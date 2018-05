Hightech-Hemden aus Fernost

Auch in den Entwicklungsländern steigen die Löhne. Maschinen sollen deshalb die menschliche Arbeitskraft ersetzen. Künftig könnten für viele Näherinnen nur noch Brusttaschen und Manschetten bleiben.

In Fabriken in Bangladesch ziehen Maschinen und Roboter ein – für die Näherinnen eine Katastrophe. Sie werden bald nicht mehr gebraucht. Doch von ihrem Verdienst lebt oft die ganze Familie auf dem Dorf. © Schröder

Auf den Plastikhüllen über den Nähmaschinen liegt eine feine Staubschicht. „Out of work“ steht auf Zetteln, die an einigen kleben. Eine Fabrikhalle voll eingemotteter Maschinen. Zwei Stockwerke darunter summen Nähmaschinen so groß wie Kleinwagen, hier und da stehen ein, zwei Männer an den Geräten und beobachten, wie die Maschinen aus blauen Stoffteilen Pullover nähen. Manchmal tippt ein

...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018