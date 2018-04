Hartes Pflaster Dschungel

Anzeige

Problem Palmöl

Allein: Auf Borneo und der Nachbarinsel Sumatra gibt es immer weniger Bäume für die Menschenaffen. Im letzten Jahrzehnt wurden mehr als sieben Millionen Hektar Regenwald abgeholzt und abgebrannt – eine Fläche so groß wie Bayern. Anstelle des Dschungels wachsen jetzt Palmöl-Plantagen: furchtbar eintönige Felder, wo in streng geometrischer Ordnung Palmen der Superlative herangezüchtet werden, bis zu 30 Meter hoch, mit riesigen Blättern und tausenden Früchten.

Von den zwei Inseln kommt ein Großteil des Palmöls, das die Welt verbraucht. Es steckt in Tiefkühlpizzen, Lippenstiften, Biodiesel, Schokolade, Speiseeis. Indonesien und Malaysia sind die beiden wichtigsten Produzenten. Die Gesetze zum Schutz der Wälder sind immer noch lax. Der Chef der BOS-Stiftung, Jamartin Sihite, sagt: „Hier kommst du ins Gefängnis, wenn du einen Orang-Utan umbringst. Aber wenn du einen ganzen Wald abholzt und der Orang-Utan daran krepiert, passiert dir überhaupt nichts.“

Längst auf der Roten Liste

Für die Menschenaffen, deren Erbgut zu rund 97 Prozent dem unsrigen gleicht, könnte die Vernichtung der Wälder tatsächlich das Ende bedeuten. Mitte des 19. Jahrhunderts war Borneo fast vollständig von Wald bedeckt, heute ist es das nur noch zur Hälfte. Die letzten Jahre waren besonders schlimm: Im Vergleich zu 1999 – so heißt es in einer aktuellen Studie – ging die Zahl der Orang-Utans allein auf Borneo um fast 150 000 zurück. Heute, so schätzt man, leben dort noch zwischen 50 000 und 100 000. Die genaue Zahl kennt niemand. Längst stehen die Affen auf der Roten Liste. Auf Borneo gelten sie als stark gefährdet, auf Sumatra als vom Aussterben bedroht. Die Wissenschaft schlägt Alarm. „Weitere 45 000 Orang-Utans könnten in den nächsten 35 Jahren allein durch die Zerstörung ihrer Lebensräume verschwinden“, heißt es in der Studie, an der das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig mitgewirkt hat.

So weit die Zahlen. Man kann die Geschichte aber auch in Einzelschicksalen erzählen. Agis zum Beispiel, die nun oben im Baum thront, wurde von einem Dorfbewohner auf Borneo sieben Monate lang als eine Art Ersatzkind gehalten, bis sie 2006 gerettet wurde. Damals wog sie achteinhalb Kilo, hatte Malaria und Typhus und kaum noch Haare.

Pong, der jüngste der vier, wurde in einem anderen Dorf entdeckt, in einem winzigen Käfig aus Holz. Sein Besitzer behauptete, ihn auf einer Palmöl-Plantage gekauft zu haben. Gemeinsam ist allen vier Affen, dass sie die letzten Jahre in Nyaru Menteng verbrachten.

Dort steht eine von zwei Rettungsstationen, die die gemeinnützige BOS-Stiftung auf einem Grundstück der Regierung schon seit fast 20 Jahren unterhält. Mehr als 450 Menschenaffen sind hier untergebracht. Die meisten sollen eines Tages zurück in den Dschungel. „Wir sind das größte Orang-Utan-Heim der Welt“, sagt BOS-Chef Jamartin. „Aber wir hoffen, dass wir irgendwann das kleinste sein werden.“

Es gibt praktisch alles: einen Kindergarten, wo die kleinen Affen in Wäschekörben schlafen, eine „Waldschule“, wo den etwas älteren von menschlichen Ersatzmüttern beigebracht wird, wie man Nahrung besorgt und Nester baut, aber auch ein Krankenhaus und sogar einen Friedhof nur für Orang-Utans. Und Käfige für die hoffnungslosen Fälle: Tiere, die so geschädigt sind, dass sie nicht mehr in die Freiheit können.

Das schlimmste Schicksal hat wohl Poni hinter sich. Die 20 Jahre alte Affendame wurde 2003 in einem Bordell entdeckt. Die Besitzerin hatte ihr Ringe und Halsketten umgehängt und das Fell komplett geschoren, damit sie auf Freier menschlicher wirkt. Man mag ihr kaum in die Augen schauen. Poni krankt an einem Menschenleiden, einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Im Wald hätte sie keine Chance.

Aber es gibt auch Tiere, die sich erholt haben. Wie Taymur, den ein Araber für angeblich 50 000 US-Dollar kaufte, nach Kuwait brachte und dort als Haustier hielt. Sogar das Rauchen brachte er ihm bei. Als Taymur auf die Station kam, war er nikotinsüchtig. Heute klettert er mit Altersgenossen unter Aufsicht seiner Ersatzmutter putzmunter durch den Wald. Sri Rahayau, eine der Pflegerinnen, meint: „Eigentlich gibt es keinen großen Unterschied, ob man nun ein Kind oder einen Orang-Utan aufzieht.“

Finanziert wird das Projekt durch Spenden aus aller Welt. Über die deutsche BOS-Sektion haben mehr als 2700 Leute Patenschaften übernommen. 25 Euro kostet das im Monat. Auch aus der Schweiz und aus Dänemark kommen regelmäßig größere Summen. BOS schätzt, dass ein Tier monatlich etwa 240 Euro kostet. Es gibt aber auch Geld vom Staat, auch aus Deutschland, über ein Projekt des Entwicklungsministeriums.

