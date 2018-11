Zurück auf den Festtisch

Wacholder? Heide? Rosmarin? Mit diesen Aromen soll das Getränk im Glas noch Bier sein? Wer sich als Bierpurist in die Labietis-Mikrobrauerei in Riga verirrt, muss schwer schlucken. Denn das Team dort braut Biere mit heftigen, intensiven Geschmacksbreitseiten. Mehr als 40 Variationen dieser sogenannten Craft-Biere gibt es. Ganz gleich, ob Otto Treimanis ein mit Kieferntrieben gebrautes India Pale Ale über den Tresen reicht; oder ob es sich um ein seltenes Braggot handelt, ein Met-ähnliches Honigbier mit Lindenhonig, Myrte, Mädesüß und satten 15,6 Volumenprozent Alkoholgehalt.

Die Macher pfeifen zwar auf das Reinheitsgebot, ihre Kreationen schmecken dafür nach der Natur und den Wäldern rund um Riga. Genau da fahren die Brauer einmal im Jahr hin und campen eine Woche lang – zur Inspiration. „Wir verwenden, was wir in Lettland so finden“, erklärt Otto, der Lette mit buschigem Vollbart, bevor er das letzte Testbier ausschenkt. Kurz darauf navigiert Bier-Guide Kristaps Daubars seine kleine Gruppe Craft-Abenteurer mit inzwischen leicht erhöhtem Promillewert weiter durch das neue Riga-Bier-Viertel rund um die Miera-Straße, die etwa 20 Gehminuten von der touristischen Altstadt entfernt liegt.

Auf ein paar Straßenzüge konzentriert, kann man sich dort durch fast ein Dutzend Mikrobrauereien probieren und herausfinden, wie geschmacksexperimentierfreudig sie sind. Ein paar davon hat Kristaps auch für die Route seiner Erkundungstour ausgewählt. Der Plan: innerhalb von drei Stunden in drei Brau-Pubs und zwei Craft-Beer-Kneipen zehn Biere probieren. Dabei steht man zum großen Teil unter Einheimischen an der Theke, meist zwischen jungen Letten, Alternativen und Künstlern, Studenten und bärtigen Hipstern. Vor allem sie sind in Riga neugierig auf die neuen Craft-Bier-Kreationen und fremdeln nicht mit der Bier-Exotik.

Ins Leben gerufen wurde der Begriff des Riga-Bier-Viertels von Ansgar Rungis, der gleich neben dem Labietis das Valmiermuia betreibt. Dort hatte an diesem Abend auch – noch ganz nüchtern – der Streifzug durch den Rigaer Bierkosmos begonnen. Kristaps war dort selbst erst Kellner, dann Biersommelier. Dass er gern Bier trinkt, sieht man dem dünnen 25-Jährigen ohne jedes Anzeichen von Bierbauch nicht an. Dass er über Craft-Bier und die aktuellen Trends und Entwicklungen in seiner Stadt bestens informiert ist, merkt man hingegen schnell. „Früher war das schon einmal ein Bier-Viertel“, berichtet er. „Bis Anfang des 20. Jahrhunderts existierten hier drei Brauereien. Keine einzige von ihnen hat überdauert. Jetzt aber lebt dieses Stück Geschichte wieder auf.“

Der Trend mit Mikrobrauereien und Brau-Pubs begann in Lettland um 2010. Rungis war auch in dieser Hinsicht eine treibende Kraft und mit seiner Pionierbrauerei Valmiermuia Mit-Initiator, damit der weltweite Craft-Beer-Trend auch auf Lettland überschwappte. „Seit Kurzem explodiert die Szene. Allein in diesem Jahr haben vier neue Mikrobrauereien eröffnet“, erklärt Kristaps.

Vom Labietis ist das Valmiermuia zwar nur ein paar Schritte entfernt, bewegt sich mit seinen Brauerzeugnissen allerdings am anderen Ende der Skala. Klassisch sind die Biere dort; auf einen reichen Geschmack und das Reinheitsgebot legt Rungis viel Wert. Das rustikale Brauerei-Pub erinnert daher auch an eine gemütliche, traditionelle Bierstube.

Bis vor wenigen Jahren war es in dem kleinen baltischen Staat um die Auswahl an Bieren eher schlecht bestellt. „Die Bandbreite an Geschmäckern war überschaubar“, erklärt Rungis. Das Nationalgetränk sei immer Bier gewesen. Es gäbe viele alte Volkslieder, in denen es ums Bier ginge. Zudem hätten die Deutschen, die das Land lange Zeit besetzt hielten, einen Einfluss gehabt. Und zur deftigen Küche des Landes – zu Fleisch, Kraut und Soße – passt Bier ohnehin am besten. „Bier war unerlässlich auf großen Feiern und Festen“, sagt Rungis. Während der Sowjetzeit habe es allerdings zunehmend an Stellenwert verloren. Brandy, Champagner, natürlich auch Wein seien bei besonderen Anlässen an die Stelle des Biers getreten. „Ich wollte, dass es wieder einen Platz auf dem Festtisch hat. Bier ist unser Nationalgetränk, und ich will, dass es zurückkommt“, beschreibt der 42-Jährige seine Mission.

