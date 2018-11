Beschützer der Pinguine

Blitzschnell duckt sich Lloyd Edwards, als die Gischt durch die offene Luke in der Frontscheibe des „Orca II“ schwappt. Der Passagier dahinter ist nicht so schnell und schaut wie ein begossener Pudel, als ihm das Wasser langsam vom Kinn aufs T-Shirt tropft. Lloyd lächelt verschmitzt und duckt sich wieder weg. Ein Kapitän, der Angst hat, nass zu werden – und das in einem offenen, nur zehn Meter

...