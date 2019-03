Wo Fontane-Fans auf dem stillen Örtchen landen

Vor öffentlichen Toiletten bilden sich ja immer mal wieder Schlangen. Aber in Neuruppin könnten sie in diesem Jahr besonders lang werden. Da hat so manches WC nicht nur Wasserspülung zu bieten, sondern auch Lesestoff von Theodor Fontane. Der schrieb nicht nur über preußische Adelsgeschlechter, unglückliche Frauen und eigensinnige Kutscher. In seine Reisebeschreibungen sind auch Kommentare über Toiletten eingeflossen. „Wäre ich jünger und frischer und machte mir überhaupt noch was Spaß“, schrieb er 1884 an seine Frau, „so würde ich ein Feuilleton schreiben ‚Das Örtchen‘ und den vollkommen richtigen, durchaus nicht übertriebenen Satz durchführen: ‚Jeder Ort in Deutschland scheitert am Örtchen.‘“ Besagtes Feuilleton ist nie zustande gekommen. Doch die Betrachtungen von Orten, die wegen defizitärer Aborte „unbesuchbar“ sind, bestücken nun die Ausstellung „Das Örtchen“ – eben an Neuruppiner Örtchen.

Die Installationen sind einer von unzähligen Beiträgen zum diesjährigen Fontane-Jahr, das Brandenburg anlässlich des 200. Geburtstags des Dichters, Theaterkritikers und Kriegsberichterstatters feiert. Allein in Neuruppin begegnet man ihm anhand von künstlerischen Installationen auf Plätzen und Straßen, in Innenhöfen, die zu Lesebühnen, und weiteren Orten, die zu einem „Blätterwald“ werden. Und während sich die große Leitausstellung „fontane.200/Autor“ auf den Wordsampler und Textprogrammierer konzentriert, sind Jugendliche dazu aufgerufen, sich als Game-Composer zu betätigen und Fontane-Spiele zu entwerfen.

So viel Huldigung hätte der Dichter selbst seiner Geburtsstadt sicher nicht zugetraut. Hatte er doch in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ über deren stattliche Plätze gespottet, die er als „raumverschwendende Anlage“ bezeichnete. Für ihn glich die Stadt „einem auf Auswuchs gemachten großen Staatsrock, in den der Betreffende, weil er von Natur klein ist, nie hineinwachsen kann“. Doch den Vorwurf der „Öde und Leere“ wollten die Neuruppiner nicht auf sich sitzen lassen. Inzwischen beleben Wasserspiele auf dem Schulplatz, nette Lokale, das neu gestaltete Museum Neuruppin und die zur Kulturkirche umgewidmete Pfarrkirche St. Marien die Innenstadt. Und so macht es tatsächlich auch ohne den Veranstaltungsmarathon des Fontane-Jahrs Spaß, hier nach Spuren des berühmten Neuruppiners zu suchen.

Zum Beispiel nach der Löwenapotheke, seinem Geburtshaus, nach dem Denkmal, das ihm Max Wiese 1906 an der Franz-Künstler-Straße gesetzt hat, oder dem Tempelgarten, den er so liebevoll beschrieben hat. All die Eindrücke kann man anschließend bei einer Fahrt auf dem Ruppiner See sacken lassen. Oder in der schwimmenden Seesauna – der Fontane-Therme.

„Überschlage ich meine eigene Reiserei, so komme ich zu dem Resultat, dass ich von solchen Spritzfahrten in die Nähe viel, viel mehr Anregung, Vergnügen und Gesundheit gehabt habe als von den großen Reisen, die sehr anstrengend, sehr kostspielig und meist demütigend sind“, resümierte der Romancier in einem Brief an seinen Sohn. „In Teupitz und Wusterhausen aber und nun gar in Prignitz und Havelland bin ich immer glücklich gewesen.“ Und heute? Neuruppin würde ihn wahrscheinlich angenehm überraschen. Aber ob er beispielsweise im Havelland noch so glücklich wäre? Das Fontane-Jahr ist ein guter Anlass, um sich auch hier mal umzusehen.

Zum Beispiel in Plaue, das sich wunderbar in die Seenlandschaft um Brandenburg an der Havel schmiegt. „Fontane war hier häufig bei dem Gutsbesitzer Carl Ferdinand Wiesike zu Gast“, weiß Gunter Dörhöfer vom Förderverein Schlosspark Plaue zu berichten. „Mit ihm leerte er so manche Flasche Riesling, während man über Schopenhauer und die Homöopathie plauderte.“ Die Ausflüge wurden später zu einem Kapitel des Bands „Fünf Schlösser“ verarbeitet. Inzwischen erwacht das darin beschriebene, reichlich verwitterte Barockschloss am Ufer des Plauer Sees langsam wieder zu neuem Leben. Ebenso der verwilderte Schlosspark, den der Förderverein zu einem Fontane-Weg geebnet hat. Mittendrin steht der Autor höchstpersönlich mit Hut und Spazierstock. Die Bronzeskulptur wird im Sommer auch zum Ziel einer Theaterkreuzfahrt, die durch die Havelgewässer schippert – an Bord können die Passagiere noch mit so mancher Romanfigur Bekanntschaft schließen.

Auch Paretz ist inzwischen aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Nachdem Fontane so anschaulich beschrieb, wie Königin Luise hier vor 200 Jahren ihre Landlust auslebte, lassen szenische Führungen mit Hofgärtner Georg Sulpizius Wilken und ein historisches Erntefest jene glücklichen Tage wieder aufleben. Dazu wird in einer Filmnacht Effi Briest die Leinwand im Park betreten. Wer das Dorf vor oder kurz nach der Wende gesehen hat, wird sich die Augen reiben: Inzwischen ist alles vorbildlich saniert, ob die Königsloge in der Dorfkirche oder das Schloss mit der Originaltapete aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Dass es hier heute so aussieht, hat nicht zuletzt mit Fontane zu tun, der seine Leser auf Paretz neugierig machte. „Durch ihn ging hier der ganze Tourismus los“, ist Matthias Marr vom Verein Historisches Paretz überzeugt.

Und das gilt noch für viele andere Orte. Allen voran für Ribbeck. Ohne die Ballade des Herrn von Ribbeck auf Ribbeck wäre aus dem unscheinbaren Ort im Havelland nie das Bilderbuchdorf geworden, das es heute ist. Mit dem sanierten Herrenhaus, hübschen Lokalen, einem Bibelgarten und der Brennerei, wo Friedrich von Ribbeck Birnenbalsamico herstellt, ist es zur Pilgerstätte unzähliger Besucher geworden.

Gemäß dem Werbeslogan des Havellands „Stille deine Sehnsucht“ stillen sie hier ihre Sehnsucht nach einer guten alten Zeit, die es wahrscheinlich nie gab. Aber Fontane hat sie beschworen und die Menschen neugierig gemacht. So hat er Brandenburg auf die touristische Landkarte gesetzt – und letztendlich auch dafür gesorgt, dass viele Orte heute nicht mehr am Örtchen scheitern.

