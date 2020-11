Wo Flamingos erröten

Es ist nur ein schmaler Strich und sieht aus wie ein Ast, der im Wasser liegt. Doch dann bewegt er sich, und man erkennt: ein Krokodil. Träge schlängelt es sich durch die Sümpfe und verschwindet in einer der Höhlen, die die Karstlandschaft im Nationalpark Ciénaga de Zapata durchziehen. Die Rautenkrokodile sind eine der endemischen Tierarten, die in Kubas größtem Feuchtgebiet und Unesco-Biosphärenreservat zu Hause sind. Ebenso wie Kolibris und seltene Gundlachtauben. „Vor Millionen von Jahren lag das ganze Gebiet unter Wasser“, erklärt der Ranger. „Später sind die ausgehöhlten Felsdecken eingestürzt und haben natürliche Wasserbecken mit ihrer ganz spezifischen Flora und Fauna hinterlassen.“ In einem tummeln sich Krebse und Wasserschildkröten, in einem anderen führen Stufen zu einem kleinen Steg hinunter.

Ein Bad im Naturpool gefällig? Nein, das ist der Gruppe dann doch zu unheimlich. Zumal gleich um die Ecke die Playa Larga, der Lange Strand, lockt. Von Mangobäumen gesäumt, ist er kurz vor Sonnenuntergang nahezu menschenleer. So wird der Sprung ins Karibische Meer zum gelungenen Abschluss eines langen Tages. Begonnen hat dieser mit einer Busfahrt von der Weltkulturerbe-Stadt Trinidad in Richtung Cienfuegos.

Zwischendurch zweigt der Bus in ein Waldstück ab, und es geht mit einem Guide zum Ufer der Lagune Guanaroca. Je drei Leute nehmen auf einem Ruderboot Platz und schippern durch die schwülheiße Wasserlandschaft. Ringsum säumen Mangrovenwälder die Ufer, beim Näherkommen zeichnen sich Dutzende hellroter Flamingos vor der dunkelgrünen Vegetation ab. Ihre Nistplätze liegen indes an der Atlantikküste, wo sie in der Regenzeit ab Ende April ihre Nester bauen. Einmal im Jahr schlüpfen ein bis zwei Jungtiere. Flamingos werden bis zu 30 Jahre alt und bleiben ihrem Partner ihr Leben lang treu. „Anders als die Kubaner“, sagt ein Bootsführer lachend.

Bald darauf erreicht der Bus Cienfuegos. Zwar hat die Stadt nicht das Kolonialflair, das vom sehr viel älteren Trinidad mit seinen pastellfarbenen Häusern und Palästen ausgeht; aber der zentrale Parque Martí mit dem Teatro Tomás Terry und Palästen aus dem 19. Jahrhundert ist vorbildlich herausgeputzt, und mit dem Palacio del Valle hat sich vor etwa 100 Jahren ein reicher Zuckerbaron den Traum eines maurischen Palastes nach dem Vorbild der Alhambra erfüllt. Heute ist in ihm ein elegantes Restaurant untergekommen.

Rum wird hier auch Vitamin R genannt

Die heute so beschauliche Karibikküste war Schauplatz einer der größten Bedrohungen des Landes nach der Revolution von 1959: An der Bahía de Cochinos, der Schweinebucht, starteten die USA 1961 unter John F. Kennedy mithilfe von Exilkubanern eine Invasion, um die Regierung unter Fidel Castro zu stürzen. Doch der Comandante kam ihnen zuvor und nahm mehr als 1000 Kämpfer gefangen, die später gegen Medikamente und andere Waren ausgetauscht wurden.

Das rekapituliert die Reiseleiterin Dalina Aguila Manresa am nächsten Tag während der langen Busfahrt in die Provinz Pinar del Río. Unterwegs berichtet sie auch von einer anderen, noch ganz greifbaren Bedrohung Kubas: den Hurrikans, die regelmäßig in der Regenzeit mit Spitzengeschwindigkeiten von über 250 Kilometern pro Stunde über die Insel fegen. Eine professionellere und leidenschaftlichere Reiseleiterin kann man sich kaum vorstellen.

Fachkundig und lebendig erzählt sie mal von Kubas Geschichte, mal von der Vegetation oder dem Alltag im Zeichen der US-Handelsblockade. Erfahren im Umgang mit der Mangelwirtschaft weiß sie auch geschickt die kleinen Widrigkeiten während der Reise zu umschiffen. Ob es eine Reifenpanne ist, die die Teilnehmer als ausgedehnte Mittagspause erleben, oder der fehlende Dieselkraftstoff, dem eine Bootstour zum Opfer fällt und die durch eine Wanderung ersetzt wird – die Insulaner verstehen es, aus der Not eine Tugend zu machen.

So gelingt es auch den Casas Particulares, den Privatvermietern, bei denen die Gäste größtenteils unterkommen, an jedem Morgen ein opulentes Frühstück aufzutischen, obwohl die Geschäfte weitgehend leer sind. Gewiss, nachdem die Touristen und Kreuzfahrtschiffe aus den USA wegbleiben, müssen sich die Gastgeber besondere Mühe geben.

Insofern ist der Zeitpunkt für eine Wanderreise nach Kuba günstig. Nur darf man es mit dem Wandern nicht so genau nehmen. Das Anforderungsprofil ist eher gering. Immerhin bekommt man dabei landschaftliche Höhepunkte wie den Nationalpark Topes de Collantes bei Trinidad oder das Tabakanbaugebiet Viñales zu sehen. Und lernt einen Kaffee- und einen Tabakbauer sowie eine staatlich geförderte Ökofarm kennen, die köstliche Gemüse- und Fleischgerichte in Bio-Qualität serviert. Dazu gibt es den beliebten Anti-Stress-Cocktail, der neben allerlei Kräutern auch reichlich Vitamin R – die volkstümliche Bezeichnung für Rum – enthält. Zum Abschluss der Reise wird schließlich Havanna durchstreift – ein bisschen zu Fuß und ein bisschen in Oldtimer-Cabrios.

