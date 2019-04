Die Nischen des Uhus

Knapp fünf Jahrzehnte nach seiner Ausrottung in Rheinland-Pfalz hat der Uhu wieder einen festen Platz in der Tierwelt zwischen Pfalz und Eifel. In diesen Tagen hat die größte Eulenart mit der Brut begonnen, und Stefan Brücher ist fast jeden Tag unterwegs, um die Brutplätze zu erfassen. Mit dem Spektiv, einem besonderen Beobachtungsfernrohr, sucht der Vorsitzende der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen die Steilwand eines Lava-Steinbruchs zwischen Saffig und Ochtendung im Kreis Mayen-Koblenz ab. „Da sitzt sie!“, ruft er und zeigt auf eine kleine Höhle unterhalb der Abbruchkante.

Der Uhu galt lange Zeit als unerwünschter Konkurrent für die Niederwildjagd, also die Jagd auf Hasen, Marder oder Füchse. Es wurden Prämien gezahlt für das Abschießen von Uhus, nachzuweisen mit der Vorlage der Uhukrallen. Der vermutlich letzte wildlebende Uhu in Rheinland-Pfalz wurde im April 1973 tot im Nettetal in der Eifel gefunden.

Umstrittenes Programm

Danach trieben Vogelschützer die Wiederansiedlung mit der Auswilderung von Jungtieren aus der Volierenzucht voran. Das Programm war umstritten, da die Tiere aus weit entfernten Regionen stammten. Negative Folgen für die Ökosysteme seien aber nicht bekannt, sagt der Ornithologe Christian Dietzen. Die Wiederansiedlung sei ein schöner Erfolg für den Naturschutz. „Der Uhu gehört hierhin, das ist überhaupt keine Frage.“

Über einem weiteren Steinbruch der Region kreisen Kolkraben, die von der nahegelegenen Müllumladestation angezogen werden. „Wenn ich Uhu wäre, täte ich es mir nicht an, hier zu brüten“, sagt Brücher. Der Basaltfelsen sei zwar ideal, aber fürs Brüten sei der Platz zu unruhig.

Der 55-Jährige ist gefragter Experte für Naturschutzbehörden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Auch mit Steinbruchbetreibern ist er ständig im Gespräch – diese müssen für ihre Betriebsgenehmigung auf die gesetzlichen Vorgaben zum Naturschutz Rücksicht nehmen. Der Vogelschützer hat neben seiner 40-jährigen Praxiserfahrung keine spezielle Ausbildung und sagt: „Ich habe Uhu gelernt.“

Auf Männchen angewiesen

Nächster Halt seiner Fahrt zur Erfassung von Uhu-Brutpaaren ist ein ehemaliger Basalt-Steinbruch im Kreis Ahrweiler. Nach der Einstellung des Abbaus erstreckt sich dort heute eine wildromantische Felslandschaft. Brücher stellt sich auf einen Felsvorsprung und blickt in die Tiefe. Ein weißer Haufen am Grund ist für ihn eine eindeutige Kotspur. „Hinter dieser Felsnase müsste der Brutplatz sein“, schließt er und macht sich auf den Weg. Aber auch dort zeigt sich diesmal kein brütender Uhu, lediglich ein paar Knöchelchen am Boden als weitere Spur.

Während der Brutzeit ist das auf den Eiern sitzende Weibchen ganz von der Versorgung durch das Männchen angewiesen. Dieses beginnt in der Abenddämmerung mit der Jagd und schafft bis zum Morgen Beute heran. Die Verfügbarkeit von Feldmäusen und Kaninchen entscheidet auch über den Bruterfolg. Bereits bei der Balz im Frühjahr entscheidet sich, wie groß das Gelege wird: „Je mehr Beutegeschenke er bringt, desto mehr Eier legt sie.“ Der Balzruf inspirierte lautmalerisch die Namensgebung für den Uhu, auch für den wissenschaftlichen Namen Bubo bubo.

Da sich der Bestand mit 300 bis 400 Brutpaaren gut etabliert habe, gelte die Art nach den Rote-Liste-Kriterien des Bundesamts für Naturschutz nicht mehr als gefährdet, sagt Josephine Keller vom Umweltministerium Rheinland-Pfalz. Dennoch komme es immer wieder zu Verlusten wegen einer Vielzahl von Gefahren: Störungen durch Kletterer, Geocacher, Hubschrauberspritzungen an Weinbergshängen, betrieblichen Arbeiten oder Wanderern. „Aufgescheuchte Uhus kehren in der Helligkeit meist nicht zum Brutplatz zurück.“ Oft ende auch die Kollision mit Bahn, Autos oder Mittelspannungsleitungen tödlich.

Auf der Fahrt von einem Uhu-Standort zum nächsten schaut sich Brücher daher auch diese Leitungen an. „Nur 600 Meter vom Uhu entfernt haben wir hier einen Strommast, der nicht ordnungsgemäß gesichert ist“, sagt er am Rand eines Dorfs mit Blick auf die zu kurzen Isolatoren und fehlenden Schutzkappen. Dort sei der Uhu vom Stromtod bedroht, wenn er sich auf der Suche nach Beute dort niederlasse. „Wenn das Männchen nicht mit Beute zurückkehrt, gibt das Weibchen die Brut auf.“

Schließlich fährt der Eulenschützer noch an die Mosel. Dort gibt es zwischen den Weinbergen immer wieder Felspartien, in denen Uhus brüten. Brücher fiel vor einigen Jahren auf, dass dort immer wieder Brutplätze plötzlich aufgegeben wurden. Schließlich fand er heraus, dass Hubschrauber für Spritzungen im Weinberg die Brutplätze zu dicht überquert hatten. Die Uhus wurden vom Lärm und Wind so traumatisiert, dass sie ihre Jungen im Stich ließen – „dass so etwas möglich ist, hätte ich vorher nie gedacht“. Jetzt sucht Brücher jedes Jahr möglichst früh die Felspartien ab und schickt die Daten an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), welche die Flüge der Spritzhubschrauber genehmigen muss.

Etwa fünf Wochen lang sitzt das Uhu-Weibchen auf den Eiern – online kann man das etwa über eine Webcam verfolgen, die die Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen vor einem Felsenhorst in der Eifel eingerichtet hat. Nach dem Schlüpfen der Jungtiere wartet Brücher noch etwa vier Wochen, bis sie groß genug sind, um sie zu beringen. Die Mutter fliegt meist davon, wenn er zum Brutplatz klettert. Beim Beringen bemüht sich Brücher, den jungen Eulen nicht in die Augen zu schauen – dann könnten sie den fremden Besucher als Raubtier deuten.

Schwankungen bei Erfolgen

In den vergangenen Jahren seien die Schwankungen der jährlichen Bruterfolge größer geworden, sagt der Uhu-Experte. Etwa Mitte Juni werde sich abschätzen lassen, wie viele junge Uhus in diesem Jahr geschlüpft seien. „Es ist schön, sich an der einen Art zu freuen“, sagt Brücher. Aber auch wenn der Uhu wieder da sei, gebe es etliche Probleme für die Artenvielfalt. „Inzwischen ist nicht mehr der Uhu gefährdet, sondern die Feldlerche.“

