Geschäft mit dunklen Flüchen

Zum Kulturgut erklärt

Eine alte Tradition soll es sein. Ein krisensicheres Geschäft sogar. Solange die Menschen Fehden führen, in Streit geraten, gebe es auch Kundschaft. Wer hat schon keine Feinde? Beim Blick auf den eingezäunten Platz zwischen den Schnellstraßen ist mein Eindruck eindeutig: Feinde gibt es reichlich, Argwohn und Ratlosigkeit auch. Vor rund zehn kleinen Ständen, alle geführt von alten Frauen, stellen sich Leute an, um fluchen zu lassen.

Auch ich bin gekommen, um mich zu erleichtern. Aber darf man das? Ein gläubiger Mensch bin ich nicht, eher das Gegenteil, und trotzdem sträubt sich etwas in mir dagegen, jemand anderem die Pest an den Hals zu wünschen, damit es mir besser geht. Man soll seinen Nächsten lieben, habe ich mal in der Grundschule gelernt. Christentum hin oder her, als Marschroute klang das nicht schlecht.

Dennoch muss ich das, was hier möglich scheint, ausprobieren. Allzu böse wird es schon nicht sein, beruhige ich mich, nach all den Jahrhunderten ist diese Praxis schließlich noch immer nicht verboten. Im Gegenteil, die Innenbehörde von Hongkong hat die Sache zu einem Kulturgut erklärt. Ein völkischer Brauch, den es zu schützen gelte.

„Setzen Sie sich“, ruft mir eine Frau mit faltigem Gesicht zu, die selbst auf einem gepolsterten Plastikhocker sitzt. Sie stellt sich als Lam Wong-heng vor, sieht mit scharfem Blick zu ihrem schulterhohen Altar neben sich. Darüber hat Lam ein Schild angebracht, es preist ihre zwei Dienstleistungen auf Kantonesisch und Englisch an: „blessing“ (Segnen) und „villain hitting“ (Bösewichtschlagen). „Was kann ich für Sie tun?“, fragt sie. „Ich würde gerne versuchen, einen Bösewicht zu schlagen“, sage ich.

Am Morgen habe ich anderswo Rat gesucht, um sicher zu gehen. Ich ging zu Lok Chau-ming, einem anerkannten Meister eines taoistischen Tempels in der Nähe. Loks Arbeitsplatz, eine in einen Felsen gebaute Heiligstätte in der Innenstadt, voll mit üppigen rotgelben Verzierungen, Blumen und Stäbchen für Wahrsagerei, bietet ähnliche Dienste. Aber bei ihm käme niemand zu Schaden, eher gehe es um die Umwandlung von negativer in positive Energie, sagte er.

Das Ergebnis könne durchaus auch eine Versöhnung sein. Eine schmale Treppe hinauf, wo der Meister Lok immer seine Kunden empfängt, erklärte mir der mittelalte Herr mit schütterem Haar von seinem dunklen Schreibtisch aus, gegenüber einem Altar mit den Opfergaben: „Mein Ritual dauert 108 Tage. Jeden Tag werde ich Räucherstäbchen anzünden, damit der Konflikt aus dem Weg Ihres Lebens weicht.“ Das Geschäft der Frauen auf der Straße, das sei nur ein paar Minuten Hokuspokus, mehr nicht.

Fast war ich bereit, mich von Herrn Lok behandeln zu lassen. Dann verriet er mir seinen Preis: „Das Ritual kostet 1200 Hongkong-Dollar.“ 130 Euro. Mir stockte der Atem, ich bat lieber um eine Wahrsagerei für 50 Dollar (gut fünf Euro). Wie es beruflich für mich weitergeht, wollte ich wissen. Herr Lok schüttelte drei Münzen aus einem handflächengroßen Schildkrötenpanzer in eine Glasschale, drehte die Münzen um, rezitierte etwas, schüttelte aufs Neue. Anhand meines Geburtsdatums konnte der Meister etwas erkennen. „Es sieht gut aus. Aber wenn Sie beruflich vorankommen wollen, dann setzen Sie sich nicht zu sehr für politische Dinge ein. Achten Sie zuerst auf Ihre eigenen Ziele.“ Ich dankte. Zum Abschied rief er mir hinterher: „Und halten Sie sich fern von den Frauen auf der Straße!“

Neugierde geweckt

Gewarnt bin ich, neugierig erst recht. Frau Lam sagt nämlich, sie folge nicht dem Taoismus, sondern einer Volksweisheit, die dem taoistischen Feng Shui bloß nahesteht: Dem Schlechten sollte man demnach nicht tatenlos zusehen, sondern es ausbalancieren. Und Lam Wong-heng behauptet, die richtige Frau dafür zu sein. „Vor 30 Jahren habe ich diese Aufgabe erkannt. Die Götter sagten es mir.“

