbar gemacht haben – zerteilt durch die Gardesana, die Straße Richtung Riva. Steile Gassen führen an den Gardasee und an die Promenade, mit prächtig blühenden Oleandern und Bougainvillea.

Zuvor sollte man noch einen Blick auf und vor allem in den Barockdom San Benetto werfen. Das mächtige Gotteshaus im Altort beherbergt Gemälde von Andrea Celesti und Battista Angolo. Sehenswert ist auch das kleine Kirchlein San Rocco aus dem 16. Jahrhundert mit seinen bemerkenswerten Renaissancefresken.

Gedenken an Comboni

Limone ist auch der Geburtsort von Daniele Comboni. Der Geistliche, der 1881 an Malaria starb, war einer der wichtigsten Afrika-Missionare der katholischen Kirche und wurde 2003 heiliggesprochen. Sein Geburtshaus ist im Stil des 19. Jahrhunderts belassen, direkt daneben befindet sich im Zitronengarten der Familie eine Gedenkstätte als Erinnerung an sein Wirken.

Der Gardasee und auch Limone sind bekannt für seine fruchtigen Olivenöle. In der Ölmühle hoch über dem Ort darf man bei der Berufsgenossenschaft der Olivenbauern, der „Cooperativa Agricola Possidenti Oliveti“, einen Blick auf die Produktion des flüssigen Goldes werfen. In den Sommermonaten warten kostenlose Führungen auf die Interessierten.

Das einstige Fischerdorf, das bis in die 1930er Jahre nur mit dem Schiff zu erreichen war, hat sich zu einem Touristenmagnet gemausert. Trotz der vielen Besucher, die gerade im Sommer in Scharen einfallen, hat das Dorf seinen Charme bewahrt. Auch wenn man das kaum glauben mag, wenn per Bus oder mit dem Ausflugsboot die Besucher in den Ort strömen. Dann schiebt man sich durch die Gassen in Ufernähe, in den Restaurants und Bars herrscht Hochbetrieb. Weiter oben dagegen wird es ruhiger und man kann den Ausblick auf den Gardasee und den gegenüber liegenden Monte Baldo mit dem Städtchen Malcesine zu Füßen genießen.

Weg vom Trubel, hinein in eine betörende Natur, führen die Wanderung des Sonnenpfads „Il sentiero del sole“ sowie die verschiedenen Spazierwege zu den Olivenhainen. Oder es zieht den Wanderer auf den Monte Carone und den Monte Preàls.

