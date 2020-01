Zwischen Festivals und Kunstschauen

Glasgow liegt schwer im Trend. Das zeigt unter anderem eine vom globalen Lifestyle-Magazin „Time Out“ veröffentlichte Umfrage, nach der die schottische Metropole dank ihrer beeindruckenden Food-Szene, der reichen Musik- und Kulturlandschaft sowie der touristischen Infrastruktur den achten Platz der 48 besten Städte der Welt belegte und sich damit zu Metropolen wie New York, Melbourne oder Chicago gesellt. Egal, ob in puncto Nachhaltigkeit, Musik, Kultur oder Sport: Die größte Stadt Schottlands präsentiert wieder eine beeindruckende Liste von Highlights, die ihre Rolle als attraktive Trendstadt am Puls der Zeit unterstreicht.

Zahlreiche Auszeichnungen untermauern dabei ihren besonderen Stellenwert auf dem internationalen Markt und beweisen, dass das jahrhundertealte Stadtmotto „Let Glasgow Flourish“ sich schon längst in dieser blühenden Metropole manifestiert hat.

Als eine der ersten Städte überhaupt, wurde Glasgow 1990 zur europäischen Kulturhauptstadt ernannt. Eine Auszeichnung, die nicht nur die gelungene Transformation der ehemaligen Arbeiterstadt würdigte, sondern auch wegweisend für die vergangenen 30 Jahre ist. Schon längst hat sich die Stadt am Clyde River von einer heimlichen Trendstadt zu einer international angesehenen Kulturmetropole entwickelt. Mit ihrer beeindruckenden Museumsdichte, dem omnipräsenten Design der Stadtikone Charles Rennie Mackintosh, fünf der sechs renommiertesten Institutionen der Darstellenden Künste Großbritanniens sowie ihrer ausgiebigen Festivalkultur wundert es nicht, dass die Stadt 2019 von der Europäischen Kommission zur „Besten Kultur- und Kreativstadt Großbritanniens“ gekürt wurde und somit Städte wie London, Bristol, Brighton, Manchester und Edinburgh in vielen Bereichen hinter sich lässt. Weitere Informationen dazu sind unter https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/ zu finden.

Zeitgenössische Kunst

Als besonderes Kultur-Highlight sollte man sich Glasgow International vormerken. Schottlands größtes Festival für zeitgenössische Kunst findet alle zwei Jahre über drei Wochen in ganz Glasgow statt und kombiniert die Merkmale einer Biennale für bildende Kunst mit einem offenen Einreichungsmodell für Künstler und Kuratoren. Dank des hervorgegangenen Programms ist das Festival ein wichtiges Ereignis im europäischen Kulturkalender. 2020 finden die „GI“ vom 24. April bis zum 10. Mai mit insgesamt 60 Ausstellungen und Events statt. Das übergreifende Thema dieser neunten Edition lautet „Attention“. Weitere Information sind unter https://glasgowinternational.org zu finden.

Auch im Bereich der Nachhaltigkeit ist die ehemalige Industriestadt mittlerweile aktiv und wird damit ihrem Namen, der sich aus dem Gällischen „Dear Green Place“ ableitet, gerecht. Vom 9. bis zum 20. November findet die 26. Vertragsstaatenkonferenz der Vereinten Nationen zum Klimawandel (COP26) in Glasgow statt – ein massives Politikum, das nicht allein durch die aktuelle Dringlichkeit der Thematik alle Blicke auf die Stadt richten wird.

„Unesco City of Music“

Mit knapp 130 Musikveranstaltungen pro Woche und einer beeindruckenden Liste an international renommierten Festivals, mag es kaum jemanden mehr wundern, dass die Unesco City of Music auch als „World’s Leading Festival and Event Destination“ ausgezeichnet wurde. Bei diesem vom World Travel Award aufgestellten Wettbewerb setzte sich Glasgow unter anderem gegen Mitstreiter wie Barcelona, Cannes, Dublin, München und London durch.

Neben musikalischen Großveranstaltungen, wie den jährlich stattfindenden Celtic Connections mit zuletzt 2000 Künstlern aus 25 Ländern, fielen auch die vielen Festivals der Stadt in die Gewichtung der Auszeichnung: Ob das Merchant City Festival, Piping Live!, das Glasgow Film Festival, Aye Write!, das Glasgow International Comedy Festival oder the World Pipe Band Championships. Darüber ist die Stadt bereits seit Jahren als idealer Austragungsort für große Sportevents bekannt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020