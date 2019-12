Wo Kunst auf idyllische Natur trifft

Das Sauerland wird auch das Land der tausend Berge genannt, wobei die Berge, alle unter 1000 Meter, dort natürlich nicht mit den Alpen zu vergleichen sind. Süddeutsche würden eher Hügel dazu sagen.

Dabei ist das Sauerland eine wundervolle Naturlandschaft mit riesigen zusammenhängenden Waldgebieten, nicht umsonst ein beliebtes Urlaubsgebiet. Kamen früher hauptsächlich Holländer und Menschen aus dem Ruhrgebiet hierher, so ist das Gebiet zwischen Ruhrgebiet und Kassel inzwischen für Gäste aus ganz Deutschland ein Geheimtipp, wo man fernab von Overtourism absolute Ruhe und Entspannung finden kann, zumindest solange man die durch internationale Wintersport-Veranstaltungen bekannten Orte Winterberg und Willingen meidet, wo auch sehr viel Partytouristen unterwegs sind.

Beschauliche Orte

Aber nur wenige Kilometer von diesen Orten entfernt, findet man idyllische Orte umgeben von markanten Höhenzügen mit Wäldern, die zu jeder Jahreszeit eine andere Farbkulisse bieten. Einer dieser Orte ist das historische Fachwerkstädtchen Hallenberg mit seinen schmalen, verwinkelten Gassen an der nordrhein-westfälischen Grenze zu Hessen. Besonders sehenswert sind hier vor allen Dingen die zwei Kirchen St. Heribert mit der prachtvollen Barockausstattung am idyllischen Marktplatz und die Wallfahrtskirche „Mariä Himmelfahrt“.

Hallenberg ist umgeben von den ausgedehnten Wäldern des Rothaargebirges und den höchsten Bergen des Sauerlandes, auf deren Hochplateaus grüne Wiesen, Busch- und Strauchlandschaften den Wanderer erfreuen.

Ausgedehnte Wälder

Zu Hallenberg gehört die kleine Gemeinde Liesen, immerhin ein staatlich anerkannter Erholungsort, der seinen Namen dem kleinen Fluss, eigentlich eher ein Bach, Liese verdankt. Hier befindet sich das idyllisch gelegene Naturschutzgebiet Liesetal, das bis zur Quelle der Liese verläuft, mit Wanderrundwegen für jeden Geschmack.

Unterwegs kann man einfach mal barfuß über Wiesen wandern, die Füße im Naturkneippbecken erfrischen oder in den Wäldern sich im Waldbaden üben. An den Wegesrändern gibt es auch jede Menge Wildkräuter zu sammeln, die man zu Hause oder im Hotel selber zu Smoothies oder Pestos verarbeiten kann.

Vom nahen Hasenkopf mit einer Kuppe voll Heide hat man einen wundervollen weiten Ausblick auf die Heidelandschaften und bewaldeten Höhenzüge des sauerländischen Rothaargebirges. Und mit etwas Glück sind auch Rehe oder Hirsche tagsüber zu sehen, deren Röhren man gerade in der Brunftzeit in den Abend- und Nachtstunden weithin hört.

Im Liesetal liegt auch eines der drei jeweils inhabergeführten Landidyll-Hotels im Sauerland, die mit ihrem Credo zur Naturverbundenheit und Regionalität, natürlich ideal in diese idyllische Landschaft des Sauerlandes passen. Überhaupt sucht man große Hotels im Sauerland, bis auf die Hotspots Winterberg und Willingen, vergebens. Dafür gibt es hier umso mehr kleine Pensionen, Ferienwohnungen und viele kleine, meist inhabergeführte, Hotels.

Wisente beobachten

Es gibt im Sauerland einiges zu erleben und zu unternehmen, so sind weitere Ausflugsziele im Sommer, wie auch im Winter, das liebevoll und informativ gestaltete Schwerspat-Museum im nahen Dreislar und die Wisent-Wildnis am Rothaarsteig, wo die majestätischen Tiere aus nächster Nähe zu beobachten sind.

Mit etwas Glück kann man Wisente im Sauerland auch in ganz freier Wildnis beobachten, da diese Tiere im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts im Sauerland ausgewildert wurden. Da sie aber trotz ihrer Größe scheu sind, wird man sie in freier Wildbahn sicherlich nicht so nah beobachten können wie in der Wisent-Wildnis, wo sie in sehr großen Gehegen meist gut zu beobachten sind.

Auch auf jeden Fall empfehlenswert ist der WaldSkulpturenweg bei Bad Berleburg, wo Kunst auf Natur trifft. Entlang eines wunderschönen Wanderweges mit herrlichen Panoramaaussichten trifft man auf elf Landart-Kunstwerken von internationalen Künstlern. Das Goldene Ei ist eines davon.

Königliche Schlossbesuche

Auch Bad Berleburg selbst ist auf jeden Fall einen Besuch wert. In diesem kleinen Kurort befindet sich das Schloss Berleburg, seit über 750 Jahren Sitz der Fürsten zu Sayn-Wittgenstein. Auch heute ist das Schloss noch bewohnt, von der verwitweten Prinzessin Benedikte, die auch Schwester der derzeitigen Dänischen Königin ist und diese auch des Öfteren in Dänemark vertreten muss.

Einige Teile des Schlosses, wie auch der Schlosspark in Berleburg sind für die Öffentlichkeit zu besichtigen und mit etwas Glück hat man dann vielleicht auch eine königliche Begegnung.

