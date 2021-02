Wohnen auf dem Pulverfass

Die Brückenhäuser über der Nahe zählen heute zu den bekanntesten Wahrzeichen von Bad Kreuznach. Ebenso idyllisch wie kurios sehen sie aus und so ungewöhnlich ihre Architektur ist, so ungewöhnlich ist ihre Geschichte. Um das Jahr 1300 wurde die alte Nahebrücke vom damaligen Stadtherrn errichtet.

Die Brückenhäuser kamen wohl erst 1480 dazu, als illegale Bauten auf dem Stadtmauerring. Zu diesem zählte die Nahebrücke nämlich und eigentlich war sie für Gebäude tabu. Doch weil es in der Altstadt zu eng wurde, ignorierten die Bürger die Vorschrift und stellten ihr Haus auf die hohlen Brückenpfeiler – in denen lagerte allerdings das Schwarzpulver der Stadt.

Die Bewohner mussten also in Kauf nehmen, dass direkt unter ihrer Wohnstube die Pulverkammer lag: Eine Behausung auf dem Pulverfass, die für reichlich Zündstoff sorgte. Später wurden die hohlen Brückenpfeiler in Kellerräume umgewandelt. Seit 1983 steht das Ensemble der erhaltenen Brückenhäuser unter Denkmalschutz.

Von der Geißenbrücke am Mühlenteich lässt sich die charakteristische Bauweise der Brückenhäuser am besten erkennen.

Der überhängende Hausteil wird durch Holzverstrebungen gestützt, wodurch das Hochwasser weniger Angriffsfläche hat. An der Vorderfront eines der Häuser ist eine Kanonenkugel zu sehen, ein Andenken aus der Belagerung und Eroberung der Stadt durch Spanier und Schweden im Dreißigjährigen Krieg.

Die Brückenhäuser werden gehegt und gepflegt, es gibt sogar einen „Verein zur Erhaltung der Brückenhäuser in Bad Kreuznach“. Die Gebäude stehen heute in der Mannheimer Straße 94 und 96. Mit ihrer schiefergedeckten Front und ihrer Giebelhaube sind sie ein Blickfang und eine Augenweide für alle, die in Bad Kreuznach kuren und promenieren. rpt

