Zimmer mit Aussicht

Im Winter hat die Frau des Leuchtturmwärters alle Hände voll zu tun. Denn gerade in der kalten Jahreszeit ist die Ferienwohnung in „ihrem“ Leuchtturm, dem Wicklow Lighthouse im Osten Irlands, besonders begehrt. „Wir sind quasi ständig ausgebucht“, sagt Miriam Conway. „Die Leute lieben es, wenn die Winterstürme um den Turm heulen“, fügt sie hinzu und rückt eins der blau-weiß gestreiften Sofakissen zurecht. Das Wohnzimmer liegt etwa in der Mitte des steinernen Turms und ist liebevoll in maritimem Stil eingerichtet. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie behaglich es hier ist, wenn der Regen gegen die Fenster prasselt. 1997 ließ der Irish Landmark Trust das leer stehende und vom Verfall bedrohte Bauwerk aus dem Jahr 1871 für Urlauber herrichten und beauftragte die Frau des Leuchtturmwärters vom benachbarten Wicklow Head Lighthouse mit dem Management der Ferienwohnung.

Wer in den Leuchtturm einzieht, sollte allerdings fit sein. Denn das Urlaubsdomizil erstreckt sich über sechs Stockwerke – ein Raum auf jeder Etage. Die Küche steckt in der Spitze des Turms, 109 Stufen vom Erdgeschoss entfernt. Ein Knochenjob also auch für Miriam, die vor jedem neuen Gast sauber macht und die Wäsche wechselt. Obwohl ihr Mann inzwischen in Rente ist, denkt Miriam nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. „Ich bin so gerne hier“, sagt sie und führt ihre Gäste ans Fenster. „Sehen sie nur: Ist das nicht wunderbar?“ Ja, das ist es wirklich: Von drei Seiten des Turms kann man direkt aufs Meer hinausblicken. Tintenblaues Wasser bis zum Horizont. Auf der Landseite schillern die Hügel der Grafschaft Wicklow in irischem Grün.

Einmal in einem Leuchtturm wohnen: Wer träumt nicht davon? Von oben zusehen, wie die Sonne hinter dem Horizont verschwindet. Hören, wie der Wind an den Fenstern rüttelt, die Brandung gegen die Felsen donnert. Vom Geschrei der Möwen geweckt werden. Mittlerweile kann man auf der ganzen Welt Leuchttürme oder deren Nebengebäude als Ferienhaus mieten. Auf der Grünen Insel gibt es besonders viele solche Unterkünfte, was vor allem daran liegt, dass die irische Leuchtturmbehörde im Rahmen der Tourismusinitiative „Great Lighthouses of Ireland“ zwölf von insgesamt 70 Leuchttürmen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.

Besucher können nicht nur einen Leuchtturm besuchen und seine Geschichte und aktuelle Technologien kennenlernen. Sie können auch Menschen treffen, die für diese Orte „brennen“ wie Miriam Conway, und eben darin wohnen – als Selbstversorger wie in Wicklow oder mit Service wie etwa auf Clare Island, einer Insel an der Westküste von Irland.

Im Leuchtturm und in den Nebengebäuden wurde ein luxuriöses Boutique-Hotel eingerichtet. Auch das Leuchtturm-Lampenhaus mit seinem faszinierenden 360-Grad-Panoramablick hoch über dem Atlantik steht den Gästen offen – für ein Sunrise-Breakfast oder für Partys, die ein besonderes Ambiente verdienen.

Der wohl bemerkenswerteste unter den irischen Leuchttürmen ist das Hook Head Lighthouse in der Grafschaft Wexford. Es gilt mit seinen 800 Jahren als der älteste Leuchtturm der Welt, der noch in Betrieb ist. „Wir wissen, dass bereits im 13. Jahrhundert Mönche an der Stelle, an der der Turm heute steht, Leuchtfeuer angezündet haben, um die Seefahrer vor den gefährlichen Klippen zu warnen“, berichtet Lorraine Waters, die Managerin. 115 Stufen führen hinauf auf einen Balkon vor dem Laternenhaus. Im Winter kann man mit etwas Glück Finn- oder Buckelwale sehen. Auch von der Cafeteria im ehemaligen Leuchtturmwärterhaus hat man eine herrliche Aussicht.

Wer einen waschechten Leuchtturmwärter kennenlernen will, der sollte nach Ballycotton an die Küste der Grafschaft Cork kommen. Geduckte Häuschen am Hang, ein paar B&Bs, zwei Pubs, ein Hotel, ein kleiner Hafen, in dessen Becken sich curryfarbenes Seegras im glasklaren Wasser wiegt. An der Mole wartet einer der wichtigsten Vertreter des Ortes, Eddie Fitzgerald. Der Rentner ist das Aushängeschild der touristischen Initiative „Ballycotton Island Lighthouse Tours“. 2014 haben eine Handvoll Dorfbewohner das Projekt ins Leben gerufen, um mehr Besucher in das Fischernest zu locken, das hübsch gelegen, aber nicht gerade reich an touristischen Attraktionen ist.

Zwar hat auch hier der letzte Leuchtturmwärter im Zuge der Automatisierung seinen Dienst längst quittiert, doch noch gibt es Eddie Fitzgerald. Er stammt aus einer Leuchtturmwärter-Familie und gehörte Ende der 1960er Jahre zum Wärter-Team von Ballycotton Lighthouse, das majestätisch auf einer kleinen Insel in der Bucht vor der Ortschaft thront. Wenn das Wetter es erlaubt, nimmt er Interessierte auf einem Boot mit hinüber auf die Insel und schildert lebendig und detailliert, was der Job eines Leuchtturmwärters so mit sich bringt. „Unsere Arbeit bestand vor allem darin, dafür zu sorgen, dass das Licht und das Nebelsignal immer funktionierten. Wir mussten außerdem Wetterberichte erstellen und fungierten als Küstenwache.“ Wegen der isolierten Lage auf der Insel, auf der es keine Quelle gibt, seien Trinkwasser und Milch stets Mangelware gewesen. „Weil wir unseren Tee nicht schwarz trinken wollten, hielten wir uns eine Ziegenherde. Und wir haben das Regenwasser vom Dach aufgefangen. Einmal die Woche gab es heißes Wasser in einer Zinkwanne zum Baden. Mit Romantik habe das wenig zu tun, sagt Eddie, der den Job hinwarf und Berufsmusiker wurde. „Obwohl meine Mutter tobte“, fügt er hinzu.

Dass viele Menschen von Leuchttürmen schwärmen, versteht Eddie trotzdem: „Gerade in unserer sich schnell verändernden Welt strahlen Leuchttürme etwas Festes, Stabiles und Verlässliches aus. Dazu kommen die exponierte Lage auf den Klippen, die Nähe zum Meer und das Gefühl, durch den Lichtstrahl mit der abenteuerlichen Lebenswelt der Seeleute verbunden zu sein – das ist einzigartig.“

