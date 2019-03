Zwischen Giebeln und Grachten

In kleinen Wellen schwappt das Wasser an die Ränder der Grachten. Fahrräder holpern übers Kopfsteinpflaster des Marktplatzes. Edda Schüning lehnt am Geländer der steinernen Brücke. Im Wind bewegen sich ihr Rock und die Schürze, die weiße Stoffhaube flattert auf ihrem Haar. Ihre Füße stecken in knallroten Holzschuhen. Wer meint, in den Niederlanden gelandet zu sein, liegt daneben. Um genau zu sein sogar 400 Kilometer weit daneben. Denn Schüning blickt nicht aufs Wasser der IJssel, sondern in das Wasser, das aus Treene und Eider in die Grachten geleitet wird: mitten in Nordfriesland. Was das holländische Flair keineswegs schmälert. Ganz im Gegenteil. Ein Besuch im charmanten Holländerstädtchen Friedrichstadt ist wie ein Ausflug in ein anderes Land.

Mehr Boote als Autos unterwegs

Beinahe 400 Jahre alt ist die zweitkleinste Stadt Schleswig-Holsteins. Erbaut worden ist sie von niederländischen Glaubensflüchtlingen, die der auf Schloss Gottorf residierende Herzog Friedrich damals einlud. Ihnen bot er hier Glaubensfreiheit - weshalb Friedrichstadt im 17. Jahrhundert als Stadt der Toleranz bekannt geworden ist. Für den historischen Stadtkern ließ der Herzog Grachten ausheben, damit sich die holländischen Siedler eine Heimat nach ihrem Geschmack bauen konnten. Im Norden werden die Wasserwege von der Treene, im Süden von der Eider gespeist. Der historische Stadtkern, angelegt wie auf einem Schachbrett, ist daher eine Insel – auf dem nordfriesischen Festland.

Kein Wunder, dass hier bei schönem Wetter mehr Boote als Autos unterwegs sind. Zwischen den Gänseblümchen der grasbewachsenen Hänge hinunter zur Gracht liegen Ruderboote. Schüler versuchen sich im Kanufahren. In Schwimmwesten geschnürt, patschen sie wild entschlossen und wenig koordiniert ihre Paddel ins Wasser des Ostersielzugs, einer der Grachten. Ein im Gras dösendes Entenpaar watschelt schnatternd davon. Zu viel Trubel. „Halt!“, ruft ein Junge. „Nein, weiterpaddeln!“, kommandiert ein Mädchen. Und es dauert nicht lange, bis das Kanu quer in der Gracht steht. Die Krähen in den Baumwipfeln krächzen hämisch von ihren Nestern herab.

Wer zwischen Holmer Tor und Binnenhafen in Friedrichstadt auf holländischen Spuren wandelt, der begegnet der Legende, dass 1621 sogar der Grundstein für den Ort aus dem fernen Holland herbeigeholt worden ist. So unwahrscheinlich ist das nicht, weiß auch Edda Schüning. Die Reiseverkehrskauffrau schlüpft „schon so manches Jährchen“ als Stadtführerin in ihre Holzschuhe. Ihre Tracht hat sie sich wie alle Stadtführerinnen nach holländischem Vorbild selbst genäht. Sie kennt das älteste Haus im Ort, das 1621 am Fürstenburgwall erbaut worden ist. Sie zeigt das kleinste Grundstück an der Westerlilienstraße, das 28 Quadratmeter groß ist. Sie spaziert am schiefsten Haus der Altstadt vorbei, das sich so sehr neigt, dass ein Anlehnen unmöglich ist. „Die Stadt ist nach holländischem Vorbild errichtet worden“, sagt Schüning und blickt vom Marktplatz auf die sich aneinanderschmiegenden Treppengiebelhäuser. „Sie alle bestehen aus typisch holländischen Handstrichsteinen, sogenannten Moppen, die gestrichen worden sind, damit sie dem Wetter standhalten.“ Es sind schmale Häuser mit großen Fenstern, die noch aus der Gründerzeit der Stadt stammen. In den oberen Etagen waren damals Speicher untergebracht, Maueranker halten noch heute die Fassadensteine zusammen.

Und noch eine niederländische Tradition gibt es in Friedrichstadt: die der Hausmarken. Die Stadtführerin zeigt auf einen typisch holländischen Brauch: Quadratische Signets mit Bildern an den Giebeln der Häuser geben Auskunft über Erbauer oder Bewohner. Das Haus der Familie Ekelöf ziert ein Symbolbild mit zwei Eichenblättern und schneebedeckten Bergen - „Ekelöf ist Skandinavisch und heißt Eichenlaub“, erklärt Schüning, „und weil Frau Ekelöf aus Tirol stammt, sind auch die Alpen auf der Hausmarke zu sehen.“ Die älteste Marke stammt aus dem Jahr 1622 und zeigt eine Friedenstaube. Frieden ist ein großes Thema in Friedrichstadt. Nicht nur, weil die friedliche Ansiedlung Grundlage der religiösen Freistadt ist, sondern auch, weil hier 1850 der kurze, heftige Schleswig-Holsteinische Krieg tobte: In sechs Tagen sind 137 historische Häuser zerstört worden.

Edda Schüning bleibt vor der alten Synagoge stehen. Die Holzschuhe drücken. „Da drüben“, sagt die Stadtführerin, während sie sich die Füße reibt, „gibt’s die weltbesten Pommes von Friedrichstadt!“ Und wieder weht mehr als nur ein Hauch der Niederlande durch Nordfriesland.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019