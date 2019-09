Eine außergewöhnliche Gräfin

Sie gilt als eine der außergewöhnlichsten Frauen des Spätmittelalters: Mechthild von der Pfalz, vor 600 Jahren geboren, zwei Mal mit bedeutenden Herrschern verheiratet und von vielen Mythen umgeben.

Auf Schloss Heidelberg erblickt die Tochter des von 1410 bis 1436 regierenden Kurfürsten Ludwig III. und seiner Ehefrau, Gräfin Matilda von Savoyen-Achaja, am 7. März 1419 das Licht der Welt. Kurz zuvor hat ihr Vater enormes Aufsehen erregt: Beim Konstanzer Konzil lässt er 1415 Johannes XXIII., den sogenannten „Gegenpapst“, verhaften und auf Burg Eichelsheim (heute Mannheim-Lindenhof) einkerkern. Erst im Januar 1419 kommt er frei.

Schloss Heidelberg ist seinerzeit noch gar kein Schloss, eher eine mittelalterliche Burg. Weder die erst in späteren Jahrhunderten entstehenden Paläste noch die Ruinen gibt es, nur den „Ruprechtsbau“, den ältesten erhaltenen Wohnkomplex. Mechthilds Großvater Ruprecht I. hat ihn errichten lassen.

Mechthild hat das erste Lebensjahr noch nicht erreicht, da wird sie schon verlobt. Ihre Eltern versprechen sie dem württembergischen Thronfolger, Graf Ludwig I. (geboren 1412). Nach ihrer Meinung werden die Kinder, wie bei arrangierten Adelshochzeiten üblich, nicht gefragt. Bis sie 17 ist, darf Mechthild zwar noch in Heidelberg bleiben, doch 1436 wird die Ehe in Stuttgart offiziell geschlossen. Fünf Kinder gehen daraus hervor, auch der spätere Thronfolger Eberhard V. (1445-1496). Bekannt wird er als der erste Herzog von Württemberg, genannt „Eberhard im Bart“, weil er nach einer Pilgerreise seine üppige Kinnzier nie mehr scheren lässt.

Doch Mechthild wird schnell Witwe. Ihr Ehemann Ludwig I. stirbt auf Schloss Urach, das sie bewohnen, bereits 1450 im Alter von 37 Jahren an der Pest. Da ist sie gerade mal 31 Jahre alt und hat fünf Kinder. Sie zieht nach Böblingen, das ihr als Witwensitz im Ehevertrag bestimmt ist. Dort geht sie auf die Jagd, steht dem Hofgericht vor und die Bewohner der Gegend müssen ihr huldigen und Abgaben leisten. Es entbrennt aber auch ein Vormundschaftsstreit um die Kinder zwischen ihrem Schwager, Graf Ulrich V. von Württemberg, sowie ihrem Bruder, Pfalzgraf Friedrich dem Siegreichen.

Neues Liebesglück

Doch sie findet neues Liebesglück. Bereits 1452 heiratet die, so Chroniken, „lebensmuntere, jugendfrische Gräfin“ Erzherzog Albrecht VI. von Österreich, der ihr in Böblingen vorgestellt wird. Dort wird die Eheschließung gefeiert – die Fürstenhochzeit soll eines der glanzvollsten Feste in der Geschichte Böblingens gewesen sein. Und Mechthild steigt protokollarisch auf: Als Gattin von Albrecht ist sie Schwägerin des Kaisers, Friedrich III. und damit nach der Kaiserin ranghöchste Dame im ganzen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.

Doch auch dieses Glück währt nicht lange – wenn es Glück ist, denn die Ehe bleibt kinderlos, und oft soll der Mann nicht bei ihr gelebt haben. Nach elf Jahren Ehe stirbt Albrecht VI. – da ist Mechthild 44 Jahre alt. Wieder muss sie einen Witwensitz beziehen, den der Ehevertrag ihr vorgibt: Rottenburg. Die Stadt am Neckar soll zu jener Zeit kulturell aufgeblüht haben, weil Mechthild Dichter, Musiker, Künstler und Gelehrte an ihren Hof einlädt und als großzügige Mäzenatin gilt. Eine dritte Ehe geht sie nicht mehr ein, aber von Liebschaften ist die Rede.

Mechthild stirbt am 22. August 1482 im Alter von 63 Jahren – an ihrem Geburtsort in Heidelberg. Zunächst in der Kartause Güterstein an der Seite ihres ersten Mannes beigesetzt, werden beide Särge später in den Chor der Stiftskirche in Tübingen überführt. Chronisten beschreiben die Gräfin als intelligent, gebildet, durchsetzungsfähig und attraktiv, teils wird sie indes abschätzig als „fleisch- und mannsgierig“ dargestellt. Schließlich ist es unüblich, dass junge Witwen ein zweites Mal heiraten, gar selbstständig und selbstbewusst sind.

Universitäten initiiert

Weil ihr Großvater Kurfürst Ruprecht I. im Jahr 1386 die Ruperto Carola als erste Universität Deutschlands gründet, wird auch Mechthild immer wieder mit der Gründung von zwei Universitäten in Verbindung gebracht – was indes wissenschaftlich umstritten ist. Fest steht, dass ihr Ehemann Erzherzog Albrecht im – damals vorderösterreichischen – Freiburg im Breisgau 1457 die Albertina oder heutige Albert-Ludwigs-Universität gründet. Mechthild überlässt der Hochschule die Einkünfte der ihr gehörenden Rottenburger Sankt-Martinskirche.

Unter Historikern eher anerkannt wird Mechthilds Rolle bei der Gründung der Universität Tübingen 1477. Sie soll ihren Sohn Eberhard I. nicht nur dazu gedrängt, sondern auch den Weg dazu geebnet haben – durch die Verlegung des Chorherrenstifts im ihr als Witwengut gehörenden Sindelfingen nach Tübingen. Peter W. Ragge