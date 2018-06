Zug für Zug durch Java

Anzeige

Etwas verloren steht der Tourist in der Halle des Bahnhofs Gambir im Zentrum Jakartas. Sekunden später gesellt sich ein junger Mann mit hellblauer Schärpe zu ihm und fragt höflich, ob er behilflich sein könne. Es ist ein Mitarbeiter von Kerati Api, der indonesischen Eisenbahn, der Ausländern über die Klippen beim Ticketkauf helfen soll. Der Automat will einiges wissen: den kompletten Namen und die Reisepassnummer zum Beispiel. Und was er dann ausspuckt, ist auch kein Ticket, sondern eine Art Voucher, der unmittelbar vor Fahrantritt gescannt wird, erst dann gibt es das Ticket.

Der Tourist hat die erste Klasse, die Eksekutif-Klasse, auf der Fahrt nach Yogyakarta gewählt. Die dauert etwa acht Stunden und kostet weniger als 20 Euro. Dafür haben sich auch Manfred und Brigitte aus Essen entschieden. „Eigentlich wollen wir nach Bali“, erzählen sie, „aber solange der Vulkan grummelt, weiß man ja nicht, ob der Flughafen in Denpasar gerade offen ist. Bevor wir irgendwo auf einem Flughafen stranden, fahren wir lieber ein paar Tage Zug.“ Tatsächlich haben die Aktivitäten des Gunung Agung dem Staatsunternehmen Kerati Api zu einem ordentlichen Zusatzgeschäft verholfen. Einige Touristen aus Europa reisen nun über Java an und nehmen die dramatische Vulkanlandschaft Ostjavas oder das Weltkulturerbe Borobodur mit. Die Waggons im voll klimatisierten Zug sind mit dick gepolsterten Einzelsesseln ausgestattet. Über große Bildschirme flimmern zur Bordunterhaltung Gameshows, an denen verdiente Mitarbeiter von Kerati Api mitwirken dürfen. Das ist allerdings nicht halb so spannend wie die Landschaft, die vorüberzieht.

Java Anreise Von Stuttgart bieten KLM (via Amsterdam), Garuda Indonesia (via London) und Turkish Airline (via Istanbul) Flüge mit einem Stopp nach Jakarta an, www.klm.com , www.garuda-indonesia.com, www.turkishairlines.com Die Zugverbindungen der Kereta Api findet man auf www.kai.id, allerdings nur in der Landessprache. Unter https://en.tiket.com/kereta-api gibt es das Angebot auch auf Englisch. Unterkunft In Jakarta ist das Bale Ocasa ein preiswertes Hotel in Flughafennähe www.facebook.com/baleocasahotel Wer es komfortabel mag, wählt das Shangri-La nahe der Gambir-Station, www.shangri-la.com/jakarta/shangrila Im Herzen von Yogyakarta liegt das Jambuluwuk-Malioboro-Hotel, www.jambuluwuk.com/malioboro In Surabaya empfiehlt sich das im Kolonialstil gehaltene Hotel Majapahit, www.hotel-majapahit.com Allgemeine Informationen www.tourismus-indonesien.de Jakarta, www.jakarta-tourism.go.id Yogyakarta, www.yogyes.com und Surabaya, http://indonesia-tourism.com/east-java/surabaya.html Für Vulkanfans: https:// www.volcanoadventures.com/de

Fast eine Stunde dauert es, bis der Eksekutif-Express Jakarta mit seinen zehn Millionen Einwohnern quasi durch den Hinterhof verlassen hat, danach rollt er durch endlose flache, leuchtend grüne Reisfelder. Doch spätestens hinter Cirebon, wenn die Strecke von der Küstenregion in die Berge abbiegt, ändert sich das Bild. Nun bestimmen Reisterrassen in den unterschiedlichsten Grünschattierungen und Regenwald die Szenerie. Reis wird überall angebaut, selbst in schmalen, kaum zwei Meter breiten Streifen zwischen Bahndamm und Häuserfront. An jedem Bahnübergang warten Dutzende Motorroller darauf, dass sich die Schranken wieder heben. Java ist eine der am dichtesten besiedelten Inseln der Welt. Etwa die Hälfte der 260 Millionen Indonesier lebt auf Java, das nicht einmal sieben Prozent der Staatsfläche ausmacht. Am späten Nachmittag erreicht der Zug Yogyakarta. Hier residiert noch ein echter Sultan. Derzeit herrscht Hamengkubuwono X. in dem Sultanat, das einer Provinz gleichgestellt ist. Auch wenn der Begriff Sultanat angestaubt klingt: Yogyakarta ist erfrischend jung und unkompliziert und der Sultanspalast gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Yogya, wie die Einheimischen Yogyakarta nennen, ist das kulturelle und wissenschaftliche Zentrum Indonesiens. Es ist eine fröhliche, freie und ungezwungene Stadt, in deren Zentrum sich Bars und Biergärten an den großen Straßen aneinanderreihen, was in Zentral-Java keine Selbstverständlichkeit ist. An vielen Straßenecken machen Bands Musik, meist eine moderne Version des traditionellen Gamelan.