Ursprünglich kommt sie aus Festlandchina, zog als Jungverheiratete nach Hongkong, um hier einer Verwandten ihres Mannes Gesellschaft zu leisten. Als die Hausfrau eines Tages an einer schweren Erkältung erkrankte, die Medikamente der Ärzte sie nicht kurierten, begann Frau Lam um metaphysische Hilfe zu bitten. „Ich wurde gesund. Aber die Götter forderten von mir, dass fortan ich den Menschen helfe.“

So wurde die mittlerweile 82-jährige Lam Wong-heng zur fluchenden Frau. Sie verdient sich auf diese Weise auch eine Rente. Seit drei Jahrzehnten sitzt sie Tag für Tag unter dieser betäubend lauten Brücke und befreit besorgte Menschen von ihrer sozialen Last. Ihre Hände sind faltig, dicke Adern liegen unter der Haut. Die Luft ist zugig, im Schatten ist es kalt. Unter ihrer dunklen Strickjacke trägt sie vier Schichten von Pullovern und Blusen „Ich bewege mich ja nur beim Schlagen so richtig.“ Das allerdings nicht zu selten. Im Schnitt zehnmal am Tag macht Lam Wong-heng das, ein Ritual dauert um die 20 Minuten.

Morgens um neun fängt sie an, bleibt bis zum Abend. „Die meisten meiner Kunden lassen Geschäftspartner und Vorgesetzte verfluchen. Geliebte kommen mir auch häufig unter.“ Wenn sie spricht, stützt Lam Wong-heng die Hände auf ihren Schoß, blickt ins Leere. Die Antworten sind kurz, sie ist nicht zum Plaudern hier und auch nicht nur zum Helfen. Sie ist hier zum Geldverdienen. „Was kann ich also für Sie tun?“

Ich zögere kurz: „Ich mag Donald Trump und seine ganze Partei nicht. Würden Sie also bitte, wenn’s geht?“ In strenger Stimme ruft frau Lam: „Kann ich erledigen!“ Auf ein hauchdünnes Blatt Papier mit grüner Verzierung muss ich den Namen meines Bösewichts schreiben. Nun doch beflügelt, trage ich gleich ein bisschen dicker auf, nicht Trump ist das Ziel, auf den Zettel schreibe ich genereller „Trumpism“. „Ich tue hier gerade Gutes“, flüstere ich mir zu.

In die Urne vor vier Porzellanfiguren auf dem Altar steckt Frau Lam zwei zündelnde Räucherstäbchen, dann schließt sie ihre Augen, beginnt etwas zu rezitieren. Sie scheint den Göttern näherzukommen. Sie steht auf, wirbelt ihre Arme zum Altar. Dann legt sie das Trumpism-Papier auf einen Ziegelstein, nimmt einen Pantoffel in die Hand und schlägt drauf. Einmal, zweimal, 20 Mal. „Schlechte Person! Schlechte Person!“, schreit sie. Nach zwei Minuten, in denen die 82-Jährige meinen Zettel zertrümmert und zerfetzt hat, ist das Papier nicht mehr zu erkennen. Jetzt holt Lam Wong-heng zwei längliche geschliffene Holzstücke hervor, die je eine runde und eine flache Seite haben, und schmeißt sie auf den Altar. Dreimal landen die Stücke auf ihren flachen Längsseiten, beim vierten liegt eines auf der Kante. „Ein schwieriger Fall“, murmelt sie. So einen störrischen Bösewicht erlebe sie selten. Eines der beiden Holzstücke muss auf der flachen Seite landen und eines auf der runden, erst dann entfaltet der Fluch seine Wirkung, dann herrscht Balance.

„Da haben wir’s!“

„Endlich!“, ruft Lam Wong-heng. „Da haben wir’s.“ Der junge Mann hinter mir im Anzug, der als nächstes dran ist und alles in meinem Rücken verfolgt hat, schreit jubelnd auf. Besonders wirksam soll der Fluch in der Zeit des Jing Zhe sein, wenn also im Mondkalender der erste Donner vorhergesagt ist. Meistens fällt das in die erste Hälfte des März.

Lam Wong-heng kassiert mich ab und weist schon den nächsten Kunden an, auf dem kleinen Plastikhocker Platz zu nehmen, während sie mein Geld noch sorgsam in ihrer Strickjackentasche verstaut. Mir huscht jetzt ein kleines Lächeln übers Gesicht. „Dem Trumpism habe ich es gezeigt“, freue ich mich. Oder etwa nicht? Was hatte der Wahrsager Lok Chau-ming noch gesagt über politisches Engagement? Und meine Karriere?

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.04.2018