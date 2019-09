Das Erbe der weißen Faser

"Das ist nicht Tschernobyl hier“, sagt Nicolas Lambert und lächelt. Er ist in Thetford Mines aufgewachsen, einer von zwei Städten in der kanadischen Provinz Québec, in der bis 2012 noch Asbest abgebaut und exportiert wurde. Der 19-Jährige, der am Wochenende durch das Museum für Mineralogie und Bergbau in Thetford Mines führt, versteht die ganze Aufregung nicht. „Wenn Asbest so schlimm wäre,

...