Zahlreiche handwerkliche Überraschungen im Angebot

Doch hinter dem filigranen Traum steckt harte Handarbeit. Die winzig kleinen Bestandteile sowie die einzelnen Arbeitsschritte bis hin zu einer fertigen Figur können an diesem Erlebnistag bestaunt werden.

Die im Erzgebirge gefertigten Erzeugnisse sind modern, hochwertig und dank der speziellen Holzdrechselei (Spanbaumstechen) und der Kunst des Reifendrehens einzigartig.

Selbst ausprobieren

Besucher haben zudem die Möglichkeit, sich einmal selbst an der Werkbank auszuprobieren: Sei es, das glühende Eisen mit dem Schmiedehammer zu bearbeiten, eine Glaskugel zu blasen, behutsam das Eisen beim Drechseln zu führen oder einen typisch erzgebirgischen Spanbaum zu stechen.

Unnachahmlich ist dabei die Atmosphäre in den Werkstätten – hier wird geplaudert, gestaunt und gefachsimpelt.

Auch außergewöhnliches Handwerk kann bestaunt werden, wie zum Beispiel Porzellanhandmalerei; Räucherkerzenherstellung; Federn schleißen; Uhrenmanufaktur oder Zigarrenherstellung, um nur einige zu nennen.

Auch Bäckerbetriebe beteiligen sich am Aktionstag und es weht mancherorts bereits ein Stollenduft um die Nase. Aber auch andere kulinarische Leckereien werden die Besucher erfreuen.

Hommage ans Handwerk

Was diesen Erlebnistag so besonders macht? Neben der Hommage an das Handwerk wird an fast allen Orten mit einem tollen Rahmenprogramm, wie Musik, Kinderaktionen oder kulinarischen Köstlichkeiten gefeiert.

Alle Angebote, teilnehmenden Betriebe werden zeitnah im Teilnehmerheft vorgestellt, das kostenfrei beim Tourismusverband Erzgebirge, Telefon 0 37 33 / 1 88 00 88, erhältlich ist.

Der „Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge“ ist ein in Deutschland einmaliges Angebot. Der Tourismusverband Erzgebirge führt ihn seit 2000 jedes Jahr am dritten Sonntag im Oktober durch. Auch in diesem Jahr öffnen wieder zahlreiche Werkstätten, Vereine und Unternehmen ihre Türen und gewähren einen Blick hinter die Kulissen.

Vielerorts ruft ein besonderes Rahmenprogramm aus Vorträgen, Ausstellungen, musikalischer Unterhaltung und künstlerischen Darbietungen zum Verweilen auf. Kulinarische Angebote sorgen für das leibliche Wohl. Fast alle Einrichtungen bieten obendrein ein besonderes Kinderprogramm.

Fester Bestandteil

Der „Tag des traditionellen Handwerks“ ist zu einem festen Bestandteil der Veranstaltungsplanung im Erzgebirge geworden und begeistert weit über die Region hinaus.

Beispiele: Seltenes Handwerk: Herstellung Lederhandschuhe, Baumkuchen-Schaubacken, Seifenmacher, Papierschöpfen, Rasierpinselherstellung, Porzellanmalerei, Knopfherstellung, Puppenmacherin, Heuweben.

Beispiele: Altes Handwerk erleben; Holz- und Röhrenbohren, Papierschöpfen, Federnschleißen, Besen binden, Getreide dreschen und vieles mehr.

Auch Restauration von Pyramiden – wenn man also selbst noch ein altes Stück im Keller hat, kann man sich hier Tipps holen und gleich mal mit dem Handwerker über Möglichkeiten der Restauration sprechen.

