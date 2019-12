Zunächst abtauchen, dann genießen

Vom einen Ende im Ländle ans andere – oder: Auf Zeitreise in Oberschwaben. Ravensburg und Umgebung sind einen Aufenthalt wert, weil die Region allerhand zu bieten hat – für jeden Geschmack.

Bis Friedrichshafen sind’s mit dem Wagen gerade mal eine gute Viertelstunde – der Bodensee ist somit nicht weit weg. Touristisch überlaufen, mag der eine oder andere nun vielleicht meinen. Doch weit gefehlt. Es gibt nämlich hier jene Ecken, die als Geheimtipp zu bezeichnen sind – und von denen aus es sich lohnt, Land und Leute zu erkunden. Gornhofen ist solch ein Ort, an dem es sich gut aushalten lässt – inmitten von grünen Wiesen, Hopfenfeldern, „untermalt“ vom Geläut grasender Kühe in der warmen Jahreszeit und mit faszinierendem Blick auf Bodensee und Schweizer Bergwelt sowie abseits von den großen Verkehrsadern. Kitschig? Mitnichten. Wohl eher erholsam und prädestiniert, um mal so richtig abzuschalten.

Hier etwas abgeschieden, dort, nur wenige Kilometer entfernt, pulsiert das Leben. Ravensburg, aufgrund seiner vielen Türme und Tore auch als „schwäbisches Nürnberg“ bezeichnet, ist ein ausgezeichneter Ort, um abzutauchen in längst vergangene Zeiten – etwa beim Stadt-Schau-Spiel „Die Türmerin“.

Viele romantische Ecken

Hier bekommt der Gast leibhaftig mit, wie es im Tal der Schussen im 18. Jahrhundert zugegangen ist. Mit der Türmersfrau geht’s über knapp 90 Minuten durch die teilweise verwinkelten und romantischen Ecken der Stadt. Auf der Tour gibt’s auf unterhaltsame Art einen Blick hinter die Kulissen.

„Gestatten, ich bin Regina Nabholzin, Eheweib des Lorenz Nabholz, dem Strumpfstricker“, begrüßt sie ihr Publikum zum Gang durchs Städtle. „Man nennt mich hier nur die Türmerin, denn mit Strumpfstricken, Gott sei’s geklagt, ist kaum mehr der Lebensunterhalt zu verdienen. Und so musste Lorenz die Turmwache auf dem Bläserturm annehmen. Ja – und seit ich bei unserem hochwohlgeborenen Herrn Bürgermeister die Küche besorge, sind wir gar wohl zufrieden. Oh je, da fällt mir rasch ein, dass ich für Frau Bürgermeisterin Fische zu besorgen habe. Wenn Ihr mir kurz nachfolgen wollt . . .“

Und los die Reise zurück in die Vergangenheit – für jeden ein Muss, der erstmals nach Ravensburg kommt. Wer danach noch Zeit – und genügend Puste – hat, dem sei der Aufstieg auf den Bläserturm inmitten des historischen Stadtkerns, oder auf den „Mehlsack“, dem Wahrzeichen der Oberschwaben-Metropole, ans Herz gelegt. Von hier aus sind (in den Sommermonaten) die Ausblicke über die Stadt und das Panorama rundherum grandios.

Alles ist fußwärts in kürzester Zeit zu erreichen. Und wer ohnehin schon mal in der City ist, dem sei auch eine Visite des Museums Ravensburger (Marktstraße 26) empfohlen – am früheren Stammsitz des weltbekannten Buch- und Spieleverlags.

Auf rund 1000 Quadratmetern, im Rahmen einer interaktiven Tour mittels Audio-Guide, erfährt die ganze Familie alles über Spiele, Puzzles und Bücher von früher bis heute. Hier ist nichts oberflächlich, wer genügend Zeit mitbringt – und die sollte man im Urlaub eigentlich haben – wird auf drei Stockwerken bis ins kleinste Details darüber informiert, wie sich die Firma mit dem blauen Dreieck in all den Jahrzehnten vom kleinen Familienunternehmen zur Weltmarke bei Groß und Klein entwickelt hat. Und das Allerbeste: Viele Spiele können in der Praxis ausprobiert werden – so lange man Lust hat.

Wer’s mal zur Abwechslung süß mag, für den ist das Erlebniscafé Tekrum Kambly (Bachstraße 27) der richtige Ort - vor allem für die Genießer edlen Feingebäcks, das hier seinen Ursprung hat. Für sie könnte an diesem Ort ein Teil des „Vater unsers“ abgeändert werden in „Herr, führe uns in Versuchung . . .“

Echte Handarbeit

Bei einer Tasse Kaffee, einem heißen Tee oder einem Kaltgetränk blicken die Besucher den Confiseurinnen bei ihrer Handarbeit im wahrsten Sinne des Wortes über die Schultern, werden in die Geheimnisse der Feingebäck-Kunst eingeführt und bekommen so hautnah mit, wie all die Leckereien entstehen. Und wer es selbst mal probieren möchte, für den bietet sich die Gelegenheit, sich die Schürze anzuziehen, um seine eigenen Feingebäck-Kreationen zu kreieren – vielleicht sogar die legendären und köstlichen Macarons. Ein passendes Präsent für daheim gibt’s in großer Auswahl in Form von exklusiven und saisonal wechselnden Produkten im hochwertigen Shop oder handgemacht.

An Samstagen ist der traditionelle Wochenmarkt ein optischer Hingucker und ein kulinarisches Erlebnis. Er lockt die Besucher aus nah und fern in die Marktstraße und auf den Gesprinstermarkt – manchmal gibt es kaum ein Durchkommen. Über 100 Stände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bieten viele regionale Köstlichkeiten, die zwischendurch auch mal zum Naschen laden.

Die Region Oberschwaben hat allerdings noch viel mehr zu bieten, um einen Aufenthalt so abwechslungsreich wie nur möglich zu gestalten. Die Käseküche Isny (Maierhöfenerstraße 78) etwa lässt die Besucher teilhaben an der Herstellung der großen Laibe. Im Rahmen einer individuellen Führung bietet sich die Gelegenheit, mehr darüber zu erfahren, wie der Käse entsteht. Selbstredend, dass zum Abschluss die obligatorische Probierrunde dazugehört. Freilich darf ein Abstecher an den Bodensee keinesfalls fehlen – Lindau, Bregenz, Konstanz oder Überlingen sind weniger als eine Autostunde entfernt. Die gesamte Region bietet sehr viele Möglichkeiten, für einige Zeit den Alltag hinter sich zu lassen und es sich gut gehen zu lassen. Die Region Oberschwaben ist hierfür geradezu prädestiniert.

