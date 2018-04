Der Streit um die Stadt

Zu volle Straßen, zu wenig Wohnraum – Amsterdam wächst der Tourismus über den Kopf. Bewohner, Verwaltung und Marketingexperten fragen sich: Wie können wir Gastfreundschaft und Lebensqualität gleichermaßen erhalten? Eindrücke aus einer gestressten Metropole.

Der „I amsterdam“-Schriftzug vor dem Rijksmuseum: ein Wortspiel mit dem englischen „I am“ – Ich bin Amsterdam. Sind wir noch Amsterdam? Das fragen sich die Stadtbewohner immer häufiger. © Jeschke

Ein schwarzer Mercedes mit deutschem Kennzeichen schiebt sich über die enge Grachtenbrücke. Zentimeter um Zentimeter, vorbei an zahllosen Menschen. Ein Betrunkener klopft gegen die Scheiben des SUV. Es riecht nach Gras. Es riecht nach Urin. Und wie so oft riecht es auch nach Ärger. Ein früher Samstagabend in den Wallen, wie die Amsterdamer ihr berühmtes Rotlichtviertel nennen. Die Straßen rund

...

Sie sehen 4% der insgesamt 10656 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018