Vor ein paar Monaten hat BOS sogar damit angefangen, mit der Palmölindustrie zusammenzuarbeiten. Der Agrarkonzern PT Sawit Sumbermas Sarana beteiligte sich am Kauf einer Insel, auf der die Affen noch Zeit in einer Art Dschungelcamp verbringen, bevor sie endgültig freikommen. Aktuell leben auf der 20 Quadratkilometer großen Insel Salat, anderthalb Autostunden von der Station entfernt, etwa 30 Tiere.

Expedition in die Freiheit

Der allergrößte Teil der Palmölindustrie sieht jedoch bis heute keine Veranlassung, in solchen Programmen selbst etwas zum Schutz der Orang-Utans beizutragen. Andere Umweltschützer werfen BOS deshalb vor, den Konzernen zu helfen, sich für verhältnismäßig wenig Geld von ihren Sünden weißzuwaschen - oder vielmehr grünzuwaschen, wie das in der Szene heißt.

Gemma Tillack vom Netzwerk Rainforest Action Network meint: „Solche einzelnen freundlichen Akte machen nicht ungeschehen, was passiert ist. Und sie retten die Orang-Utans nicht vor der Vernichtung.“ Wenn es die Konzerne wirklich ehrlich meinten, müssten sie sich auf eine bindende Verpflichtung einlassen, mit der Abholzung aufzuhören. Dazu ist bislang, was auch die Leute von BOS zugeben, niemand bereit.

So hat die Auswilderung viel von Sisyphus-Arbeit. So viele Orang-Utans, wie Jahr für Jahr verschwinden, können gar nicht ausgesetzt werden. Trotzdem machen die Tierschützer weiter. 2017 wurden 75 Affen wieder in die freie Natur gebracht, dieses Jahr sollen es doppelt so viele sein. Manchmal werden die Tiere sogar mit Regierungshubschraubern in den Dschungel geflogen.

In der Regel geschieht die Freilassung auf viel umständlicherem Weg: über viele hundert Kilometer, zunächst mit Geländewagen und Fähre, dann per Boot tief hinein in den Dschungel und schließlich die letzten Kilometer zu Fuß. An einer solchen Expedition sind mehr als zwei Dutzend Leute beteiligt.

Bevor es losgeht, bekommen die Affen von einem Tierarzt zur Betäubung eine Mischung aus Ketamin und Xylazin gespritzt. Dann werden sie noch einmal gründlich untersucht. Wenn sie nach einer halben Stunde wieder wach werden, finden sie sich im Käfig wieder. Als Verpflegung liegen Blätter, ein paar Kolben Mais, ein paar Stauden Bananen auf dem Boden. Die Pfleger versorgen sie auch regelmäßig mit Wasser.

Trotzdem wirken die Orang-Utans, wenn sie für den Transport ein letztes Mal zurück im Käfig sind, einigermaßen empört. Wenn sie an den Gittern rütteln, bekommt man eine Ahnung davon, welche Kräfte sie entwickeln können. Es gibt aber auch stille Momente, in denen sie sich die Hand reichen lassen, als wären sie Menschen.

Vor der Freilassung bekommt jeder Affe einen Sender in den Nacken gepflanzt, dessen Batterie etwa zwei Jahre hält. Damit lässt sich aus der Ferne verfolgen, wo sich das Tier im Dschungel bewegt. Von 100 ausgesetzten Affen sind nach nach BOS-Statistik nach zwei Jahren noch 85 am Leben. Sieben bekamen im Dschungel auch schon Nachwuchs.

Trotzdem gibt es Leute, die der Meinung sind, dass der Aufwand sich nicht lohnt. Die Umweltstiftung Borneo Futures findet, dass damit von der Vernichtung der Wälder abgelenkt wird. Der Experte Michael Krützen von der Universität Zürich hält die Auswilderung „generell für sinnvoll“. „Allerdings muss man den ausgewilderten Tieren einige Jahre folgen, um zu sehen, wie sie sich entwickeln. Oder drastischer gesagt: ob sie überhaupt überleben.“

In der Tat lauern nach all den Jahren in der Station Gefahren verschiedenster Art. Die Menschenaffen müssen sich an ihre eigentliche Heimat erst wieder gewöhnen. Zudem gibt es neben den natürlichen Feinden auch Wilderer. Im Januar wurde ein toter Orang-Utan in einem Fluss gefunden, dem Trophäenjäger den Kopf abgeschnitten hatten. Einem anderen schossen Jäger im Februar 130 Kugeln in den Leib. Der Glaube, dass Orang-Utans – ob tot oder lebendig – besondere Kräfte verleihen, ist immer noch verbreitet.

Gefährliche Höhen

Manchmal kriegt man gleich bei der Auswilderung einen Eindruck, wie gefährlich das Dschungelleben sein kann: Ein paar Minuten nach der Freilassung von Agis und ihren Gefährten raschelt es plötzlich im Blätterwald. Alles schaut nach oben –zu sehen ist, wie Agis, die eben noch so majestätisch in der Krone saß, den Stamm entlang 15 Meter nach unten stürzt und bewegungslos liegenbleibt. Vermutlich hat sie die Tragfähigkeit der Äste unterschätzt.

Ein paar Sekunden dauert der Schreck. Lebt sie noch? Ist sie verletzt? Aber dann steht Agis auf, schüttelt sich und steigt auf den nächsten Baum. Ein paar Tage später beobachten sie die BOS-Leute im Nationalpark beim Nestbau. Noch verbringt sie Zeit mit Rutan, dem anderen ausgewilderten Weibchen. Pong und Jaka, die beiden männlichen Tiere, sind schon weg. Sie haben bereits ihre eigenen Reviere.

