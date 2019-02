Zur Audienz in Bayrisch China

Schon in den Morgenstunden des Unsinnigen Donnerstags (28. Februar) schallt der Weckruf durch Dietfurt an der Altmühl im Naturpark Altmühltal: Es ist Zeit für den Chinesenfasching, der die Stadt ins Zentrum des Bayrisch-China-Reichs verwandelt.

Höhepunkt des Tages ist der Maskenzug. Er beginnt pünktlich um „13.61 Uhr“ und zieht jährlich rund 20 000 Besucher an. Den Höhepunkt bildet im Anschluss das offizielle „Zeremoniell“ mit Kaiser „Fu-Gao-Di“ vor dem Rathaus. Der Ursprung des Chinesenfaschings soll auf einen Kämmerer des Eichstätter Bischofs zurückgehen. Dieser mokierte sich, dass sich die Dietfurter wie die „Chinesen hinter ihrer Stadtmauer“ verschanzen würden, um einer Steuerschätzung zu entgehen.

Eine sehr lange Tradition haben im Naturpark Altmühltal außerdem die Fosanegl in Kinding und die Fasenickl in Kipfenberg. Diese Fastnachtsgestalten mit ihren aufwendigen Kostümen und maskierten Gesichtern lassen ihren Peitschen, „Goaßln“ genannt, durch die Luft schnalzen und verteilen Brezen und Süßigkeiten an die Kinder.

Am Faschingssonntag, 3. März, ziehen sie durch Kindings Straßen, am Rosenmontag, 4. März, sind sie im Kindinger Ortsteil Enkering unterwegs und am Faschingsdienstag, 5. März, wird in Kipfenberg bis zum Kehraus laut und ausgelassen gefeiert.

