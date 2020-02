Wo Titos Jacht vor Anker liegt

Der Handel bringt Kulturen zusammen, und in Hafenstädten herrscht oft ein liberaler Geist. Das gilt auch für die kroatische Metropole Rijeka an der Adria. Sie ist 2020 – neben dem irischen Galway – Europäische Kulturhauptstadt. Als „Hafen der Vielfalt“, so der Titel des Programms, will die mit rund 130 000 Einwohnern drittgrößte Stadt des Landes ihre Gäste in Empfang nehmen.

Der Hafen,

