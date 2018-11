Auf Saint-Exupérys Spuren

Es wird aussehen, als wäre ich tot, und das wird nicht wahr sein...“ Einer der weniger bekannten Sätze aus „Der kleine Prinz“. Der 1900 in Lyon geborene Antoine de Saint-Exupéry hat das Buch, das zu einem der meist gelesenen der Welt werden sollte, in seinem New Yorker Exil geschrieben, wo es am 6. April 1943 im Verlag Reynal & Hitchcock erstmals erschien. Fast gleichzeitig wird der bereits international renommierte Autor und Berufspilot auf seinen eigenen Wunsch hin wieder einberufen. Er hält es nicht aus in den Staaten, „während die Meinen Krieg führen und sterben“. Seine Frau Consuelo bleibt zunächst in New York. Gut ein Jahr später, am 31. Juli 1944, startet Saint-Exupéry von Korsika aus mit einer Lockheed F 5 zu einem Aufklärungsflug über das südfranzösische Festland. Er kehrt nicht mehr zurück.

Per Zufall werden wir auf die Spuren des so mysteriös verschwundenen Schriftstellers aufmerksam. „Das da drüben ist das Schloss der Familie Saint-Exupéry“ hören wir beiläufig auf einem Grat der Maurischen Berge. Wir schauen hinunter auf einen ziemlich großen Klotz im Tal, solitär gelegen auf einer Anhöhe am Waldrand. Ein ganzer Stapel Südfrankreich-Reiseführer wird uns später im Stich lassen. Obwohl man meinen könnte, die Provence sei bis zum letzten Dorfplatz touristisch ausgeleuchtet, erwähnen die meisten von ihnen nicht einmal den Ort.

Wenig Auskunft

Hier soll also der Familien-Sitz von Saint-Exupéry sein, ohne dass das große Wellen schlüge. Die lokale Verwaltung gibt sich wenig auskunftsfreudig. Das Schloss sei nicht zu besuchen. Im Dorf gebe es aber eine Statuette des kleinen Prinzen. Soll das alles sein? Wir fahren nach La Môle, ein Straßendorf mit gleichem Namen wie der Fluss, der es flankiert. La Môle muss bereits als Durchgangsort angelegt worden sein. Kaum hat man das Ortsschild passiert, ist man auch schon wieder draußen.

Früher hat man hier sicher gern angehalten, die Pferde versorgt, später getankt – eine alte Benzin-Zapfsäule steht vor einer ehemaligen Auberge mit verwitterter Fassade. Das dazu gehörige Restaurant gibt es noch, hat aber nur im Sommer geöffnet, wie auf einem angerissenen Zettel im Fenster vermerkt ist. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite drei weitere Restaurants, eine Bäckerei, ein Lebensmittel-Geschäft.

Ein erster Hinweis

Auf der Suche nach der Statuette kommen wir nicht weit. Die Kundin im Spar-Laden sagt, wir sollen ihr folgen. Ihr draußen wartender Mann weiß, dass man die Statuette aus Angst vor Dieben irgendwo eingelagert habe. Am nordöstlichen Ortsausgang taucht der Name „Saint-Exupéry“ endlich auf – als Bezeichnung der neuen „Zone artisanale“, des Handwerkerviertels. Immerhin. Der erste sichtbare Hinweis, dass wir keiner Fata Morgana hinterher sind.

Es gelingt, den neuen Besitzer zu ermitteln. Er lädt uns ein, das Schloss zu besichtigen. Ausnahmsweise. Als wir wiederkommen, ist die schwere Kette quer über den geschotterten Anfahrtsweg heruntergelassen. Der Verwalter erwartet uns und führt uns über das Anwesen.

Es ist ein einsamer Ort. Man hört fast nur die leisen Glöckchen der Schafe, die ganz in der Nähe grasen, ab und an blökt eines. Weithin hat man Sicht über Weideland, mächtige, einzeln stehende Bäume ragen daraus hervor, Wald und Berge ringsum. Obwohl es gar nicht so ist, scheint alles lange verlassen. Das Gebäude selbst ein typisch provenzalisches Château mit zwei Ecktürmen. Die rot-weiß geflieste Küche, der großzügige Salon mit dem offenen Kamin, die zahlreichen anderen Räume, von denen eines das Zimmer des Kindes Antoine gewesen sein muss. Hinter dem Schloss ranken Weinstöcke, ein einzelner Rosenstock, von niemandem gepflegt, hält sich wacker und hat sogar ein paar Blüten.

