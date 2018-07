Bohnen statt Beteiligung

In Honduras widersetzen sich Bewohner den Plänen internationaler Investoren, die das Land mit Solarstromkraftwerken zupflastern wollen. Die Bürger fürchten Umweltschäden und steigende Temperaturen. Was sie aber am meisten stört: nicht an den Erträgen teilzuhaben.

Frisch planiert: Hinter dem Zaun ist die Landschaft, die den Anwohnern vertraut war, bereits verschwunden. Dort will eine norwegische Firma Solarzellen aufbauen. © Ristau

Sie haben sich hinter der Fahne ihres Landes versammelt. Das Banner Honduras’ baumelt an einem Seil, mit dem sie die Zufahrt versperren. 40 Frauen, Männer und Kinder aus dem Dorf Los Prados im Süden des Landes demonstrieren gegen einen geplanten Solarstrompark.

Die meisten sind einfache Landwirte. „Ich besitze nicht viel – Mais, Bohnen, ein paar Kühe“, sagt Gemeindevertreter Leonardo

