Würzburg feiert

Ein Hund beschnuppert den Architekten der Residenz, Balthasar Neumann, der müßig auf einem Kanonenrohr sitzt. Sich selbst verewigte der Maler Tiepolo (1696-1770) im Deckengewölbe mit rotbrauner Kappe und weißem Halstuch. Den Elefanten, auf dem die Frauengestalt Asia thront, malte der Meister, obwohl er noch nie einen lebendigen Dickhäuter gesehen hatte. Denn obwohl es 650 Meter von der Residenz entfernt eine Elefantengasse gibt, geht man nicht davon aus, dass dort tatsächlich einer der grauen Riesen untergebracht war. Der Name soll vielmehr vom Hof zum Elefanten herrühren, den einst ein in Stein gehauenes Tier mit der Jahreszahl 1693 schmückte. Übrigens: In derselben Gasse befindet sich mit dem „Capri und Blaue Grotte“ Deutschlands älteste Pizzeria, die am 24. März 1952 von Nicolino di Camillo eröffnet wurde.

Anlässlich des 250. Todestages erinnert das Martin-von-Wagner-Museum der Universität mit der Sonderausstellung „Tiepolo - eine Würzburger Hommage“ im Südflügel der Residenz an einen der bedeutendsten Künstler des 18. Jahrhunderts. Sie ist vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Januar 2021 zu sehen und zeigt vorwiegend Werke aus eigenen Beständen. Das fast 700 Quadratmeter messende Gemälde in unmittelbarer Nachbarschaft im Nordflügel mit den Allegorien der damals bekannten vier Erdteile gilt als sein Meisterwerk.

Veitshöchheim ist nun der Mittelpunkt der EU

Den Höhepunkt bildet Europa mit dem Würzburger Hof als Ort der Künste und einem Medaillon, das den Auftraggeber Fürstbischof Karl Philipp von Greiffenclau verherrlicht. 1720 wurde der Grundstein für den Bau der Residenz gelegt, mit dem der Fürstbischof den Baumeister Balthasar Neumann beauftragte.

Besonders im Rampenlicht steht die Röntgen-Gedächtnisstätte im ehemaligen Physikalischen Institut der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Vor 125 Jahren hatte der Physiker dort die nach ihm benannten Strahlen entdeckt. Bei Führungen wird der Versuch im Labor nachgestellt. Fluoreszierendes Licht erscheint in einer Röhre, glimmt aber ebenso auf einem weiter entfernt liegenden Fluoreszenzschirm. Besucher erfahren dabei auch, dass sich Röntgen nach seiner Entdeckung am 8. November 1895 sechs Wochen in seinem Labor eingeschlossen haben soll. Im Hörsaal, der ebenfalls zu sehen ist, wurden die Zuhörer am 23. Januar 1896 Zeuge davon, dass der menschliche Körper mithilfe von Strahlen von innen betrachtet werden konnte. Eine Sensation, die in Windeseile um die ganze Welt ging. Unter anderem um Röntgenstrahlen geht es auch in der Ausstellung „Touch Science“ im M!ND-Center der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, die Naturwissenschaft spielerisch zugänglich machen möchte. Das geschieht an 20 interaktiven Stationen. Man kann dort auf dem Einstein-Rad mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch eine animierte Stadt fahren und einen Ball mithilfe von Gehirnströmen ins gegnerische Tor befördern.

Neben großen Namen, Kunst, Kultur und Wissenschaft ist Würzburg aber auch ein Ort der Lebensfreude und des Genusses. Hotspot ist die Alte Mainbrücke mit dem Angebot Brückenschoppen. Unter den Augen der Brückenheiligen und mit Blick auf die Festung Marienberg auf der einen und den Dom auf der anderen Seite genießt man Silvaner, Müller-Thurgau und Co. unter freiem Himmel. Kulinarische Stadtführungen werden angeboten. Wer Liebeskummer hat, legt ein paar Blumen auf den Gedenkstein im Lusamgärtchen. Sind sie verwelkt, soll auch der Schmerz perdu sein. Berühmtheit hat Anfang des Jahres die Gemeinde Veitshöchheim erlangt, die bis dahin vor allem als Austragungsort für die Veranstaltung „Fastnacht in Franken“ bekannt war. Seit dem Brexit befindet sich in einem Ortsteil der Mittelpunkt der EU. Ein Radrundweg führt dorthin.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020