Das Schaf und die Rose sind Motive in „Der kleine Prinz“. Dass aber das Schloss selbst im Buch beschrieben würde, wie das Rathaus doch keck auf seiner Homepage vermerkt, ist eine steile Hypothese. Mit den paar vagen Worten, mit denen Saint-Exupéry das Haus seiner Kindheit streift, könnte auch jedes andere gemeint sein. Auch war das Schloss nie im Besitz der Saint-Exupérys, wie wir nun erfahren. Vielmehr ist es das Elternhaus von Antoines Mutter Marie, einer geborenen Boyer de Fonscolombe. Früh verwitwet hielt sie sich mit ihren fünf kleinen Kindern aber tatsächlich oft hier auf. Antoine war das mittlere Kind und vier Jahre alt, als sein Vater Jean-Marc Saint-Exupéry starb. Seit Generationen residierte die provenzalische Adelsfamilie Boyer de Fonscolombe im Tal von La Môle. Der Urgroßvater von Antoine war ein bekannter Kompon ist. Etwa hundert Kilometer westlich von La Môle liegt Marseille. 1998 kam von hier eine Sensationsmeldung, die durch die internationale Presse ging. Im Netz eines Fischers soll sich das Armband des 1944 spurlos verschwundenen Antoine de Saint-Exupéry verfangen haben. Weil sich auf dem Meeresgrund vor Marseille viele Flugzeugwracks aus dem Zweiten Weltkrieg befinden, wertete man dies nun als starken Hinweis, dass eines davon die Lightning von Saint-Exupéry war und der Pilot hier abgestürzt sei.

Rummel um den Fund

Was darauf folgte, habe ihn krank gemacht, erzählt Jean-Claude Bianco. Er habe geraucht wie ein Schlot, Pastis getrunken, sei schließlich im Krankenhaus gelandet und habe drei Wochen im Koma gelegen. Wir treffen den Berufsfischer in einer Bucht. Der Rummel, der dem Fund des Armbands folgt, ist lange vorbei. Die Calanque de Sormiou ist eine abgelegene Bucht in den steil abfallenden Felsen südlich von Marseille. Eben noch Ampeln, riesige Kreuzungen, Hupen, dann Niemandsland, Klippen, karge Büsche, blühende Kräuter, und plötzlich endet das kurvenreich abwärts führende Sträßchen. Über einen Fußpfad sind wir zu der Fischerhütte von Bianco gelangt. Bis heute gebe es hier keinen Stromanschluss und kein fließendes Wasser, sagt Bianco. Früher seien die einzigen Verbindungen die Eselspfade über die Felsen gewesen.

Wir stehen in dem einzigen Raum einer Hütte. Im kleinen Wandregal etliche eingerahmte Fotos, eines zeigt in Übergröße das Armband. Es sei am 7. September 1998 gewesen. Man habe gesehen, dass es bald regnen würde. Also habe er seine Leute an Bord der „Horizon“ angewiesen, das Netz einzuholen. Es sei trichterartig, das Schiff schleppe es direkt über den Grund.

Insgesamt seien sie fünf Mann gewesen. Ein Tunesier habe die „gourmette“ entdeckt, ein Armband aus einer Panzerkette mit Namensschild. Es habe aber nur ein kleiner Teil neben dem Schild herausgeschaut, der Rest sei in einem Klumpen Kalk versteckt gewesen. Habib habe einen Hammer genommen, das Armband freigeklopft und es seinem Patron ausgehändigt. Mit dem nassen Daumen – Bianco macht die Bewegung mit seiner kräftigen Hand nach – habe er dann den Namen „Antoine“ freigerieben. „Welcher Antoine hat das verloren?“, habe er sich gefragt, ausgerechnet Antoine! Antonius von Padua sei doch der Schutzpatron für Vergessliche, zuständig für verlorene Gegenstände.

Später habe er das Schmuckstück vollends geputzt. „Antoine de Saint-Exupéry/Consuelo c/o Reynal & Hitchcock, 386 4th Ave, N.Y.C.“ war eingraviert. Bianco beschloss, diesen besonderen Fund seinem ältesten Enkel zu schenken. Davon habe ihn dann aber seine Freundin abgehalten und ihn gebeten, doch ein bisschen nachzudenken.

Zweifel bleiben

Er habe eine Telefonnummer gehabt – für den Fall, dass er mal etwas Antikes fände. Sie vereinbarten, erstmal niemandem etwas von dem Armband zu sagen, man wollte stattdessen nun nach dem Flugzeug Saint-Exupérys suchen.

Anderthalb Monate später machte Jean-Claude Bianco mit seiner Freundin Ferien in Tunesien. Sein Bruder rief ihn an: ob er wisse, was zu Hause los sei? Vor seinem Schiff in Marseille etliche Journalisten versammelt. Bianco dachte nicht daran, deshalb seinen Urlaub abzubrechen. Sah sich stattdessen das Spektakel in seinem Heimathafen im Fernseher an. Dann sei allerdings ein weiterer Anruf gekommen von höchster Departementsebene. Bianco habe die Wahl, er komme sofort zurück oder er riskiere Gefängnis. Sein „Partner“ hatte das Flugzeug gefunden, aber offenbar die Geschichte des Armbands ausgeplaudert. Bianco wurde verdächtigt, das Armband gefälscht zu haben.

Die Familie von Saint-Exupéry sei an der Echtheit des Armbands kaum interessiert gewesen, sagt Bianco. Das beschlagnahmte Armband gilt nach eingehenden Prüfungen als echt. Jahre später wird auch eines der Flugzeugwracks Antoine de Saint-Exupéry zugeordnet. Doch Zweifel bleiben. „Es wird aussehen, als wäre ich tot, und das wird nicht wahr sein...“, hatte der Autor im Jahr vor seinem Verschwinden in sein wichtigstes Buch geschrieben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018